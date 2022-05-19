Albert Lea police looking for possible evidence in Monday's triple stabbing

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Weather Alert

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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
250 IN EFFECT UNTIL 3 AM CDT FRIDAY FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 32 COUNTIES

IN CENTRAL IOWA

BOONE                 DALLAS                GRUNDY
HAMILTON              HARDIN                JASPER
MARSHALL              POLK                  STORY
WEBSTER

IN NORTH CENTRAL IOWA

BUTLER                CERRO GORDO           FRANKLIN
HANCOCK               HUMBOLDT              KOSSUTH
WINNEBAGO             WORTH                 WRIGHT

IN NORTHWEST IOWA

PALO ALTO             POCAHONTAS

IN SOUTH CENTRAL IOWA

MADISON               WARREN

IN SOUTHWEST IOWA

ADAIR                 CASS

IN WEST CENTRAL IOWA

AUDUBON               CALHOUN               CARROLL
CRAWFORD              GREENE                GUTHRIE
SAC

THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKLEY, ADAIR, ADEL, ALGONA, ALLISON,
AMES, APLINGTON, ATLANTIC, AUDUBON, BAYARD, BELMOND, BOONE,
BRITT, CARLISLE, CARROLL, CASEY, CLARION, CLARKSVILLE,
CLEAR LAKE, CONRAD, DENISON, DES MOINES, DIKE, DUMONT,
EAGLE GROVE, EARLHAM, EARLY, ELDORA, EMMETSBURG, EXIRA, FONDA,
FONTANELLE, FOREST CITY, FORT DODGE, GARNER, GILMORE CITY,
GREENE, GREENFIELD, GRUNDY CENTER, GUTHRIE CENTER, HAMPTON,
HUMBOLDT, INDIANOLA, IOWA FALLS, JEFFERSON, KANAWHA, LAKE CITY,
LAKE MILLS, LAKE VIEW, LAURENS, MANLY, MANSON, MARSHALLTOWN,
MASON CITY, NEWTON, NORTHWOOD, NORWALK, ODEBOLT, PANORA,
PARKERSBURG, PERRY, POCAHONTAS, POMEROY, REINBECK, ROCKWELL CITY,
ROLFE, SAC CITY, SCHALLER, SHELL ROCK, STUART, WALL LAKE, WAUKEE,
WEBSTER CITY, WELLSBURG, AND WINTERSET.

* PRIMARY THREATS INCLUDE...

SCATTERED LARGE HAIL AND ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 2
INCHES IN DIAMETER POSSIBLE.
SCATTERED DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH POSSIBLE.

PROBABILITY TABLE:
PROB OF 2 OR MORE TORNADOES                        :  10%
PROB OF 1 OR MORE STRONG /EF2-EF5/ TORNADOES       :  05%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE WIND EVENTS              :  40%
PROB OF 1 OR MORE WIND EVENTS >= 75 MPH            :  20%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE HAIL EVENTS              :  50%
PROB OF 1 OR MORE HAIL EVENTS >= 2 INCHES          :  30%
PROB OF 6 OR MORE COMBINED SEVERE HAIL/WIND EVENTS :  80%
MEAN STORM MOTION /MPH/                            :  E 35

Albert Lea police looking for possible evidence in Monday's triple stabbing

  • Updated
  • 0
Al stab photo May 19 2022

Photos courtesy of the Albert Lea Police Department.

ALBERT LEA, Minn. – Police are asking for the public’s help in identifying someone who may have information about Monday’s triple-stabbing.

The Albert Lea Police Department says a female driving a silver Pontiac with a spoiler stopped at the Shell Gas Station around 11:30 am Monday.  Police say the woman saw a black garment blowing around in the middle of the street and retrieved it.  Investigators say that piece of fabric is potential evidence in the stabbing of three men.

Anyone with information on the woman is asked to contact Detective Vanthavong at 507-377-5129 or Detective Miller at 507-377-5214.

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