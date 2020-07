Severe Thunderstorm Watch issued until late Tuesday night

CUSTOM FORECAST: Current Conditions

MORE: Maps & Radars

ROAD CONDITIONS: Click Here

INTERACTIVE RADAR: Click Here

LIVE EYE: Tower Cams

SIGN UP: KIMT News 3 Email Newsletter

ALERTS: WeatherWarn

WEATHER APP: iOS | Android

Severe Thunderstorm Watch

Areas Affected: Adair; Adams; Allamakee; Appanoose; Audubon; Benton; Black Hawk; Boone; Bremer; Buchanan; Butler; Calhoun; Carroll; Cass; Cerro Gordo; Chickasaw; Clarke; Clayton; Dallas; Davis; Decatur; Delaware; Fayette; Floyd; Franklin; Greene; Grundy; Guthrie; Hamilton; Hardin; Howard; Iowa; Jasper; Keokuk; Lucas; Madison; Mahaska; Marion; Marshall; Mitchell; Monroe; Polk; Poweshiek; Ringgold; Story; Tama; Taylor; Union; Wapello; Warren; Wayne; Webster; Winneshiek; Wright

NWS Storm Prediction Center (Storm Prediction Center - Norman, Oklahoma)

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 370 IS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IA . IOWA COUNTIES INCLUDED ARE ADAIR ADAMS ALLAMAKEE APPANOOSE AUDUBON BENTON BLACK HAWK BOONE BREMER BUCHANAN BUTLER CALHOUN CARROLL CASS CERRO GORDO CHICKASAW CLARKE CLAYTON DALLAS DAVIS DECATUR DELAWARE FAYETTE FLOYD FRANKLIN GREENE GRUNDY GUTHRIE HAMILTON HARDIN HOWARD IOWA JASPER KEOKUK LUCAS MADISON MAHASKA MARION MARSHALL MITCHELL MONROE POLK POWESHIEK RINGGOLD STORY TAMA TAYLOR UNION WAPELLO WARREN WAYNE WEBSTER WINNESHIEK WRIGHT

Severe Thunderstorm Watch

Areas Affected: Fillmore; Houston; Winona

NWS Storm Prediction Center (Storm Prediction Center - Norman, Oklahoma)

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 370 IS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MN . MINNESOTA COUNTIES INCLUDED ARE FILLMORE HOUSTON WINONA