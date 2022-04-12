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Weather Alert

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TORNADO WATCH 113 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR
THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES

IN CENTRAL IOWA

HAMILTON              WEBSTER

IN NORTH CENTRAL IOWA

CERRO GORDO           FRANKLIN              HANCOCK
HUMBOLDT              KOSSUTH               WINNEBAGO
WORTH                 WRIGHT

IN NORTHWEST IOWA

EMMET                 PALO ALTO             POCAHONTAS

IN WEST CENTRAL IOWA

CALHOUN               CARROLL               CRAWFORD
GREENE                SAC

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALGONA, BELMOND, BRITT, CARROLL,
CLARION, CLEAR LAKE, DENISON, EAGLE GROVE, EARLY, EMMETSBURG,
ESTHERVILLE, FONDA, FOREST CITY, FORT DODGE, GARNER,
GILMORE CITY, HAMPTON, HUMBOLDT, JEFFERSON, KANAWHA, LAKE CITY,
LAKE MILLS, LAKE VIEW, LAURENS, MANLY, MANSON, MASON CITY,
NORTHWOOD, ODEBOLT, POCAHONTAS, POMEROY, ROCKWELL CITY, ROLFE,
SAC CITY, SCHALLER, WALL LAKE, AND WEBSTER CITY.

* PRIMARY THREATS INCLUDE...

SEVERAL TORNADOES AND A COUPLE INTENSE TORNADOES LIKELY.
WIDESPREAD LARGE HAIL AND ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 2.5
INCHES IN DIAMETER LIKELY.
WIDESPREAD DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH LIKELY.

Tracking power outages: Here's where you can find the latest from around the area

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Power outage image
ROCHESTER
Rochester Public Utilities, click here. 
 
NORTH IOWA - Alliant Energy, click here.  Mid-American Energy click here. 
 
ALBERT LEA & Mower County outside Austin- Freeborn Mower Cooperative, click here. 
 
AUSTIN - Austin Utilities, click here. 
 
STEWARTVILLE AND RURAL OLMSTED COUNTY, BYRON, KASSON - People's Energy Cooperative, click here. 
 
DODGE COUNTY (& other MN counties) - Xcel Energy, click here. 

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