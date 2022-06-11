'Muse-ic' sculpture unveiled in front of Principal Pavilion

MASON CITY, Iowa -
WALKING AROUND DOWNTOWN MASON CITY - YOU MAY COME ACROSS BEAUTIFUL SCULPTURES CREATED BY ARTISTS ACROSS THE COUNTRY AS PART OF SCULPTURES ON PARADE.
THANKS TO THE GENEROSITY OF A LONGTIME MASON CITY BUSINESS OWNER - ONE OF THOSE SCULPTURES WILL BE ON PERMANENT DISPLAY.
THIS SCULPTURE WAS ONE OF MANY THAT WERE PART OF THE SCULPTURE WALK.
NOW - IT WILL WELCOME VISITORS TO THE PAVILION AND THE PLAZA.
THE PUBLIC CAME OUT TO THE OFFICIAL UNVEILING THIS AFTERNOON.
LONGTIME BUSINESS OWNER PAT BERGO SAW THE SCULPTURE WHEN IT WAS PART OF THE SCULPTURE WALK - AND PURCHASED IT.
SHE RECALLS THE MOMENT HER EYES CAME ACROSS IT.
<"there, amongst the trees, stood this beautiful bronze sculpture with her bow held high and her violin under her chin, ready to strike a cord. she was beautiful."BECAUSE OF CONSTRUCTION ON THE PAVILION - BERGO SAYS IT TOOK 3 YEARS FROM WHEN IT WAS PURCHASED UNTIL IT WAS INSTALLED IN FRONT OF THE PAVILION.
WHEN YOU COME DOWN TO THE PLAZA AND ENJOY LIVE MUSIC LIKE THOSE IN FRONT OF ME ARE WITH THE BAND LITTLE BLUE STEM - YOU'LL NOTICE THIS BRONZE SCULPTURE THAT SHINES IN THE SUNLIGHT.
THIS WAS A LOOK AT TODAY'S UNVEILING OF MUSE-IC.
THE LIFE SIZE SCULPTURE IS OF A YOUNG GIRL PLAYING A VIOLIN WITH HER BOW HELD HIGH - WITH HER SKIRT DOUBLING AS A XYLOPHONE THAT PASSERBYS CAN PLAY WITH.
LONGTIME BUSINESS OWNER PAT BERGO SAW THE SCULPTURE A FEW YEARS AGO WHEN IT WAS ON THE SCULPTURE WALK - AND PURCHASED IT.
SHE FEELS MUSE-IC HONORS THE BERGO FAMILY AND THEIR LOVE OFMUSIC - SOMETHING THAT'S PART OF MASON CITY'S FABRIC.
<"mason city is full of music. that was one of the things that attracted us to staying in mason city."
THE SCULPTURE IS THE WORK OF RENOWNED ARTISTS LEE LOO-NING AND SHERRI TREEBY, WHO RECENTLY COMPLETED A SCULPTURE OF COMEDIAN JOHNNY CARSON FOR HIS HOMETOWN OF Norfolk, NEBRASKA.///