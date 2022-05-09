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Weather Alert

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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
195 IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT TUESDAY FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES

IN CENTRAL IOWA

BOONE                 GRUNDY                HAMILTON
HARDIN                MARSHALL              STORY
TAMA

IN NORTH CENTRAL IOWA

BUTLER                CERRO GORDO           FRANKLIN

IN NORTHEAST IOWA

BLACK HAWK            BREMER

THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKLEY, ALLISON, AMES, APLINGTON,
BOONE, CEDAR FALLS, CLARKSVILLE, CLEAR LAKE, CONRAD, DIKE,
DUMONT, DYSART, ELDORA, GLADBROOK, GREENE, GRUNDY CENTER,
HAMPTON, IOWA FALLS, MARSHALLTOWN, MASON CITY, PARKERSBURG,
REINBECK, SHELL ROCK, TAMA, TOLEDO, TRAER, WATERLOO, WAVERLY,
WEBSTER CITY, AND WELLSBURG.

* PRIMARY THREATS INCLUDE...

SCATTERED LARGE HAIL AND ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 2
INCHES IN DIAMETER POSSIBLE.
SCATTERED DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH POSSIBLE.
A TORNADO OR TWO POSSIBLE.

PROBABILITY TABLE:
PROB OF 2 OR MORE TORNADOES                        :  20%
PROB OF 1 OR MORE STRONG /EF2-EF5/ TORNADOES       :  05%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE WIND EVENTS              :  40%
PROB OF 1 OR MORE WIND EVENTS >= 75 MPH            :  20%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE HAIL EVENTS              :  40%
PROB OF 1 OR MORE HAIL EVENTS >= 2 INCHES          :  30%
PROB OF 6 OR MORE COMBINED SEVERE HAIL/WIND EVENTS :  70%
MEAN STORM MOTION /MPH/                            :  E 30

Real-time updates from the National Weather Service in Des Moines

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NWS Des Moines

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