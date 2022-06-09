Iowa Secretary of State: state surpasses 356,000 voters in June primary

MASON CITY, Iowa - THE IOWA PRIMARIES ARE IN THE BOOKS - AND ALL EYES ARE TURNED TOWARDS THE NOVEMBER GENERAL ELECTION.
WHILE PRIMARY ELECTIONS TEND TO HAVE LOWER TURNOUT COMPARED TO GENERAL ELECTIONS - THE SECRETARY OF STATE'S OFFICE IS IMPRESSED WITH THE TURNOUT YESTERDAY.
ABOUT MORE 356 THOUSAND IOWANS PARTICIPATED IN THE PRIMARY.
BREAKING IT DOWN BY PARTY - A LITTLE OVER 195 THOUSAND REPUBLICANS - COMPARED TO A LITTLE OVER 156 THOUSAND DEMOCRATS - WAS REPORTED TO THE SECRETARY OF STATE'S OFFICE.
SECRETARY OF STATE PAUL PATE CREDITS EACH IOWAN'S EFFORT TO MAKE IT A SMOOTH - CLEAN ELECTION PROCESS