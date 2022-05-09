Real-time updates from the National Weather Service in Des Moines

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
195 IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT TUESDAY FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES
IN CENTRAL IOWA
BOONE GRUNDY HAMILTON
HARDIN MARSHALL STORY
TAMA
IN NORTH CENTRAL IOWA
BUTLER CERRO GORDO FRANKLIN
IN NORTHEAST IOWA
BLACK HAWK BREMER
THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKLEY, ALLISON, AMES, APLINGTON,
BOONE, CEDAR FALLS, CLARKSVILLE, CLEAR LAKE, CONRAD, DIKE,
DUMONT, DYSART, ELDORA, GLADBROOK, GREENE, GRUNDY CENTER,
HAMPTON, IOWA FALLS, MARSHALLTOWN, MASON CITY, PARKERSBURG,
REINBECK, SHELL ROCK, TAMA, TOLEDO, TRAER, WATERLOO, WAVERLY,
WEBSTER CITY, AND WELLSBURG.
* PRIMARY THREATS INCLUDE...
SCATTERED LARGE HAIL AND ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 2
INCHES IN DIAMETER POSSIBLE.
SCATTERED DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH POSSIBLE.
A TORNADO OR TWO POSSIBLE.
PROBABILITY TABLE:
PROB OF 2 OR MORE TORNADOES : 20%
PROB OF 1 OR MORE STRONG /EF2-EF5/ TORNADOES : 05%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE WIND EVENTS : 40%
PROB OF 1 OR MORE WIND EVENTS >= 75 MPH : 20%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE HAIL EVENTS : 40%
PROB OF 1 OR MORE HAIL EVENTS >= 2 INCHES : 30%
PROB OF 6 OR MORE COMBINED SEVERE HAIL/WIND EVENTS : 70%
MEAN STORM MOTION /MPH/ : E 30