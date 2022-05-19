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Weather Alert

Weather Alert

...Strong southwest winds this afternoon...

Strong southwest winds of 25 to 30 mph, gusting in excess of 40
mph at times, will continue through the late afternoon hours
before diminishing this evening. Expect periods of strong
crosswinds on some roads, and blowing around of loose objects.

Tornado Watch issued through 10 PM Thursday

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Tornado Watch until 10 PM

The National Weather Service has issued a Tornado Watch for portions of Iowa and Minnesota until 10 PM. Scattered strong to severe thunderstorms will develop this afternoon, and will be capable of producing large hail, a few tornadoes, and damaging wind gusts. Stay weather aware and be sure to pay attention to all warnings issued for your area. Stay with KIMT News 3 for the latest severe weather information.

Tornado Watch

Areas Affected: Blue Earth; Brown; Faribault; Freeborn; Goodhue; Le Sueur; Martin; Nicollet; Rice; Sibley; Steele; Waseca; Watonwan

NWS Minneapolis (Southern Minnesota)

TORNADO WATCH 245 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES IN CENTRAL MINNESOTA SIBLEY IN SOUTH CENTRAL MINNESOTA BLUE EARTH BROWN FARIBAULT FREEBORN LE SUEUR MARTIN NICOLLET RICE STEELE WASECA WATONWAN IN SOUTHEAST MINNESOTA GOODHUE IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN WEST CENTRAL WISCONSIN PEPIN THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBERT LEA, BLUE EARTH, DURAND, FAIRMONT, FARIBAULT, GAYLORD, LE SUEUR, MANKATO, NEW ULM, OWATONNA, RED WING, ST JAMES, ST PETER, AND WASECA.

 

 

Tornado Watch

Areas Affected: Dodge; Fillmore; Houston; Mower; Olmsted; Wabasha; Winona

NWS LaCrosse (Southwestern Wisconsin, Southeastern Minnesota, and Northeast Iowa)

TORNADO WATCH 245 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN NORTH CENTRAL IOWA MITCHELL IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN SOUTHEAST MINNESOTA DODGE FILLMORE HOUSTON MOWER OLMSTED WABASHA WINONA IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN WEST CENTRAL WISCONSIN BUFFALO TREMPEALEAU THIS INCLUDES THE CITIES OF ALMA, ARCADIA, AUSTIN, CALEDONIA, DODGE CENTER, OSAGE, PRESTON, ROCHESTER, WABASHA, WHITEHALL, AND WINONA.

 

Tornado Watch

Areas Affected: Emmet; Kossuth; Winnebago; Worth

NWS Storm Prediction Center (Storm Prediction Center - Norman, Oklahoma)

TORNADO WATCH 245 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IA . IOWA COUNTIES INCLUDED ARE EMMET KOSSUTH MITCHELL WINNEBAGO WORTH

 

Tornado Watch

Areas Affected: Mitchell

NWS LaCrosse (Southwestern Wisconsin, Southeastern Minnesota, and Northeast Iowa)

TORNADO WATCH 245 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN NORTH CENTRAL IOWA MITCHELL IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN SOUTHEAST MINNESOTA DODGE FILLMORE HOUSTON MOWER OLMSTED WABASHA WINONA IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN WEST CENTRAL WISCONSIN BUFFALO TREMPEALEAU THIS INCLUDES THE CITIES OF ALMA, ARCADIA, AUSTIN, CALEDONIA, DODGE CENTER, OSAGE, PRESTON, ROCHESTER, WABASHA, WHITEHALL, AND WINONA.

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