The snow has ended, and here are some of the snow reports from across the area.

MINNESOTA:

Owatonna: 6.4"

Waseca: 5.7"

Ellendale: 5.2"

Hayfield: 4.9"

Kasson: 4.8"

Rochester: 4.5"

Theilman: 4.2"

Stockton: 4.0"

Byron: 4.0"

Austin: 3.7"

Winona: 3.5"

Stewartville: 3.0"

Zumbro Falls: 2.8"

Preston: 2.6"

Chatfield: 2.0"

IOWA:

Riceville: 2.3"

Waterloo: 2.1"

Nashua: 2.0"

New Hampton: 1.8"

Mason City: 1.4"

Charles City: 1.4"

Nora Springs: 1.0"

Marble Rock: 1.0"

Iowa Falls: 1.0"