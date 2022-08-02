Photos: North Iowan Trevor Penning going through first NFL training camp with Saints

New Orleans Saints offensive tackle Trevor Penning (70) and offensive lineman Ethan Greenidge (73) watch drills during training camp at their NFL football training facility in Metairie, La., Thursday, July 28, 2022. (AP Photo/Gerald Herbert)
New Orleans Saints offensive tackle Trevor Penning (70) walks between drills during training camp at their NFL football training facility in Metairie, La., Friday, July 29, 2022. (AP Photo/Gerald Herbert)
New Orleans Saints offensive tackle Trevor Penning (70) walks between drills during training camp at their NFL football training facility in Metairie, La., Friday, July 29, 2022. (AP Photo/Gerald Herbert)
New Orleans Saints offensive tackle Trevor Penning (70) walks between drills during training camp at their NFL football training facility in Metairie, La., Friday, July 29, 2022. (AP Photo/Gerald Herbert)
New Orleans Saints offensive tackle Trevor Penning (70) participates in drills during training camp at their NFL football training facility in Metairie, La., Saturday, July 30, 2022. (AP Photo/Gerald Herbert)
New Orleans Saints offensive tackle Trevor Penning (70) participates in drills during training camp at their NFL football training facility in Metairie, La., Saturday, July 30, 2022. (AP Photo/Gerald Herbert)