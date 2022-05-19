Tornado Watch issued through 10 PM Thursday

The National Weather Service has issued a Tornado Watch for portions of Iowa and Minnesota until 10 PM. Scattered strong to severe thunderstorms will develop this afternoon, and will be capable of producing large hail, a few tornadoes, and damaging wind gusts. Stay weather aware and be sure to pay attention to all warnings issued for your area. Stay with KIMT News 3 for the latest severe weather information.
Tornado Watch
Areas Affected: Blue Earth; Brown; Faribault; Freeborn; Goodhue; Le Sueur; Martin; Nicollet; Rice; Sibley; Steele; Waseca; Watonwan
TORNADO WATCH 245 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES IN CENTRAL MINNESOTA SIBLEY IN SOUTH CENTRAL MINNESOTA BLUE EARTH BROWN FARIBAULT FREEBORN LE SUEUR MARTIN NICOLLET RICE STEELE WASECA WATONWAN IN SOUTHEAST MINNESOTA GOODHUE IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN WEST CENTRAL WISCONSIN PEPIN THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBERT LEA, BLUE EARTH, DURAND, FAIRMONT, FARIBAULT, GAYLORD, LE SUEUR, MANKATO, NEW ULM, OWATONNA, RED WING, ST JAMES, ST PETER, AND WASECA.
Tornado Watch
Areas Affected: Dodge; Fillmore; Houston; Mower; Olmsted; Wabasha; Winona
TORNADO WATCH 245 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN NORTH CENTRAL IOWA MITCHELL IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN SOUTHEAST MINNESOTA DODGE FILLMORE HOUSTON MOWER OLMSTED WABASHA WINONA IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN WEST CENTRAL WISCONSIN BUFFALO TREMPEALEAU THIS INCLUDES THE CITIES OF ALMA, ARCADIA, AUSTIN, CALEDONIA, DODGE CENTER, OSAGE, PRESTON, ROCHESTER, WABASHA, WHITEHALL, AND WINONA.
Tornado Watch
Areas Affected: Emmet; Kossuth; Winnebago; Worth
TORNADO WATCH 245 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IA . IOWA COUNTIES INCLUDED ARE EMMET KOSSUTH MITCHELL WINNEBAGO WORTH
Tornado Watch
Areas Affected: Mitchell
TORNADO WATCH 245 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN NORTH CENTRAL IOWA MITCHELL IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN SOUTHEAST MINNESOTA DODGE FILLMORE HOUSTON MOWER OLMSTED WABASHA WINONA IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN WEST CENTRAL WISCONSIN BUFFALO TREMPEALEAU THIS INCLUDES THE CITIES OF ALMA, ARCADIA, AUSTIN, CALEDONIA, DODGE CENTER, OSAGE, PRESTON, ROCHESTER, WABASHA, WHITEHALL, AND WINONA.