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Weather Alert

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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
471 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES

IN NORTH CENTRAL IOWA

FLOYD                 MITCHELL

IN NORTHEAST IOWA

ALLAMAKEE             CHICKASAW             HOWARD
WINNESHIEK

IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES

IN SOUTHEAST MINNESOTA

DODGE                 FILLMORE              HOUSTON
MOWER                 OLMSTED               WABASHA
WINONA

THIS INCLUDES THE CITIES OF AUSTIN, CALEDONIA, CHARLES CITY,
CRESCO, DECORAH, DODGE CENTER, NEW HAMPTON, OSAGE, PRESTON,
ROCHESTER, WABASHA, WAUKON, AND WINONA.

Severe Thunderstorm Watch in effect for much of viewing area

  • Updated
  • 0
Watch
Patterson, Jared

For a live radar, click here. 

Severe Thunderstorm Watch

Areas Affected: Allamakee; Chickasaw; Floyd; Howard; Mitchell; Winneshiek

NWS Storm Prediction Center (Storm Prediction Center - Norman, Oklahoma)

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 471 IS IN EFFECT UNTIL 1200 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IA . IOWA COUNTIES INCLUDED ARE ALLAMAKEE CHICKASAW FLOYD HOWARD MITCHELL WINNESHIEK

 

Severe Thunderstorm Watch

Areas Affected: Bremer; Butler; Cerro Gordo; Franklin; Hancock; Winnebago; Worth; Wright

NWS DesMoines (Central Iowa)

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 469 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN NORTH CENTRAL IOWA BUTLER CERRO GORDO FRANKLIN HANCOCK WINNEBAGO WORTH WRIGHT IN NORTHEAST IOWA BREMER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLISON, APLINGTON, BELMOND, BRITT, CLARION, CLARKSVILLE, CLEAR LAKE, DUMONT, EAGLE GROVE, FOREST CITY, GARNER, GREENE, HAMPTON, KANAWHA, LAKE MILLS, MANLY, MASON CITY, NORTHWOOD, PARKERSBURG, SHELL ROCK, AND WAVERLY.

* PRIMARY THREATS INCLUDE... SCATTERED DAMAGING WINDS AND ISOLATED SIGNIFICANT GUSTS TO 75 MPH POSSIBLE. SCATTERED LARGE HAIL AND ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 2.5 INCHES IN DIAMETER POSSIBLE.

 

Severe Thunderstorm Watch

Areas Affected: Calhoun; Emmet; Humboldt; Kossuth; Palo Alto; Pocahontas; Sac; Webster

NWS DesMoines (Central Iowa)

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 469 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN CENTRAL IOWA WEBSTER IN NORTH CENTRAL IOWA HUMBOLDT KOSSUTH IN NORTHWEST IOWA EMMET PALO ALTO POCAHONTAS IN WEST CENTRAL IOWA CALHOUN SAC THIS INCLUDES THE CITIES OF ALGONA, EARLY, EMMETSBURG, ESTHERVILLE, FONDA, FORT DODGE, GILMORE CITY, HUMBOLDT, LAKE CITY, LAKE VIEW, LAURENS, MANSON, ODEBOLT, POCAHONTAS, POMEROY, ROCKWELL CITY, ROLFE, SAC CITY, SCHALLER, AND WALL LAKE.

* PRIMARY THREATS INCLUDE... SCATTERED DAMAGING WINDS AND ISOLATED SIGNIFICANT GUSTS TO 75 MPH POSSIBLE. SCATTERED LARGE HAIL AND ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 2.5 INCHES IN DIAMETER POSSIBLE.

 

Severe Thunderstorm Watch

Areas Affected: Dodge; Faribault; Fillmore; Freeborn; Houston; Martin; Mower; Olmsted; Wabasha; Winona

NWS Storm Prediction Center (Storm Prediction Center - Norman, Oklahoma)

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 471 IS IN EFFECT UNTIL 1200 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MN . MINNESOTA COUNTIES INCLUDED ARE DODGE FARIBAULT FILLMORE FREEBORN HOUSTON MARTIN MOWER OLMSTED WABASHA WINONA

 

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