Here's some of the snowfall reports from across the area today.

MINNESOTA:

Chatfield: 9.2"

Spring Valley: 8.5"

Predmore: 8.5"

Preston: 8.5"

Fillmore: 8.2"

Albert Lea: 8.0"

Lyle: 8.0"

Rochester: 7.9"

Byron: 7.5"

Kasson: 7.5"

Austin: 7.0"

Adams: 7.0"

Lansing: 7.0"

Owatonna: 5.0"

Peterson: 4.5"

Elba: 4.3"

IOWA:

Riceville: 9.0"

Lake Mills: 8.8"

Manly: 8.0"

Bluffton: 8.0"

Carpenter: 7.5"

Mason City: 7.0"

Decorah: 7.0"

Rockford: 5.6"

Clear Lake: 5.0"