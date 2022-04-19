Disposing of storm debris

MASON CITY, Iowa -
IT'S BEEN ONE WEEK SINCE TORNADOES TOUCHED DOWN IN NORTH IOWA AND SOUTHERN MINNESOTA.
FOLKS WHO ARE CLEANING UP THE DAMAGE ARE THROWING AWAY TONS OF DEBRIS - EVERYTHING FROM SHEET METAL TO TREE BRANCHES.
HERE AT THE LANDFILL OF NORTH IOWA - THEY'VE SEEN A PRETTY STEADY STREAM OF FOLKS ROLL UP ON THE SCALES HERE AND DROP OFF LOADS OF LITTER FROM LAST WEEK'S TORNADO.
TAKE A LOOK.
THIS PILE HERE IS JUST FROM THE SHEER AMOUNT OF TREES ALONE THAT HAVE BEEN HAULED IN - EVERYTHING FROM SMALL BRANCHES TO LARGE TRUNKS.
LANDFILL EDUCATION COORDINATOR CHRISTA LATCH HAS SEEN THE INCREASED TRAFFIC LOADS HERE DURING WEEKDAYS - USUALLY SATURDAY IS THEIR BUSIEST DAY.
SHE SAYS IT'S PRETTY NORMAL AFTER A BIG STORM OR DISASTER TO SEE MORE TRAFFIC AT THE LANDFILL.
<"back when the flood of '08 happened, that was significantly a large amount. you've got basements flooded, carpets, things like that. that i'm sure, per tonnage wise, is a lot more debris to get rid of. still, any storm event like this is going to increase the amount, increase the traffic that we have coming out here.">
BEFORE LOADING UP THAT TRAILER OR TRUCK - LANDFILL EDUCATION COORDINATOR CHRISTA LATCH SAYS THERE ARE THINGS YOU SHOULD KNOW BEFORE THROWING IT AWAY.
<"branches, twigs, limbs, stuff like that. we do have a bin out here for metal as well, so if you have some metal things to divert, if you're coming out, that's free of charge. of course, trash and garbage goes out to the landfill.">
LATCH ENCOURAGES THOSE WHO ARE HAULING TREES AND DEBRIS OUT HERE TO SEPARATE THEM INTO DIFFERENT LOADS.
NOT ONLY DO YOU GET A DISCOUNT - BUT LESS LIMBS IN THE LANDFILL MEANS MORE SPACE FOR TRASH.
AND THE TREES WILL BE GROUND DOWN INTO MULCH.
LATCH SAYS THAT LIMBS THAT ARE DROPPED OFF HERE WILL BE TURNED INTO MULCH.
WHICH CAN HELP WITH WATER RETENTION AND KEEPING WEEDS DOWN WHEN PLANTING NEW TREES.
LATCH ALSO SAYS IF YOU USE THE LANDFILL TO DISPOSE OF YOUR TRASH NORMALLY - YOU MAY ENCOUNTER A LONGER WAIT SINCE SO MANY PEOPLE ARE DROPPING OFF STORM DEBRIS.