Here's a check of some of the snowfall reports from across the area:

Des Moines, IA: 9.6"

Waterloo, IA: 5.0"

Ames, IA: 4.8"

Cedar Falls, IA: 4.0"

Mason City, IA: 3.5"

Clear Lake, IA: 2.5"

Rochester, MN (Airport): 2.2"

Fillmore, MN: 1.7"

Kasson, MN: 1.5"

Northwood, IA: 1.5"

Stewartville, IA: 1.3"

Douglas, IA: 1.3"

Rochester, MN (KIMT): 1.3"