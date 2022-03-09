Northwood family receiving outpouring of support after fire

NORTHWOOD, Iowa -
THE PILE OF DEBRIS RIGHT BEHIND ME IS ALL THAT'S LEFT OF THIS COMBINED APARTMENT AND STORAGE BUILDING ON CENTRAL AVENUE IN NORTHWOOD.
MARSHA HEMENWAY WAS AT WORK AT THE NEARBY DOLLAR GENERAL AT THE TIME OF THE FIRE.
SHE AND HER TWO CHILDREN RUSHED OVER AND FOUND THE BUILDING ENGULFED IN FLAMES AND THICK SMOKE.
THOUGH THE FAMILY LOST EVERYTHING - IMMEDIATELY - THEY HAVE FOUND A NEW PLACE TO LIVE NEARBY - AND ARE RECEIVING DONATIONS.
HEMENWAY SHARED WITH ME ABOUT THE GENEROSITY THE COMMUNITY HAS PULLED TOGETHER WITHIN 24 HOURS NOTICE.
"it's overwhelming. the community support that i have from everybody here is absolutely amazing. you be nice to people, they're going to turn around and pay it back to you four fold."
TODAY, A NORTHWOOD WOMAN WHO LOST HER HOME IN A FIRE ON MONDAY, GOT AN UNEXPECTED GIFT... A 100 DOLLAR GIFT CARD FOR GROCERIES.
<"I WASN'T EVEN thinking about cooking or eating or anything of that nature since i've been dealing with my house burning down. food itself is a priority, but we don't think about things like that when we start over."
BUT DEFINITELY GRATEFUL
MARSHA SAYS SHE WAS AT WORK WHEN HER KIDS TOLD HER THEIR APARTMENT WAS ON FIRE.
SHE RUSHED HOME, AND SAW HER HOME COVERED IN FLAMES.
COMMUNITY MEMBERS RALLIED AND WHEN FIREFIGHTERS WERE PUTTING OUT THE FLAMES, THOUGHTFUL PEOPLE OFFERED THE FAMILY A PLACE TO STAY IMMEDIATELY.
IF YOU'D LIKE TO HELP OUT THE FAMILY, TOO, DONATIONS ARE BEING ACCEPTED AT "DOLLAR GENERAL" IN NORTHWOOD.
IF YOU WOULD LIKE TO HELP THE HEMENWAY FAMILY - THEY ARE ACCEPTING DONATIONS - WHICH CAN BE DROPPED OFF AT DOLLAR GENERAL IN NORTHWOOD.
THE CAUSE OF THE FIRE REMAINS UNDER INVESTIGATION.