Austin mask recommendation

Rochester Clear 67° Hi: 73° Lo: 53° Feels Like: 67° More Weather Mason City Few Clouds 75° Hi: 76° Lo: 54° Feels Like: 75° More Weather Albert Lea Scattered Clouds 73° Hi: 73° Lo: 54° Feels Like: 73° More Weather Austin Scattered Clouds 73° Hi: 74° Lo: 53° Feels Like: 73° More Weather Charles City Clear 72° Hi: 76° Lo: 54° Feels Like: 72° More Weather

Get ready for another hot and humid weekend