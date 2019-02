Thursday's District basketball highlights and scores

Click on the video player above for Thursday’s highlights.

Iowa Boys Basketball Scores

Bishop Garrigan 71, St. Edmond 53

Charles City 70, Webster City 45

Clear Lake 53, Algona 49

Janesville 75, Rockford 45

Grundy Center 79, West Fork 63

Minnesota Boys Basketball Scores

Lyle-Pacelli 54, Mabel-Canton 40

Dover-Eyota 58, Rushford-Peterson 45

Northfield 103, Rochester Mayo 95

Rochester Lourdes 62, Providence Academy 55

Minnesota Girls Basketball Scores

Houston 63, Alden-conger/Glenville Emmons 43

Red Wing 72, Austin 39

Grand Meadow 63, Rushford-Peterson 26

Hayfield 59, Mabel-Canton 44

Kingsland 65, Spring Grove 53

Lyle-Pacelli 69, Wabasha-Kellogg 42

Rochester Lourdes 65, La Crescent 31

Stewartville 69, Triton 48