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Photos: North Iowan Trevor Penning going through first NFL training camp with Saints

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Wearing No. 70, Newman Catholic alum Trevor Penning is going through his first training camp with the New Orleans Saints.

Penning, who played in college at UNI, is fighting for a starting tackle position with the Saints. 

He was drafted in the first round in this year's NFL Draft.

Check out more more on Penning's journey to the NFL here, and take a look at some AP photos below:

Saints Football

New Orleans Saints offensive tackle Trevor Penning (70) and offensive lineman Ethan Greenidge (73) watch drills during training camp at their NFL football training facility in Metairie, La., Thursday, July 28, 2022. (AP Photo/Gerald Herbert)
Saints Football

New Orleans Saints offensive tackle Trevor Penning (70) participates in drills during training camp at their NFL football training facility in Metairie, La., Saturday, July 30, 2022. (AP Photo/Gerald Herbert)
Saints Football

New Orleans Saints offensive tackle Trevor Penning (70) participates in drills during training camp at their NFL football training facility in Metairie, La., Saturday, July 30, 2022. (AP Photo/Gerald Herbert)
Saints Football

New Orleans Saints offensive tackle Trevor Penning (70) walks between drills during training camp at their NFL football training facility in Metairie, La., Friday, July 29, 2022. (AP Photo/Gerald Herbert)
Saints Football

New Orleans Saints offensive tackle Trevor Penning (70) walks between drills during training camp at their NFL football training facility in Metairie, La., Friday, July 29, 2022. (AP Photo/Gerald Herbert)
Saints Football

New Orleans Saints offensive tackle Trevor Penning (70) takes water during training camp at their NFL football training facility in Metairie, La., Friday, July 29, 2022. (AP Photo/Gerald Herbert)
Saints Football

New Orleans Saints offensive tackle Trevor Penning (70) walks between drills during training camp at their NFL football training facility in Metairie, La., Friday, July 29, 2022. (AP Photo/Gerald Herbert)
Saints Football

New Orleans Saints offensive tackle Trevor Penning watches drills during training camp at their NFL football training facility in Metairie, La., Thursday, July 28, 2022. (AP Photo/Gerald Herbert)

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