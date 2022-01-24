Annual report card for Iowa's community college system released

MASON CITY, Iowa - IOWA'S COMMUNITY COLLEGES ARE SEEING A NEAR 8 PERCENT DROP IN ENROLLMENT - WITH THE PANDEMIC BEING A CONTRIBUTING FACTOR.
DOCTOR SCHULZ TELLS ME ENROLLMENT HERE AT NI-ACC HAS BEEN DOWN ABOUT NINE PERCENT - CONTINUING 3 ACADEMIC YEAR TREND.
IT'S NOT JUST THE PANDEMIC THAT'S HAD AN EFFECT - THERE ARE OTHER FACTORS AS WELL.
SCHULZ SAYS WHEN UNEMPLOYMENT IS LOW - ENROLLMENT DECLINES - IN TIMES WHEN JOBS ARE HARD TO FIND - ENROLLMENT GOES UP.
THEIR HIGH SCHOOL STUDENT ENROLLMENT CONTINUES TO BE STRONG - ABOUT 40 PERCENT OF THEIR OVERALL ENROLLMENT.
AS THEY'RE MOVING FORWARD - NIACC IS WORKING TO ENCOURAGE MORE STUDENTS TO GET A HEAD START IN HIGHER EDUCATION- AND THE PUBLIC TO RE-THINK THE CONCEPT OF A COMMUNITY COLLEGE.
<"whether you pick a cte career and you want to be a nurse or a doctor, at the end of the day, there's still a bill to pay. as we get a better understanding of what really happens at a community college, we can really add value to people's pathways to their careers.">
ONE INTIATIVE THAT NI-ACC IS PARTICIPATING IN IS WHAT'S CALLED THE GUIDED PATHWAY - WHERE HIGH SCHOOL STUDENTS CAN IDENTIFY THE PATH THEY WANT TO TAKE FOR THEIR CAREERS - AND BUILD THEIR CLASS SCHEDULE BEFORE EVER SETTING FOOT ON CAMPUS.
ONE FINDING IN THIS YEAR'S STATEWIDE REPORT IS THAT NEARLY 66 PERCENT OF STUDENTS ARE TAKING AT LEAST ONE ONLINE COURSE.
AS WE CONTINUE TO EMERGE FROM THE PANDEMIC - PRESIDENT DOCTOR STEVE SCHULZ SAYS THE PRIMARY FOCUS IS ON STRENGTHENING A WORKFORCE PIPELINE THROUGH TRAINING AND CERTIFICATE PROGRAMS - WHILE ALSO TRYING TO MEET STUDENTS' SCHEDULES.
<"we're really trying to be more flexible with how to deliver this to people that need to work, in the workforce, have children, all of those things, how do we build those skills of the next century?">