Mar. 26 local sports scores

MINNESOTA GIRLS PREP HOCKEY

Warroad 10, Lourdes 0

MINNESOTA CLASS AA STATE WRESTLING

138 - 2nd – Maxwell Petersen (Byron)

145 - 2nd – Logan Vaughan (Kasson-Mantorville)

160 - 3rd – Cole Glazier (Kasson-Mantorville)

170 - 3rd – Kail Wynia (Kasson-Mantorville)

182 - 1st – Bennett Berge (Kasson-Mantorville)

182 - 3rd – Austin Freerksen (Byron)

220 - 4th – Anthony Moe-Tucker (Kasson-Mantorville)

Quarterfinals

126: Ethan Lebrija (MAHACA) def. Jacob Thompson (Byron) 3-2 dec.

138: Maxwell Petersen (Byron) def. Rocco Visci (Big Lake) NC

145: Logan Vaughan (Kasson-Mantorville) def. Dillon Browen (Big Lake) 7-2 dec.

160: Cole Glazier (Kasson-Mantorville) def. Clete Scherer (Delano) 5-1 dec.

170: Kail Wynia (Kasson-Mantorville) def. Cale Luthens (HBLHS) 7-5 dec.

182: Bennett Berge (Kasson-Mantorville) def. Kaden Hartwell (Fergus Falls) TF 3:06

182: Austin Freerksen (Byron) def. Cole Ranweiler (New Ulm Area) Fall 3:06

220: Anthony Moe-Tucker (Kasson-Mantorville) def. Tanner Grangruth (Mora) TF 4:00

Semifinals

138: Maxwell Petersen (Byron) def. Lucas Jagodzinske (FMCW) 13-8 dec.

145: Logan Vaughan (Kasson-Mantorville) def. Brody Ullyott (Detroit Lakes) 8-3 dec.

160: Cael Berg (Simley) def. Cole Glazier (Kasson-Mantorville) 4-3 dec.

170: Adam Sylvester (Totino-Grace) def. Kail Wynia (Kasson-Mantorville) 7-3 dec.

182: Bennett Berge (Kasson-Mantorville) def. Adam Neumann (Annandale) TF 3:00

182: Caden Dewall (Becker) def. Austin Freerksen (Byron) 8-4 dec.

220: Grant Louwagie (Marshall) def. Anthony Moe-Tucker (Kasson-Mantorville) Fall 5:03

Consolation Semifinals

126: Ethan Ballweber (Princeton) def. Jacob Thompson (Byron) MD 13-3

Finals

138: Chase DeBlaere (Simley) def. Maxwell Petersen (Byron) 8-6 dec.

145: Brady Kasprick (Thief River Falls) def. Logan Vaughan (Kasson-Mantorville) 4-3 dec.

182: Bennett Berge (Kasson0Mantorville) def. Caden Dewall (Becker) 7-2 dec.

Third Place

160: Cole Glazier (Kasson-Mantorville) def. Blake Jagodzinske (FMCW) M. For.

170: Kail Wynia (Kasson-Mantorville) def. Blaine Henderson (Detroit Lakes) 10-4 dec.

182: Austin Freerksen (Byron) def. Adam Neumann (Annandale) 9-7 dec.

220: Hunter Gorecki (Foley) def. Anthony Moe-Tucker (Kasson-Mantorville) 2-1 dec.

NJCAA BASEBALL

RCTC 8, Central Lakes 3

Central Lakes 9, RCTC 6