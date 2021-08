A look at rainfall reports across the area.

Rochester: 1.53"

Winona: 1.35"

Ventura: 0.75"

Clear Lake: 0.50"

Mankato: 0.42"

Dodge Center: 0.42"

Manly: 0.40"

Faribault: 0.38"

Waseca: 0.36"

Preston: 0.30"

Owatona: 0.26"

Mason City: 0.26"

Albert Lea: 0.24"