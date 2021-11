Check out some of the peak wind gusts recorded across the area!

Rochester, MN: 49 MPH

Owatonna, MN: 45 MPH

Mankato, MN: 41 MPH

Dodge Center, MN: 40 MPH

Algona, IA: 40 MPH

Mason City, IA: 39 MPH

Forest City, IA: 37 MPH

Charles City, IA: 36 MPH

Albert Lea, MN: 36 MPH

Decorah, IA: 33 MPH

Austin, MN: 32 MPH