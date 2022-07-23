Severe Thunderstorm Watch for North Iowa and southern Minnesota through 3 AM.

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Weather Alert

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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
496 IN EFFECT UNTIL 3 AM CDT SUNDAY FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 27 COUNTIES

IN CENTRAL IOWA

BOONE                 GRUNDY                HAMILTON
HARDIN                MARSHALL              STORY
TAMA                  WEBSTER

IN NORTH CENTRAL IOWA

BUTLER                CERRO GORDO           FRANKLIN
HANCOCK               HUMBOLDT              KOSSUTH
WINNEBAGO             WORTH                 WRIGHT

IN NORTHEAST IOWA

BLACK HAWK            BREMER

IN NORTHWEST IOWA

EMMET                 PALO ALTO             POCAHONTAS

IN WEST CENTRAL IOWA

CALHOUN               CARROLL               CRAWFORD
GREENE                SAC

THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKLEY, ALGONA, ALLISON, AMES,
APLINGTON, BELMOND, BOONE, BRITT, CARROLL, CEDAR FALLS, CLARION,
CLARKSVILLE, CLEAR LAKE, CONRAD, DENISON, DIKE, DUMONT, DYSART,
EAGLE GROVE, EARLY, ELDORA, EMMETSBURG, ESTHERVILLE, FONDA,
FOREST CITY, FORT DODGE, GARNER, GILMORE CITY, GLADBROOK, GREENE,
GRUNDY CENTER, HAMPTON, HUMBOLDT, IOWA FALLS, JEFFERSON, KANAWHA,
LAKE CITY, LAKE MILLS, LAKE VIEW, LAURENS, MANLY, MANSON,
MARSHALLTOWN, MASON CITY, NORTHWOOD, ODEBOLT, PARKERSBURG,
POCAHONTAS, POMEROY, REINBECK, ROCKWELL CITY, ROLFE, SAC CITY,
SCHALLER, SHELL ROCK, TAMA, TOLEDO, TRAER, WALL LAKE, WATERLOO,
WAVERLY, WEBSTER CITY, AND WELLSBURG.

* PRIMARY THREATS INCLUDE...

SCATTERED LARGE HAIL AND ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 2
INCHES IN DIAMETER POSSIBLE.
SCATTERED DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH POSSIBLE.
A TORNADO OR TWO POSSIBLE.

PROBABILITY TABLE:
PROB OF 2 OR MORE TORNADOES                        :  20%
PROB OF 1 OR MORE STRONG /EF2-EF5/ TORNADOES       :  05%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE WIND EVENTS              :  50%
PROB OF 1 OR MORE WIND EVENTS >= 75 MPH            :  20%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE HAIL EVENTS              :  40%
PROB OF 1 OR MORE HAIL EVENTS >= 2 INCHES          :  30%
PROB OF 6 OR MORE COMBINED SEVERE HAIL/WIND EVENTS :  80%
MEAN STORM MOTION /MPH/                            :  E 35

Severe Thunderstorm Watch for North Iowa and southern Minnesota through 3 AM.

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Severe Thunderstorm Watch

A Severe Thunderstorm Watch has been issued until 3 AM CDT Sunday for all of North Iowa and southern Minnesota and into Wisconsin. Several thunderstorms are developing this evening and the risk for large hail and damaging wind gusts continues into tonight. Stay with KIMT News 3 for the latest severe weather information.

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