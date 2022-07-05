Flags at half-staff for July 4th shooting in Illinois

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Weather Alert

Weather Alert

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
438 IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 41 COUNTIES

IN CENTRAL IOWA

BOONE                 DALLAS                GRUNDY
HAMILTON              HARDIN                JASPER
MARSHALL              POLK                  POWESHIEK
STORY                 TAMA                  WEBSTER

IN NORTH CENTRAL IOWA

BUTLER                CERRO GORDO           FRANKLIN
HANCOCK               HUMBOLDT              KOSSUTH
WINNEBAGO             WORTH                 WRIGHT

IN NORTHEAST IOWA

BLACK HAWK            BREMER

IN NORTHWEST IOWA

EMMET                 PALO ALTO             POCAHONTAS

IN SOUTH CENTRAL IOWA

CLARKE                MADISON               MARION
UNION                 WARREN

IN SOUTHWEST IOWA

ADAIR                 ADAMS                 CASS

IN WEST CENTRAL IOWA

AUDUBON               CALHOUN               CARROLL
CRAWFORD              GREENE                GUTHRIE
SAC

THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKLEY, ADAIR, ADEL, ALGONA, ALLISON,
AMES, APLINGTON, ATLANTIC, AUDUBON, BAYARD, BELMOND, BOONE,
BRITT, CARLISLE, CARROLL, CASEY, CEDAR FALLS, CLARION,
CLARKSVILLE, CLEAR LAKE, CONRAD, CORNING, CRESTON, DENISON,
DES MOINES, DIKE, DUMONT, DYSART, EAGLE GROVE, EARLHAM, EARLY,
ELDORA, EMMETSBURG, ESTHERVILLE, EXIRA, FONDA, FONTANELLE,
FOREST CITY, FORT DODGE, GARNER, GILMORE CITY, GLADBROOK, GREENE,
GREENFIELD, GRINNELL, GRUNDY CENTER, GUTHRIE CENTER, HAMPTON,
HUMBOLDT, INDIANOLA, IOWA FALLS, JEFFERSON, KANAWHA, KNOXVILLE,
LAKE CITY, LAKE MILLS, LAKE VIEW, LAURENS, MANLY, MANSON,
MARSHALLTOWN, MASON CITY, NEWTON, NORTHWOOD, NORWALK, ODEBOLT,
OSCEOLA, PANORA, PARKERSBURG, PELLA, PERRY, POCAHONTAS, POMEROY,
REINBECK, ROCKWELL CITY, ROLFE, SAC CITY, SCHALLER, SHELL ROCK,
STUART, TAMA, TOLEDO, TRAER, WALL LAKE, WATERLOO, WAUKEE,
WAVERLY, WEBSTER CITY, WELLSBURG, AND WINTERSET.

* PRIMARY THREATS INCLUDE...

SCATTERED DAMAGING WINDS AND ISOLATED SIGNIFICANT GUSTS TO 80
MPH LIKELY.
ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 2 INCHES IN DIAMETER POSSIBLE.
A TORNADO OR TWO POSSIBLE.

PROBABILITY TABLE:
PROB OF 2 OR MORE TORNADOES                        :  20%
PROB OF 1 OR MORE STRONG /EF2-EF5/ TORNADOES       :  05%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE WIND EVENTS              :  70%
PROB OF 1 OR MORE WIND EVENTS >= 75 MPH            :  60%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE HAIL EVENTS              :  30%
PROB OF 1 OR MORE HAIL EVENTS >= 2 INCHES          :  30%
PROB OF 6 OR MORE COMBINED SEVERE HAIL/WIND EVENTS :  90%
MEAN STORM MOTION /MPH/                            :  E 45

Flags at half-staff for July 4th shooting in Illinois

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Half staff flags

DES MOINES, Iowa – Governor Kim Reynolds is ordering all flags on state property in Iowa to fly at half-staff through sunset on Saturday to honor the victims of shooting at the Independence Day parade in Highland Park, Illinois.

“My heart grieves for the innocent lives lost and injured during what should've been a joyful celebration of our nation’s freedom and independence,” says Governor Reynolds.  “Kevin and I join with Iowans in praying for the families of the victims affected by this senseless tragedy and for the entire community of Highland Park.”

President Biden has also ordered all U.S. flags to half-staff for the same period of time.

Reynolds says individuals, businesses, schools, municipalities, counties, and other government subdivisions are encouraged to fly the flags at half-staff as well.

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