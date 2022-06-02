Preserving Iowa's historic architecture

MASON CITY, Iowa -
DRIVING AROUND MASON CITY- YOU MAY NOTICE THAT THE COMMUNITY IS AWASH IN BEAUTIFUL ARCHITECTURE- SOME OF WHICH IS WORLD RENOWN.
CONDE NAST TRAVELER HAS RANKED MASON CITY AS ONE OF THE 20 BEST CITIES IN THE WORLD FOR ARCHITECTURE LOVERS.
THIS WEEK - FOLKS FROM ACROSS IOWA ARE CONVERGING ON THE RIVER CITY TO DISCUSS HOW IOWA'S ARCHITECTURE MAKES IT ONE OF A KIND.
IF YOU'RE A HISTORY BUFF LIKE MYSELF - YOU MAY HAVE AN APPRECIATION FOR HISTORIC BUILDINGS -LIKE HERE AT FIRST BAPTIST CHURCES - ONE OF THE OLDEST IN TOWN.
THE PRESERVE IOWA SUMMIT ROTATES THROUGH DIFFERENT COMMUNITIES AROUND IOWA YEARLY.
THIS IS THE FIRST ONE HELD IN PERSON SINCE 20-19 DUE TO THE PANDEMIC.
WITH ONGOING EFFORTS TO REVITALIZE HISTORIC BUILDINGS AND GIVE THEM NEW LEASES ON LIFE - DIRECTOR CHRIS KRAMER FEELS IT CAN BE A SELLING POINT FOR POTENTIAL TOURISTS AND RESIDENTS.
<"when you're known for something, it really serves as an attraction to draw people here, whether they're coming to work and live, or to come here and visit. mason city has a wonderful ingredient of architecture and historical preservation, and use those pieces to draw people in."
DRIVING AROUND MASON CITY- YOU MAY NOTICE THAT THE COMMUNITY CONTAINS SOME BEAUTIFUL ARCHITECTURE- SOME OF WHICH IS WORLD RENOWN.
THIS WEEK - FOLKS FROM ACROSS IOWA ARE CONVERGING ON THE RIVER CITY TO DISCUSS THE VALUE OF PRESERVING THAT HISTORIC ARCHITECTURE.
THE PRESERVE IOWA SUMMIT IS BEING HELD AT FIRST BAPTIST CHURCH AND THE MASON CITY PUBLIC LIBRARY THROUGH SATURDAY.
THE SUMMIT FEATURES TOURS OF HISTORIC BUILDINGS - AND UPDATES ON PRESERVATION EFFORTS IN MASON CITY.
CHRIS KRAMER - DIRECTOR OF THE IOWA DEPARTMENT OF CULTURAL AFFAIRS - WHO LEADS THE SUMMIT - SAYS IT'S IMPORTANT TO REVITALIZE HISTORIC BUILDINGS IN LARGE PART DUE TO CHARACTER AND CHARM.
<"historic preservation is a great way to reutilize some of the buildings that have existed. as long as they're focused on sound structure and safety, they're a wonderful place that have that character and unique charm that people are drawn to.">
AS PART OF THIS WEEK'S SUMMIT - ATTENDEES ARE RECEIVING TOURS OF THE ROCK CREST-ROCK GLEN NEIGHBORHOOD - THE HISTORIC PARK INN - AND THE SURF BALLROOM.