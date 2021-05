Rainfall totals over the past 24 hours:

Mankato, MN: 0.64"

Charles City, IA: 0.54"

Faribault, MN: 0.52"

Rochester, MN: 0.52"

Winona, MN: 0.49"

Mason City, IA: 0.47"

Owatonna, MN: 0.42"

Fort Dodge, IA: 0.36"

Dodge Center, IA: 0.35"

Preston, MN: 0.28"

Albert Lea, MN: 0.23"

Austin, MN: 0.02"

If you would like to report rainfall for your city/town, email a report to weather@kimt.com.

KIMT StormTeam 3 will add it to the list.