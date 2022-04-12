Tracking power outages: Here's where you can find the latest from around the area

TORNADO WATCH 113 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR
THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES
IN CENTRAL IOWA
HAMILTON WEBSTER
IN NORTH CENTRAL IOWA
CERRO GORDO FRANKLIN HANCOCK
HUMBOLDT KOSSUTH WINNEBAGO
WORTH WRIGHT
IN NORTHWEST IOWA
EMMET PALO ALTO POCAHONTAS
IN WEST CENTRAL IOWA
CALHOUN CARROLL CRAWFORD
GREENE SAC
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALGONA, BELMOND, BRITT, CARROLL,
CLARION, CLEAR LAKE, DENISON, EAGLE GROVE, EARLY, EMMETSBURG,
ESTHERVILLE, FONDA, FOREST CITY, FORT DODGE, GARNER,
GILMORE CITY, HAMPTON, HUMBOLDT, JEFFERSON, KANAWHA, LAKE CITY,
LAKE MILLS, LAKE VIEW, LAURENS, MANLY, MANSON, MASON CITY,
NORTHWOOD, ODEBOLT, POCAHONTAS, POMEROY, ROCKWELL CITY, ROLFE,
SAC CITY, SCHALLER, WALL LAKE, AND WEBSTER CITY.
* PRIMARY THREATS INCLUDE...
SEVERAL TORNADOES AND A COUPLE INTENSE TORNADOES LIKELY.
WIDESPREAD LARGE HAIL AND ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 2.5
INCHES IN DIAMETER LIKELY.
WIDESPREAD DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH LIKELY.