Severe Thunderstorm Watch in effect for much of viewing area

For a live radar, click here.
Severe Thunderstorm Watch
Areas Affected: Allamakee; Chickasaw; Floyd; Howard; Mitchell; Winneshiek
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 471 IS IN EFFECT UNTIL 1200 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IA . IOWA COUNTIES INCLUDED ARE ALLAMAKEE CHICKASAW FLOYD HOWARD MITCHELL WINNESHIEK
Severe Thunderstorm Watch
Areas Affected: Bremer; Butler; Cerro Gordo; Franklin; Hancock; Winnebago; Worth; Wright
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 469 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN NORTH CENTRAL IOWA BUTLER CERRO GORDO FRANKLIN HANCOCK WINNEBAGO WORTH WRIGHT IN NORTHEAST IOWA BREMER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLISON, APLINGTON, BELMOND, BRITT, CLARION, CLARKSVILLE, CLEAR LAKE, DUMONT, EAGLE GROVE, FOREST CITY, GARNER, GREENE, HAMPTON, KANAWHA, LAKE MILLS, MANLY, MASON CITY, NORTHWOOD, PARKERSBURG, SHELL ROCK, AND WAVERLY.
* PRIMARY THREATS INCLUDE... SCATTERED DAMAGING WINDS AND ISOLATED SIGNIFICANT GUSTS TO 75 MPH POSSIBLE. SCATTERED LARGE HAIL AND ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 2.5 INCHES IN DIAMETER POSSIBLE.
Severe Thunderstorm Watch
Areas Affected: Calhoun; Emmet; Humboldt; Kossuth; Palo Alto; Pocahontas; Sac; Webster
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 469 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN CENTRAL IOWA WEBSTER IN NORTH CENTRAL IOWA HUMBOLDT KOSSUTH IN NORTHWEST IOWA EMMET PALO ALTO POCAHONTAS IN WEST CENTRAL IOWA CALHOUN SAC THIS INCLUDES THE CITIES OF ALGONA, EARLY, EMMETSBURG, ESTHERVILLE, FONDA, FORT DODGE, GILMORE CITY, HUMBOLDT, LAKE CITY, LAKE VIEW, LAURENS, MANSON, ODEBOLT, POCAHONTAS, POMEROY, ROCKWELL CITY, ROLFE, SAC CITY, SCHALLER, AND WALL LAKE.
* PRIMARY THREATS INCLUDE... SCATTERED DAMAGING WINDS AND ISOLATED SIGNIFICANT GUSTS TO 75 MPH POSSIBLE. SCATTERED LARGE HAIL AND ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 2.5 INCHES IN DIAMETER POSSIBLE.
Severe Thunderstorm Watch
Areas Affected: Dodge; Faribault; Fillmore; Freeborn; Houston; Martin; Mower; Olmsted; Wabasha; Winona
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 471 IS IN EFFECT UNTIL 1200 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MN . MINNESOTA COUNTIES INCLUDED ARE DODGE FARIBAULT FILLMORE FREEBORN HOUSTON MARTIN MOWER OLMSTED WABASHA WINONA