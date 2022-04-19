Timeline on Clear Lake Seawall project moved up; expected to be completed by Memorial Day

CLEAR LAKE, Iowa -
FOR NEARLY 90 YEARS - THE CLEAR LAKE SEAWALL HAS BEEN A FOCAL POINT FOR RESIDENTS AND VISITORS TO NORTH IOWA.
NOW - THE TIMELINE ON A PROJECT AIMED TO RESTORE IT TO GLORY IS BEING ACCELERATED.
THE TIMELINE ON A PROJECT AIMED TO RESTORE THE HISTORIC CLEAR LAKE SEAWALL IS BEING MOVED UP SOONER.
WORK IS SET TO BEGIN NEXT WEEK ON REPAIRING THE NEARLY 100 YEAR OLD SEAWALL - WHICH HAS SEEN PARTS OF THEIR STONES CHIPPED AWAY.
BUT INSTEAD OF CONSTRUCTION EXPECTING TO WRAP UP NEXT YEAR - THE TIMELINE OF COMPLETION HAS NOW BEEN MOVED UP TO THIS MEMORIAL DAY WEEKEND.
MAYOR PRO TEM MIKE CALLANAN NOTES OF THE SIGNIFICANCE OF THE HISTORIC LANDMARK - AND WANTED TO ENSURE THAT REPAIRS ARE DONE RIGHT.
<"there are processes and we wanted to do it right. that's why we employed tnt construction because they have a great background in this type of work.">
EARLIER THIS MONTH - COUNCIL APPROVED A CONTRACT WITH EASTERN IOWA BASED T-N-T TUCKPOINTING AND BUILDING RESTORATION - WITH THE BID AWARDED WITH A NEARLY 187 THOUSAND DOLLAR COST - ABOUT 25 PERCENT LESS THAN THE ORIGINAL TARGETED COST.
THE CITY IS ALSO WORKING ON GETTING THE SEAWALL LISTED AS A NATIONAL HISTORIC LANDMARK.
SOMETHING MAYOR PRO TEM, MIKE CALLANAN IS EXCITED ABOUT.
<"we're unique in clear lake already because the surf ballroom is on the national historic registry. for a small town to have a situation like that is quite unique in the state of iowa."
IOWA'S CHAPTER OF THE NATIONAL HISTORIC PRESERVATION COMMISSION IS EXPECTED TO MEET ON CLEAR LAKE'S SUBMISSION FOR THE SEAWALL AT THEIR JUNE 10TH MEETING.