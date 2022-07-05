Rochester takes to Foster Arend Park to cool off on a hot humid Tuesday in July

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Weather Alert

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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
438 IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 41 COUNTIES

IN CENTRAL IOWA

BOONE                 DALLAS                GRUNDY
HAMILTON              HARDIN                JASPER
MARSHALL              POLK                  POWESHIEK
STORY                 TAMA                  WEBSTER

IN NORTH CENTRAL IOWA

BUTLER                CERRO GORDO           FRANKLIN
HANCOCK               HUMBOLDT              KOSSUTH
WINNEBAGO             WORTH                 WRIGHT

IN NORTHEAST IOWA

BLACK HAWK            BREMER

IN NORTHWEST IOWA

EMMET                 PALO ALTO             POCAHONTAS

IN SOUTH CENTRAL IOWA

CLARKE                MADISON               MARION
UNION                 WARREN

IN SOUTHWEST IOWA

ADAIR                 ADAMS                 CASS

IN WEST CENTRAL IOWA

AUDUBON               CALHOUN               CARROLL
CRAWFORD              GREENE                GUTHRIE
SAC

THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKLEY, ADAIR, ADEL, ALGONA, ALLISON,
AMES, APLINGTON, ATLANTIC, AUDUBON, BAYARD, BELMOND, BOONE,
BRITT, CARLISLE, CARROLL, CASEY, CEDAR FALLS, CLARION,
CLARKSVILLE, CLEAR LAKE, CONRAD, CORNING, CRESTON, DENISON,
DES MOINES, DIKE, DUMONT, DYSART, EAGLE GROVE, EARLHAM, EARLY,
ELDORA, EMMETSBURG, ESTHERVILLE, EXIRA, FONDA, FONTANELLE,
FOREST CITY, FORT DODGE, GARNER, GILMORE CITY, GLADBROOK, GREENE,
GREENFIELD, GRINNELL, GRUNDY CENTER, GUTHRIE CENTER, HAMPTON,
HUMBOLDT, INDIANOLA, IOWA FALLS, JEFFERSON, KANAWHA, KNOXVILLE,
LAKE CITY, LAKE MILLS, LAKE VIEW, LAURENS, MANLY, MANSON,
MARSHALLTOWN, MASON CITY, NEWTON, NORTHWOOD, NORWALK, ODEBOLT,
OSCEOLA, PANORA, PARKERSBURG, PELLA, PERRY, POCAHONTAS, POMEROY,
REINBECK, ROCKWELL CITY, ROLFE, SAC CITY, SCHALLER, SHELL ROCK,
STUART, TAMA, TOLEDO, TRAER, WALL LAKE, WATERLOO, WAUKEE,
WAVERLY, WEBSTER CITY, WELLSBURG, AND WINTERSET.

* PRIMARY THREATS INCLUDE...

SCATTERED DAMAGING WINDS AND ISOLATED SIGNIFICANT GUSTS TO 80
MPH LIKELY.
ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 2 INCHES IN DIAMETER POSSIBLE.
A TORNADO OR TWO POSSIBLE.

PROBABILITY TABLE:
PROB OF 2 OR MORE TORNADOES                        :  20%
PROB OF 1 OR MORE STRONG /EF2-EF5/ TORNADOES       :  05%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE WIND EVENTS              :  70%
PROB OF 1 OR MORE WIND EVENTS >= 75 MPH            :  60%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE HAIL EVENTS              :  30%
PROB OF 1 OR MORE HAIL EVENTS >= 2 INCHES          :  30%
PROB OF 6 OR MORE COMBINED SEVERE HAIL/WIND EVENTS :  90%
MEAN STORM MOTION /MPH/                            :  E 45

Rochester takes to Foster Arend Park to cool off on a hot humid Tuesday in July

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ROCHESTER, Minn.  - With highs in the 90s, Tuesday was a hot and humid one. Lots of folks took to Foster Arend Park in Rochester hoping the lake can provide them with a little relief. 

‘Water Parks of Minnesota' is family-owned by the Owen brothers started in 2018. They ran similar businesses like the inflatable water park at Foster Arend in Florida, but wanted something close to home. 

Mikayla Berg runs it during weekdays, she says she enjoys it because everyday is different. 

“It’s never the same, but definitely pretty consistent most days. The weekends are a bit busier which we like to see - but it's always a good flow and fun watching everyone out there.” 

Foster Arend Park is open through Labor Day weather permitting from 9 am to 8 pm.

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