Flags at half-staff for July 4th shooting in Illinois

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
438 IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 41 COUNTIES
IN CENTRAL IOWA
BOONE DALLAS GRUNDY
HAMILTON HARDIN JASPER
MARSHALL POLK POWESHIEK
STORY TAMA WEBSTER
IN NORTH CENTRAL IOWA
BUTLER CERRO GORDO FRANKLIN
HANCOCK HUMBOLDT KOSSUTH
WINNEBAGO WORTH WRIGHT
IN NORTHEAST IOWA
BLACK HAWK BREMER
IN NORTHWEST IOWA
EMMET PALO ALTO POCAHONTAS
IN SOUTH CENTRAL IOWA
CLARKE MADISON MARION
UNION WARREN
IN SOUTHWEST IOWA
ADAIR ADAMS CASS
IN WEST CENTRAL IOWA
AUDUBON CALHOUN CARROLL
CRAWFORD GREENE GUTHRIE
SAC
THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKLEY, ADAIR, ADEL, ALGONA, ALLISON,
AMES, APLINGTON, ATLANTIC, AUDUBON, BAYARD, BELMOND, BOONE,
BRITT, CARLISLE, CARROLL, CASEY, CEDAR FALLS, CLARION,
CLARKSVILLE, CLEAR LAKE, CONRAD, CORNING, CRESTON, DENISON,
DES MOINES, DIKE, DUMONT, DYSART, EAGLE GROVE, EARLHAM, EARLY,
ELDORA, EMMETSBURG, ESTHERVILLE, EXIRA, FONDA, FONTANELLE,
FOREST CITY, FORT DODGE, GARNER, GILMORE CITY, GLADBROOK, GREENE,
GREENFIELD, GRINNELL, GRUNDY CENTER, GUTHRIE CENTER, HAMPTON,
HUMBOLDT, INDIANOLA, IOWA FALLS, JEFFERSON, KANAWHA, KNOXVILLE,
LAKE CITY, LAKE MILLS, LAKE VIEW, LAURENS, MANLY, MANSON,
MARSHALLTOWN, MASON CITY, NEWTON, NORTHWOOD, NORWALK, ODEBOLT,
OSCEOLA, PANORA, PARKERSBURG, PELLA, PERRY, POCAHONTAS, POMEROY,
REINBECK, ROCKWELL CITY, ROLFE, SAC CITY, SCHALLER, SHELL ROCK,
STUART, TAMA, TOLEDO, TRAER, WALL LAKE, WATERLOO, WAUKEE,
WAVERLY, WEBSTER CITY, WELLSBURG, AND WINTERSET.
* PRIMARY THREATS INCLUDE...
SCATTERED DAMAGING WINDS AND ISOLATED SIGNIFICANT GUSTS TO 80
MPH LIKELY.
ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 2 INCHES IN DIAMETER POSSIBLE.
A TORNADO OR TWO POSSIBLE.
PROBABILITY TABLE:
PROB OF 2 OR MORE TORNADOES : 20%
PROB OF 1 OR MORE STRONG /EF2-EF5/ TORNADOES : 05%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE WIND EVENTS : 70%
PROB OF 1 OR MORE WIND EVENTS >= 75 MPH : 60%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE HAIL EVENTS : 30%
PROB OF 1 OR MORE HAIL EVENTS >= 2 INCHES : 30%
PROB OF 6 OR MORE COMBINED SEVERE HAIL/WIND EVENTS : 90%
MEAN STORM MOTION /MPH/ : E 45