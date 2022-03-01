AARP and Iowa State University partnering on pilot housing renovation program in Charles City

CHARLES CITY, Iowa -
FOR SENIOR CITIZENS - STAYING IN YOUR HOME CAN BE CHALLENGING DUE TO AGE AND HEALTH ISSUES.
A PILOT PROGRAM AIMS TO HELP CHARLES CITY'S SENIORS MAKE THEIR HOME MORE COMFORTABLE.
WHEN IT COMES TO REACHING FOR A CABINET OR A DOOR KNOB - IT MAY BE CHALLENGING WHEN YOU HAVE ARTHRITIS.
BUT A PARTNERSHIP AIMS TO MAKE IT EASIER FOR THE ELDERLY TO STILL LIVE IN THEIR OWN HOMES.
AARP IOWA IS PARTNERING WITH IOWA STATE UNIVERSITY STUDENTS AND THE CITY OF CHARLES CITY ON REVIEWING FLOOR PLANS OF SENIOR CITIZENS' HOMES TO MAKE THEM MORE LIVEABLE.
STUDENTS DREW UP BLUE PRINTS AND 3-D ANIMATION TO MAKE SPECIFIC CONSTRUCTION PLANS AND COST ESTIMATION.
INTERIOR DESIGN PROFESSOR day-jin KIM - WHO IS HELPING LEAD THE PROGRAM - SAYS EVEN THE SLIGHTEST CHANGE CAN MAKE A SIGNIFICANT DIFFERENCE.
<"By changing a small design element like putting in a grip bar, changing a lightbulb, even a small design change, it can make a huge...change.">
WHEN IT COMES TO LIVING WITH CONDITIONS, LIKE ARTHRITIS... SOMETHING THAT USED TO BE SIMPLE, LIKE TURNING A DOOR KNOB, CAN BE PAINFUL, OR EVEN IMPOSSIBLE.
NOW, A PROGRAM AIMS TO CHANGE THAT.
A-A-R-P IOWA AND IOWA STATE UNIVERSITY ARE PARTNERING ON A PILOT PROGRAM IN CHARLES CITY BY REVIEWING HOME MODIFICATION PLANS AIMED AT ALLOWING OLDER IOWANS TO REMAIN IN THEIR HOMES AS THEY AGE.
I-S-U INTERIOR DESIGN STUDENTS HAVE BEEN DRAWING UP BLUEPRINTS OF HOMES AND USING 3-D SIMULATIONS TO MAKE SPECIFIC PLANS AND COST ESTIMATIONS.
JOHN PETERSON WITH AARP IOWA SAYS THE STUDENTS FOUND MANY PROBLEMS THAT PREVENT COMFORTABLE SENIOR LIVING.
<"they saw narrow hallways and door swings like that that make it difficult to maneuver not so much when you're still ambulatory, but when you end up with a walker or wheel chair, those things are impossible to navigate. you lose part of your home because of those changes.">
A RECENT AARP SURVEY FOUND THAT THE MAJORITY OF AMERICANS OVER 50 WANT TO STAY IN THEIR HOME. YET 33 PERCENT SAID MAJOR MODIFICATIONS WOULD BE NEEDED.
FOR MORE INFORMATION ON HOW YOU CAN MAKE YOUR HOME MORE COMFORTABLE AND SAFE FOR OLDER ADULTS, click here.