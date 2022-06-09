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Iowa Secretary of State: state surpasses 356,000 voters in June primary

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MASON CITY, Iowa - THE IOWA PRIMARIES ARE IN THE BOOKS - AND ALL EYES ARE TURNED TOWARDS THE NOVEMBER GENERAL ELECTION.

WHILE PRIMARY ELECTIONS TEND TO HAVE LOWER TURNOUT COMPARED TO GENERAL ELECTIONS - THE SECRETARY OF STATE'S OFFICE IS IMPRESSED WITH THE TURNOUT YESTERDAY.

ABOUT MORE 356 THOUSAND IOWANS PARTICIPATED IN THE PRIMARY.

BREAKING IT DOWN BY PARTY - A LITTLE OVER 195 THOUSAND REPUBLICANS - COMPARED TO A LITTLE OVER 156 THOUSAND DEMOCRATS - WAS REPORTED TO THE SECRETARY OF STATE'S OFFICE.

SECRETARY OF STATE PAUL PATE CREDITS EACH IOWAN'S EFFORT TO MAKE IT A SMOOTH - CLEAN ELECTION PROCESS

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