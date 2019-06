MSHSL State Golf Results

KIMT NEWS 3 SPORTS – The 2019 Minnesota State High School League Golf State Tournament concluded on Wednesday. Below is a list of results for competitors out of our viewing area.

Boys Class A

34. Max Schmitz – Southland (+27)

62. Jake Fishbaugher – Fillmore Central (+43)

78. Grant Vikre – LeRoy-Ostrander (+58)



Boys Class AA

11. Kyle Hickey – Rochester Lourdes (+10)

25. Luke Alexander – Rochester Lourdes (+14)

56. Anthony Cylkowski – Pine Island (+23)



Boys Class AAA

85. Luke Moger – Rochester Mayo (+25)



Girls Class A

2. Madison Scheevel – Fillmore Central (+17)

46. Annika Riebe – Alden-Conger (+57)

49. Macy Holtan – Hayfield (+57)

74. Courtney Hershberger – Fillmore Central (+79)



Girls Class AAA

53. Maren Aikens – Rochester John Marshall (+32)