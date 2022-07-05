StormTeam 3: Derecho to our west may impact region Tuesday evening

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Weather Alert

Weather Alert

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
438 IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 41 COUNTIES

IN CENTRAL IOWA

BOONE                 DALLAS                GRUNDY
HAMILTON              HARDIN                JASPER
MARSHALL              POLK                  POWESHIEK
STORY                 TAMA                  WEBSTER

IN NORTH CENTRAL IOWA

BUTLER                CERRO GORDO           FRANKLIN
HANCOCK               HUMBOLDT              KOSSUTH
WINNEBAGO             WORTH                 WRIGHT

IN NORTHEAST IOWA

BLACK HAWK            BREMER

IN NORTHWEST IOWA

EMMET                 PALO ALTO             POCAHONTAS

IN SOUTH CENTRAL IOWA

CLARKE                MADISON               MARION
UNION                 WARREN

IN SOUTHWEST IOWA

ADAIR                 ADAMS                 CASS

IN WEST CENTRAL IOWA

AUDUBON               CALHOUN               CARROLL
CRAWFORD              GREENE                GUTHRIE
SAC

THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKLEY, ADAIR, ADEL, ALGONA, ALLISON,
AMES, APLINGTON, ATLANTIC, AUDUBON, BAYARD, BELMOND, BOONE,
BRITT, CARLISLE, CARROLL, CASEY, CEDAR FALLS, CLARION,
CLARKSVILLE, CLEAR LAKE, CONRAD, CORNING, CRESTON, DENISON,
DES MOINES, DIKE, DUMONT, DYSART, EAGLE GROVE, EARLHAM, EARLY,
ELDORA, EMMETSBURG, ESTHERVILLE, EXIRA, FONDA, FONTANELLE,
FOREST CITY, FORT DODGE, GARNER, GILMORE CITY, GLADBROOK, GREENE,
GREENFIELD, GRINNELL, GRUNDY CENTER, GUTHRIE CENTER, HAMPTON,
HUMBOLDT, INDIANOLA, IOWA FALLS, JEFFERSON, KANAWHA, KNOXVILLE,
LAKE CITY, LAKE MILLS, LAKE VIEW, LAURENS, MANLY, MANSON,
MARSHALLTOWN, MASON CITY, NEWTON, NORTHWOOD, NORWALK, ODEBOLT,
OSCEOLA, PANORA, PARKERSBURG, PELLA, PERRY, POCAHONTAS, POMEROY,
REINBECK, ROCKWELL CITY, ROLFE, SAC CITY, SCHALLER, SHELL ROCK,
STUART, TAMA, TOLEDO, TRAER, WALL LAKE, WATERLOO, WAUKEE,
WAVERLY, WEBSTER CITY, WELLSBURG, AND WINTERSET.

* PRIMARY THREATS INCLUDE...

SCATTERED DAMAGING WINDS AND ISOLATED SIGNIFICANT GUSTS TO 80
MPH LIKELY.
ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 2 INCHES IN DIAMETER POSSIBLE.
A TORNADO OR TWO POSSIBLE.

PROBABILITY TABLE:
PROB OF 2 OR MORE TORNADOES                        :  20%
PROB OF 1 OR MORE STRONG /EF2-EF5/ TORNADOES       :  05%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE WIND EVENTS              :  70%
PROB OF 1 OR MORE WIND EVENTS >= 75 MPH            :  60%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE HAIL EVENTS              :  30%
PROB OF 1 OR MORE HAIL EVENTS >= 2 INCHES          :  30%
PROB OF 6 OR MORE COMBINED SEVERE HAIL/WIND EVENTS :  90%
MEAN STORM MOTION /MPH/                            :  E 45

Weather Alert

...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING...

* WHAT...Heat index values up to 109.

* WHERE...Much of Iowa.

* WHEN...Until 8 PM CDT tonight.

* IMPACTS...Hot temperatures and high humidity may cause heat
illnesses to occur.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out
of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young
children and pets should never be left unattended in vehicles
under any circumstances.

Take extra precautions if you work or spend time outside. When
possible reschedule strenuous activities to early morning or
evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat
stroke. Wear lightweight and loose fitting clothing when
possible. To reduce risk during outdoor work, the Occupational
Safety and Health Administration recommends scheduling frequent
rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone
overcome by heat should be moved to a cool and shaded location.
Heat stroke is an emergency! Call 9 1 1.

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StormTeam 3: Derecho to our west may impact region Tuesday evening

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STORM HEADLINES.png
Severe 2022.png

A Derecho has developed across parts of South Dakota with a complex of thunderstorms already in progress. These storms have already produced wind gusts over 90 mph, and they will be tracking towards Minnesota and Iowa this evening. There is now a Level 4 (Moderate) risk across parts of Iowa, Minnesota, South Dakota, and Nebraska, with a Level 3 risk extending into North Iowa and southern Minnesota.

TIMELINE:

- Storms pop up ahead of the Derecho along a front in North Iowa between 4-8pm.

- A potentially weakening Derecho arrives along I-35 around 6-8pm. Wind gusts are a major concern. 

- More scattered thunderstorms could last through 1am. Heavy rain is a concern here.

Extreme wind gusts of up to 90 mph are the greatest concern. Be sure to stay weather aware and stay with KIMT News 3 for the latest developments on this severe weather event.

Our StormTeam3 meteorologists are closely monitoring this complex of storms, and the potential for more storms to develop ahead of this.

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