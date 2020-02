Minnesota section wrestling team finals

ROCHESTER, Minnesota - Today we found out which area teams are heading to the state tournament. For the first time since 2005, GMLOS (Grand Meadow/LeRoy-Ostrander/Southland) is heading to the XCel Energy Center.

In Section 1AA, Kasson-Mantorville fell to Simley. Mayo fell to Northfield in the 1AAA semifinals. Owatonna upset the Raiders in the finals.

Section 1A Semifinals

Dover-Eyota defeated Zumbrota-Mazeppa 31-22

106 - Brodie Kellen (Dover-Eyota) over Lucas Schiell (Zumbrota-Mazeppa) Dec 5-1

113 - Ben Murray (Zumbrota-Mazeppa) over Bolton Thesing (Dover-Eyota) Maj 8-0

120 - Michael Majerus (Zumbrota-Mazeppa) over Jacob Dessner (Dover-Eyota) Dec 8-5

126 - Luke Krier (Zumbrota-Mazeppa) over Landon Lehnertz (Dover-Eyota) SV-1 3-1

132 - Gavin Gust (Dover-Eyota) over John Poulin (Zumbrota-Mazeppa) Dec 5-2

138 - Taylor DeFrang (Dover-Eyota) over Beau Jurrens (Zumbrota-Mazeppa) Dec 7-3

145 - Cole Poncelet (Zumbrota-Mazeppa) over Treyton Thesing (Dover-Eyota) Dec 3-0

152 - Maverick Whitethorn (Dover-Eyota) over Isaiah O'Reilly (Zumbrota-Mazeppa) Fall 1:06

160 - Tyler Shea (Dover-Eyota) over Kyle Cloutier (Zumbrota-Mazeppa) Dec 3-1

170 - Tyler Mix (Dover-Eyota) over Tanner Mancilman (Zumbrota-Mazeppa) Maj 15-1

182 - Gavin Dabelstein (Dover-Eyota) over Macallister Bengtson (Zumbrota-Mazeppa) Fall 2:33

195 - Gabe Tupper (Zumbrota-Mazeppa) over Jackson Duellman (Dover-Eyota) Fall 5:09

220 - Ethan Kovars (Zumbrota-Mazeppa) over Reece Lemke (Dover-Eyota) Dec 3-0

285 - Spencer Welsh (Dover-Eyota) over Jack Haglund (Zumbrota-Mazeppa) Dec 5-3

Grand Meadow-Leroy-Ostrander-Southland defeated Chatfield 36-35

106 - Anthony Romero (Grand Meadow-Leroy-Ostrander-Southland) over Carson Rowland (Chatfield) Fall 0:22

113 - Cohen Wiste (Grand Meadow-Leroy-Ostrander-Southland) over Lukas Carrier (Chatfield) Dec 7-2

120 - Cael Bartels (Chatfield) over Cael Gilbert (Grand Meadow-Leroy-Ostrander-Southland) Maj 18-5

126 - Kail Schott (Chatfield) over James Jacobsen (Grand Meadow-Leroy-Ostrander-Southland) Dec 5-2

132 - Lucas Winfield (Grand Meadow-Leroy-Ostrander-Southland) over Cody Guenther (Chatfield) Fall 3:42

138 - Donavon Felten (Grand Meadow-Leroy-Ostrander-Southland) over Thad Evans (Chatfield) Fall 2:58

145 - Tate Karver (Chatfield) over Corbin Ludemann (Grand Meadow-Leroy-Ostrander-Southland) Maj 12-3

152 - Seth Goetzinger (Chatfield) over Rece Voigt (Grand Meadow-Leroy-Ostrander-Southland) Fall 4:46

160 - Christian Jacobsen (Grand Meadow-Leroy-Ostrander-Southland) over Luke Irhke (Chatfield) Fall 1:10

170 - Campbell Berg (Chatfield) over Daniel Smith (Grand Meadow-Leroy-Ostrander-Southland) Fall 2:26

182 - Noah Sayles (Grand Meadow-Leroy-Ostrander-Southland) over Grady Schott (Chatfield) Dec 14-7

195 - Cameron Sneed (Grand Meadow-Leroy-Ostrander-Southland) over Isaiah Froese (Chatfield) Fall 2:43

220 - Hunter VanDyke (Chatfield) over Aaron Mork (Grand Meadow-Leroy-Ostrander-Southland) Fall 0:22

285 - Aj Karver (Chatfield) over Colten Gardner (Grand Meadow-Leroy-Ostrander-Southland) Fall 0:19

Section 1A Final:

Grand Meadow-Leroy-Ostrander-Southland defeated Dover-Eyota 43-30

106 - Anthony Romero (Grand Meadow-Leroy-Ostrander-Southland) over Brodie Kellen (Dover-Eyota) Fall 5:26

113 - Cohen Wiste (Grand Meadow-Leroy-Ostrander-Southland) over Bolton Thesing (Dover-Eyota) Fall 1:20

120 - James Jacobsen (Grand Meadow-Leroy-Ostrander-Southland) over Jacob Dessner (Dover-Eyota) Dec 4-1

126 - Landon Lehnertz (Dover-Eyota) over Wes Soltau (Grand Meadow-Leroy-Ostrander-Southland) Fall 2:33

132 - Gavin Gust (Dover-Eyota) over Lucas Winfield (Grand Meadow-Leroy-Ostrander-Southland) Fall 2:35

138 - Taylor DeFrang (Dover-Eyota) over Corbin Ludemann (Grand Meadow-Leroy-Ostrander-Southland) Fall 3:42

145 - Donavon Felten (Grand Meadow-Leroy-Ostrander-Southland) over Treyton Thesing (Dover-Eyota) Fall 5:02

152 - Rece Voigt (Grand Meadow-Leroy-Ostrander-Southland) over Maverick Whitethorn (Dover-Eyota) Dec 4-1

160 - Christian Jacobsen (Grand Meadow-Leroy-Ostrander-Southland) over Tyler Shea (Dover-Eyota) Fall 0:00

170 - Daniel Smith (Grand Meadow-Leroy-Ostrander-Southland) over Tyler Mix (Dover-Eyota) Maj 12-1

182 - Noah Sayles (Grand Meadow-Leroy-Ostrander-Southland) over Gavin Dabelstein (Dover-Eyota) Dec 10-4

195 - Cameron Sneed (Grand Meadow-Leroy-Ostrander-Southland) over Jackson Duellman (Dover-Eyota) Fall 1:23

220 - Reece Lemke (Dover-Eyota) over Aaron Mork (Grand Meadow-Leroy-Ostrander-Southland) Fall 0:30

285 - Spencer Welsh (Dover-Eyota) over Colten Gardner (Grand Meadow-Leroy-Ostrander-Southland) Fall 0:26

Section 1AA Semifinals:

Kasson-Mantorville defeated Lake City 45-12

106 - Luke Swanson (Kasson-Mantorville) over Nate Evans (Lake City) Dec 7-2

113 - Keyan Laganiere (Kasson-Mantorville) over Jonathan Harvey (Lake City) Dec 6-0

120 - Jonathan Harvey (Lake City) over Keyan Laganiere (Kasson-Mantorville) Fall 3:31

126 - Giovanni Ruffo (Kasson-Mantorville) over Nash Nelson (Lake City) TF 15-0

132 - Logan Vaughan (Kasson-Mantorville) over Luke Skifton (Lake City) Dec 9-8

138 - Mason West (Lake City) over Henry Paulson (Kasson-Mantorville) Fall 3:21

145 - Tanner Paulson (Kasson-Mantorville) over Joe Kozlowski (Lake City) Dec 7-4

152 - Carlos Ruffo (Kasson-Mantorville) over Luke Becker (Lake City) TF 17-2

160 - Kail Wynia (Kasson-Mantorville) over Derek Meincke (Lake City) UTB 5-4

170 - Bennett Berge (Kasson-Mantorville) over Dominic Goihl-Krier (Lake City) TF 19-2

182 - Patrick Kennedy (Kasson-Mantorville) over Ethan Roberson (Lake City) Fall 0:20

195 - Jackson Kennedy (Kasson-Mantorville) over Thomas Frank (Lake City) Dec 5-2

220 - Reed Parrish (Kasson-Mantorville) over Unknown (Unattached) Forf

285 - Anthony Moe-Tucker (Kasson-Mantorville) over Max Balow (Lake City) Dec 8-3

Section 1AA Final:

Simley defeated Kasson-Mantorville 46-19

106 - Cash Raymond (Simley) over Dominic Mann (Kasson-Mantorville) Maj 16-4

113 - Cory Primeau (Simley) over Joseph Kennedy (Kasson-Mantorville) SV-1 14-10

120 - Reid Nelson (Simley) over Preston Hitterdal (Kasson-Mantorville) Fall 1:52

126 - Chase DeBlaere (Simley) over Giovanni Ruffo (Kasson-Mantorville) Fall 1:26

132 - Logan Vaughan (Kasson-Mantorville) over James Diaz Lopez (Simley) TF 19-4

138 - Cael Berg (Simley) over Henry Paulson (Kasson-Mantorville) Fall 1:28

145 - Ryan Sokol (Simley) over Tanner Paulson (Kasson-Mantorville) TF 20-5

152 - Carlos Ruffo (Kasson-Mantorville) over Travis Dohmen (Simley) Dec 5-3

160 - Landan Duval (Simley) over Kail Wynia (Kasson-Mantorville) Dec 11-4

170 - Bennett Berge (Kasson-Mantorville) over Marshall Spychalla (Simley) Fall 2:52

182 - Nolan Wanzek (Simley) over Jackson Kennedy (Kasson-Mantorville) Dec 3-2

195 - Patrick Kennedy (Kasson-Mantorville) over Gavin Nelson (Simley) TF 22-7

220 - Quayin Short (Simley) over Reed Parrish (Kasson-Mantorville) Maj 9-0

285 - Bennett Tabor (Simley) over Anthony Moe-Tucker (Kasson-Mantorville) Fall 2:29

Section 1AAA Semifinals:

Northfield defeated Rochester Mayo 55-9

106 - Calder Sheehan (Rochester Mayo) over Brody Gorr (Northfield) Dec 8-4

113 - Beau Murphy (Northfield) over Kai Kobayashi (Rochester Mayo) Maj 10-0

120 - Jake Messner (Northfield) over Ben Timmerman (Rochester Mayo) Fall 0:58

126 - Chase Murphy (Northfield) over Riku Kobayashi (Rochester Mayo) TF 16-0

132 - Marshall Peters (Rochester Mayo) over Sam Holman (Northfield) UTB 6-5

138 - Gavin Anderson (Northfield) over Ian Funk (Rochester Mayo) Fall 1:01

145 - Drew Woodley (Northfield) over Luiz Gasca (Rochester Mayo) TF 16-0

152 - Ethan Johnson (Northfield) over Dylan Peper (Rochester Mayo) Maj 14-3

160 - Jayce Barron (Northfield) over Ethan Smith (Rochester Mayo) Dec 4-3

170 - Nickolas Mikula (Northfield) over Sam Allen (Rochester Mayo) Maj 20-10

182 - Jack Holman (Northfield) over Dylan Hughes (Rochester Mayo) Fall 3:22

195 - Ethan Vanderwaerdt (Rochester Mayo) over Quinn Ertz (Northfield) Dec 6-5

220 - David Tonjum (Northfield) over Dedric Burger (Rochester Mayo) Fall 5:01

285 - Nick Lopez (Northfield) over Unknown (Unattached) Forf

Section 1AAA Final:

Owatonna defeated Northfield 28-27

106 - Cael Robb (Owatonna) over Brody Gorr (Northfield) Fall 3:59

113 - Beau Murphy (Northfield) over Owen Thorn (Owatonna) Dec 9-2

120 - Jake Messner (Northfield) over Yves Evillard (Owatonna) Dec 10-5

126 - Chase Murphy (Northfield) over Kanin Hable (Owatonna) Dec 2-1

132 - Sam Holman (Northfield) over Chase Dallman (Owatonna) Dec 3-2

138 - Drew Woodley (Northfield) over Jacob Reinardy (Owatonna) Dec 8-2

145 - Jerez Autridge (Owatonna) over Gavin Anderson (Northfield) Dec 4-1

152 - Jayce Barron (Northfield) over Andrew Nirk (Owatonna) Dec 5-3

160 - Landen Johnson (Owatonna) over Ethan Johnson (Northfield) Maj 17-6

170 - Kaden Nelson (Owatonna) over Unknown (Unattached) Forf

182 - Nickolas Mikula (Northfield) over Matt Seykora (Owatonna) Dec 8-2

195 - Quincey Price (Owatonna) over Jack Holman (Northfield) Dec 7-2

220 - David Tonjum (Northfield) over Luke Effertz (Owatonna) Fall 1:02

285 - Isaiah Noeldner (Owatonna) over Nick Lopez (Northfield) Fall 4:50