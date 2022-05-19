RCTC baseball team advances to district playoff finals

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Weather Alert

Weather Alert

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
250 IN EFFECT UNTIL 3 AM CDT FRIDAY FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 32 COUNTIES

IN CENTRAL IOWA

BOONE                 DALLAS                GRUNDY
HAMILTON              HARDIN                JASPER
MARSHALL              POLK                  STORY
WEBSTER

IN NORTH CENTRAL IOWA

BUTLER                CERRO GORDO           FRANKLIN
HANCOCK               HUMBOLDT              KOSSUTH
WINNEBAGO             WORTH                 WRIGHT

IN NORTHWEST IOWA

PALO ALTO             POCAHONTAS

IN SOUTH CENTRAL IOWA

MADISON               WARREN

IN SOUTHWEST IOWA

ADAIR                 CASS

IN WEST CENTRAL IOWA

AUDUBON               CALHOUN               CARROLL
CRAWFORD              GREENE                GUTHRIE
SAC

THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKLEY, ADAIR, ADEL, ALGONA, ALLISON,
AMES, APLINGTON, ATLANTIC, AUDUBON, BAYARD, BELMOND, BOONE,
BRITT, CARLISLE, CARROLL, CASEY, CLARION, CLARKSVILLE,
CLEAR LAKE, CONRAD, DENISON, DES MOINES, DIKE, DUMONT,
EAGLE GROVE, EARLHAM, EARLY, ELDORA, EMMETSBURG, EXIRA, FONDA,
FONTANELLE, FOREST CITY, FORT DODGE, GARNER, GILMORE CITY,
GREENE, GREENFIELD, GRUNDY CENTER, GUTHRIE CENTER, HAMPTON,
HUMBOLDT, INDIANOLA, IOWA FALLS, JEFFERSON, KANAWHA, LAKE CITY,
LAKE MILLS, LAKE VIEW, LAURENS, MANLY, MANSON, MARSHALLTOWN,
MASON CITY, NEWTON, NORTHWOOD, NORWALK, ODEBOLT, PANORA,
PARKERSBURG, PERRY, POCAHONTAS, POMEROY, REINBECK, ROCKWELL CITY,
ROLFE, SAC CITY, SCHALLER, SHELL ROCK, STUART, WALL LAKE, WAUKEE,
WEBSTER CITY, WELLSBURG, AND WINTERSET.

* PRIMARY THREATS INCLUDE...

SCATTERED LARGE HAIL AND ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 2
INCHES IN DIAMETER POSSIBLE.
SCATTERED DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH POSSIBLE.

PROBABILITY TABLE:
PROB OF 2 OR MORE TORNADOES                        :  10%
PROB OF 1 OR MORE STRONG /EF2-EF5/ TORNADOES       :  05%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE WIND EVENTS              :  40%
PROB OF 1 OR MORE WIND EVENTS >= 75 MPH            :  20%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE HAIL EVENTS              :  50%
PROB OF 1 OR MORE HAIL EVENTS >= 2 INCHES          :  30%
PROB OF 6 OR MORE COMBINED SEVERE HAIL/WIND EVENTS :  80%
MEAN STORM MOTION /MPH/                            :  E 35

Weather Alert

...Gusty winds and scattered thunderstorms tonight...

A cold front is surging into western and northwestern Iowa early
tonight. As the front moves through it will produce scattered
thunderstorms, some of which could be strong and produce hail and
high winds. Even aside from the storms, winds will quickly turn to
northwesterly and increase substantially behind the front,
reaching speeds of 20 to 30 mph with gusts over 40 mph for a time
before gradually subsiding overnight.

RCTC baseball team advances to district playoff finals

  • Updated
  • 0

KIMT News 3 Sports - The RCTC baseball team competed in the district playoffs Thursday afternoon. 

The team hit the field against Ridgewater in a must-win situation to keep their season alive. 

The Yellowjackets got the win. 

They knocked off Ridgewater College 9-2 in the Region 13 Final Four, scoring 7 runs in the second inning. 

Drew Simmons got the win on the mound for RCTC throwing a complete game.

The Yellowjackets will play in the winners bracket final Friday at 11 a.m. against St. Cloud with a chance to advance to the NJCAA College World Series on the line. 

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