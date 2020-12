What percentage of people will get a COVID-19 vaccine?

This chart based on the latest AP-NORC poll shows the share of American adults who say they plan to get the COVID-19 vaccine. This data is also broken down by major demographic groups. Source: AP-NORC Center for Public Affairs Research.

