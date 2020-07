Severe Thunderstorm Watch issued for viewing area

Severe Thunderstorm Watch

Areas Affected: Black Hawk; Boone; Bremer; Buena Vista; Butler; Cerro Gordo; Chickasaw; Clay; Dickinson; Emmet; Fayette; Floyd; Franklin; Grundy; Hamilton; Hancock; Hardin; Howard; Humboldt; Jasper; Kossuth; Mahaska; Marshall; Mitchell; Osceola; Palo Alto; Pocahontas; Poweshiek; Story; Tama; Webster; Winnebago; Winneshiek; Worth; Wright

NWS Storm Prediction Center (Storm Prediction Center - Norman, Oklahoma)

Severe Thunderstorm Watch

Areas Affected: Blue Earth; Brown; Carver; Cottonwood; Dakota; Dodge; Faribault; Fillmore; Freeborn; Goodhue; Jackson; Le Sueur; Martin; McLeod; Meeker; Mower; Murray; Nicollet; Nobles; Olmsted; Redwood; Renville; Rice; Scott; Sibley; Steele; Waseca; Watonwan

NWS Storm Prediction Center (Storm Prediction Center - Norman, Oklahoma)

