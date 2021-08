Severe Thunderstorm Watch issued in NE Iowa

Severe Thunderstorm Watch

NWS Storm Prediction Center (Storm Prediction Center - Norman, Oklahoma)

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 419 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IA . IOWA COUNTIES INCLUDED ARE ALLAMAKEE BENTON BLACK HAWK BREMER BUCHANAN CEDAR CHICKASAW CLAYTON CLINTON DAVIS DELAWARE DES MOINES DUBUQUE FAYETTE HENRY HOWARD IOWA JACKSON JEFFERSON JOHNSON JONES KEOKUK LEE LINN LOUISA MAHASKA MUSCATINE POWESHIEK SCOTT TAMA VAN BUREN WAPELLO WASHINGTON WINNESHIEK