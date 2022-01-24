Annual report card for Iowa's community college system released

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Weather Alert

Weather Alert

...Dangerous Cold Tonight through Wednesday...

.Temperatures will continue to fall below zero across central
Iowa tonight into Tuesday morning. The cold temperatures combined
with breezy northwest winds will create wind chills lower than 20
below zero over northern Iowa, much of central Iowa, and a
portion of southern Iowa. Northern Iowa will experience the
coldest temperatures and lowest wind chills with wind chills of 30
to 35 below zero Tuesday morning. Bitter cold wind chills will
persist over northern Iowa Tuesday afternoon through midday
Wednesday while parts of southern into central Iowa will have a
brief moderation in temperatures Tuesday afternoon.

...WIND CHILL ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CST
TONIGHT...
...WIND CHILL WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM CST TUESDAY...
...WIND CHILL ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM TUESDAY TO
11 AM CST WEDNESDAY...

* WHAT...For the Wind Chill Warning, dangerously cold wind
chills expected. Wind chills as low as 35 below zero. For the
first Wind Chill Advisory, very cold wind chills. Wind chills
as low as 30 below zero. For the second Wind Chill Advisory,
very cold wind chills expected. Wind chills as low as 35 below
zero.

* WHERE...North central Iowa.

* WHEN...For the Wind Chill Warning, from midnight until 9 AM CST
Tuesday. For the first Wind Chill Advisory, until midnight CST
tonight. For the second Wind Chill Advisory, from 9 AM Tuesday
to 11 AM CST Wednesday.

* IMPACTS...The dangerously cold wind chills could cause
frostbite on exposed skin in as little as 10 minutes.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

Avoid outside activities if possible. When outside, make sure you
wear appropriate clothing, a hat, and gloves.

Use caution while traveling outside. Wear appropriate clothing, a
hat, and gloves.

&&

Weather Alert

...Dangerous Cold Tonight through Wednesday...

.Temperatures will continue to fall below zero across central
Iowa tonight into Tuesday morning. The cold temperatures combined
with breezy northwest winds will create wind chills lower than 20
below zero over northern Iowa, much of central Iowa, and a
portion of southern Iowa. Northern Iowa will experience the
coldest temperatures and lowest wind chills with wind chills of 30
to 35 below zero Tuesday morning. Bitter cold wind chills will
persist over northern Iowa Tuesday afternoon through midday
Wednesday while parts of southern into central Iowa will have a
brief moderation in temperatures Tuesday afternoon.

...WIND CHILL ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CST
TONIGHT...
...WIND CHILL WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM CST TUESDAY...
...WIND CHILL ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM TUESDAY TO
11 AM CST WEDNESDAY...

* WHAT...For the Wind Chill Warning, dangerously cold wind
chills expected. Wind chills as low as 35 below zero. For the
first Wind Chill Advisory, very cold wind chills. Wind chills
as low as 30 below zero. For the second Wind Chill Advisory,
very cold wind chills expected. Wind chills as low as 35 below
zero.

* WHERE...North central Iowa.

* WHEN...For the Wind Chill Warning, from midnight until 9 AM CST
Tuesday. For the first Wind Chill Advisory, until midnight CST
tonight. For the second Wind Chill Advisory, from 9 AM Tuesday
to 11 AM CST Wednesday.

* IMPACTS...The dangerously cold wind chills could cause
frostbite on exposed skin in as little as 10 minutes.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

Avoid outside activities if possible. When outside, make sure you
wear appropriate clothing, a hat, and gloves.

Use caution while traveling outside. Wear appropriate clothing, a
hat, and gloves.

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...Dangerous Cold Tonight through Wednesday...

.Temperatures will continue to fall below zero across central
Iowa tonight into Tuesday morning. The cold temperatures combined
with breezy northwest winds will create wind chills lower than 20
below zero over northern Iowa, much of central Iowa, and a
portion of southern Iowa. Northern Iowa will experience the
coldest temperatures and lowest wind chills with wind chills of 30
to 35 below zero Tuesday morning. Bitter cold wind chills will
persist over northern Iowa Tuesday afternoon through midday
Wednesday while parts of southern into central Iowa will have a
brief moderation in temperatures Tuesday afternoon.

...WIND CHILL ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CST
TONIGHT...
...WIND CHILL WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM CST TUESDAY...
...WIND CHILL ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM TUESDAY TO
11 AM CST WEDNESDAY...

* WHAT...For the Wind Chill Warning, dangerously cold wind
chills expected. Wind chills as low as 35 below zero. For the
first Wind Chill Advisory, very cold wind chills. Wind chills
as low as 30 below zero. For the second Wind Chill Advisory,
very cold wind chills expected. Wind chills as low as 35 below
zero.

* WHERE...North central Iowa.

* WHEN...For the Wind Chill Warning, from midnight until 9 AM CST
Tuesday. For the first Wind Chill Advisory, until midnight CST
tonight. For the second Wind Chill Advisory, from 9 AM Tuesday
to 11 AM CST Wednesday.

* IMPACTS...The dangerously cold wind chills could cause
frostbite on exposed skin in as little as 10 minutes.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

Avoid outside activities if possible. When outside, make sure you
wear appropriate clothing, a hat, and gloves.

Use caution while traveling outside. Wear appropriate clothing, a
hat, and gloves.

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Annual report card for Iowa's community college system released

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MASON CITY, Iowa - IOWA'S COMMUNITY COLLEGES ARE SEEING A NEAR 8 PERCENT DROP IN ENROLLMENT - WITH THE PANDEMIC BEING A CONTRIBUTING FACTOR.

DOCTOR SCHULZ TELLS ME ENROLLMENT HERE AT NI-ACC HAS BEEN DOWN ABOUT NINE PERCENT - CONTINUING 3 ACADEMIC YEAR TREND.

IT'S NOT JUST THE PANDEMIC THAT'S HAD AN EFFECT - THERE ARE OTHER FACTORS AS WELL.

SCHULZ SAYS WHEN UNEMPLOYMENT IS LOW - ENROLLMENT DECLINES - IN TIMES WHEN JOBS ARE HARD TO FIND - ENROLLMENT GOES UP.

THEIR HIGH SCHOOL STUDENT ENROLLMENT CONTINUES TO BE STRONG - ABOUT 40 PERCENT OF THEIR OVERALL ENROLLMENT.

AS THEY'RE MOVING FORWARD - NIACC IS WORKING TO ENCOURAGE MORE STUDENTS TO GET A HEAD START IN HIGHER EDUCATION- AND THE PUBLIC TO RE-THINK THE CONCEPT OF A COMMUNITY COLLEGE.

<"whether you pick a cte career and you want to be a nurse or a doctor, at the end of the day, there's still a bill to pay. as we get a better understanding of what really happens at a community college, we can really add value to people's pathways to their careers.">

ONE INTIATIVE THAT NI-ACC IS PARTICIPATING IN IS WHAT'S CALLED THE GUIDED PATHWAY - WHERE HIGH SCHOOL STUDENTS CAN IDENTIFY THE PATH THEY WANT TO TAKE FOR THEIR CAREERS - AND BUILD THEIR CLASS SCHEDULE BEFORE EVER SETTING FOOT ON CAMPUS.

ONE FINDING IN THIS YEAR'S STATEWIDE REPORT IS THAT NEARLY 66 PERCENT OF STUDENTS ARE TAKING AT LEAST ONE ONLINE COURSE.

AS WE CONTINUE TO EMERGE FROM THE PANDEMIC - PRESIDENT DOCTOR STEVE SCHULZ SAYS THE PRIMARY FOCUS IS ON STRENGTHENING A WORKFORCE PIPELINE THROUGH TRAINING AND CERTIFICATE PROGRAMS - WHILE ALSO TRYING TO MEET STUDENTS' SCHEDULES.

<"we're really trying to be more flexible with how to deliver this to people that need to work, in the workforce, have children, all of those things, how do we build those skills of the next century?">

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