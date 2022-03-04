MCFD report finds increase in service calls in 2021

MASON CITY, Iowa -
THE MASON CITY FIRE DEPARTMENT STAYED BUSY IN 20-21.
LAST YEAR THEY RECEIVED NEARLY 64 HUNDRED CALLS FOR SERVICE - ALMOST 250 MORE CALLS THAN 2020.
TO PUT THAT INTO PERSPECTIVE - MEMBERS OF THE MASON CITY FIRE DEPARTMENT RESPOND TO AN AVERAGE OF 17 AND A HALF CALLS PER DAY.
IMAGINE TRYING TO DO THAT FOR YOUR JOB - BUT THAT'S ALL IN A DAY'S WORK FOR FIRST RESPONDERS.
OVER THE LAST FOUR YEARS - SERVICE CALLS HAVE BEEN ON THE INCREASE - WITH NEARLY 64 HUNDRED LAST YEAR - A 4 PERCENT CALL VOLUME INCREASE.
THAT'S UP FROM ABOUT 61-HUNDRED IN 20-20.
ALSO - WHILE FIRE RELATED CALLS HAVE REMAINED FAIRLY STATIC - E-M-S CALLS HAVE RISEN - OVER 56 HUNDRED CALLS IN 20-21.
DEPUTY CHIEF OF OPERATIONS AARON BEEMER ATTRIBUTES THAT TO DEMOGRAPHIC CHANGES.
<"Population overall, as a whole in america, is getting older. most of the baby boomer generation are of retirement age. generally speaking, those of retirement age tend to be the largest consumer of medical care, and we just happen to be part of that care."
THE DEPARTMENT HAS ALSO FACED SOME STAFFING ISSUES.
BEEMER TELLS ME THE DEPARTMENT IS SET TO DO ANOTHER ROUND OF HIRING HERE IN THE NEXT FEW MONTHS.
IF THE DEPARTMENT IS NOT ABLE TO RESPOND TO A CALL- BEEMER SAYS THE DEPARTMENT HAS MUTUAL AID AGREEMENTS WITH SURROUNDING COMMUNITIES- THOUGH REQUESTING ONE IS VERY RARE.
20-21 WAS A BUSY YEAR FOR MASON CITY FIRST RESPONDERS.
A REPORT RELEASED THIS WEEK SHOWS THE MASON CITY FIRE DEPARTMENT RESPONSED TO NEARLY 64 HUNDRED SERVICE CALLS.
OUT OF THOSE - OVER 56 HUNDRED WERE E-M-S RELATED.
DEPUTY CHIEF OF OPERATIONS AARON BEEMER SAYS THE DEPARTMENT ALSO FACED STAFFING ISSUES OVER THE LAST FEW MONTHS, BUT IT'S NOT STOPPING THEIR MISSION.
"We'll prioritize those critical emergencies and make sure we have staff available for them, no matter what. that is why we're here, i don't think we've ever not responded to any calls."