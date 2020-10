Iowa state cross country - Day 2 results

Class 2A Boys

PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD

1 Danville/New London 64 2 3 13 16 30 42 46 17:26.3 1:24.8

2 Tipton 86 1 12 14 22 37 73 85 17:31.7 2:09.8

3 Des Moines Christian 95 4 5 15 24 47 65 87 17:40.5 1:34.0

4 Western Christian, Hu 105 6 18 26 27 28 32 66 17:55.0 1:12.8

5 Davis County, Bloomfi 137 7 8 31 40 51 59 62 17:55.4 1:30.0

6 Mid-Prairie, Wellman 177 20 25 39 41 52 72 102 18:20.4 0:36.0

7 Williamsburg 189 11 23 43 55 57 74 91 18:16.2 1:21.9

8 Denver 224 33 35 38 49 69 77 80 18:35.5 0:56.0

9 Central Decatur, Leon 239 9 34 45 67 84 98 105 18:35.8 2:18.7

10 Waukon 242 21 50 53 58 60 90 94 18:37.2 0:55.1

11 Unity Christian, Oran 289 29 44 70 71 75 86 97 18:55.6 1:07.9

12 Gcgr 301 10 54 63 81 93 96 104 18:54.5 2:36.0

13 George-Little Rock/Ce 305 19 36 56 95 99 101 103 19:06.5 2:20.8

14 Albia 317 17 64 76 78 82 88 100 19:04.8 1:39.4

15 North Fayette Valley 339 48 61 68 79 83 89 92 19:10.1 1:01.2

Individuals

PLACE FINISHER TIME

1. Danville/New London

2 Ty Carr, 11 16:50.1

3 Alexander Julian, 11 16:50.6

13 A J Bonnesen, 10 17:27.7

16 Oliver Sowell, 12 17:47.9

30 Seth Bailey, 11 18:14.8

42 Mason Chipman, 12 18:26.8

46 Rylan Martin, 10 18:30.2

Total Time = 1:27:11.1 Total Places = 64

2. Tipton

1 Caleb Shumaker, 12 16:13.2

12 Ty Nichols, 10 17:25.2

14 Cody Bohlmann, 11 17:30.9

22 Troy Butler, 11 18:06.0

37 Aj Thumma, 11 18:23.0

73 Bob Ryan, 11 19:21.3

85 Brody Deerberg, 10 19:39.8

Total Time = 1:27:38.3 Total Places = 86

3. Des Moines Christian

4 Carson Houg, 11 16:58.6

5 Aaron Fynaardt, 10 16:59.1

15 Christian Castile, 12 17:41.7

24 Nate Moser, 12 18:10.2

47 Elijah Hummel, 12 18:32.6

65 Collin Houg, 9 19:05.6

87 Ryker Diekevers, 10 19:43.0

Total Time = 1:28:22.2 Total Places = 95

4. Western Christian, Hu

6 Tage Hulstein, 11 17:00.3

18 Noah DeWeerd, 9 17:57.4

26 Kalen Hartbecke, 10 18:11.7

27 Uchan Harberts, 9 18:12.5

28 Caleb Douma, 9 18:13.0

32 Zachary Minderhoud, 10 18:17.2

66 Aric DeKam, 11 19:13.1

Total Time = 1:29:34.9 Total Places = 105

5. Davis County, Bloomfi

7 Kenny Cronin, 12 17:07.7

8 Carson Shively, 11 17:11.0

31 Mike Amsden, 12 18:15.6

40 Brody Humphrey, 11 18:25.0

51 Taylor Huggins, 11 18:37.6

59 Weston Shively, 12 18:48.7

62 David Nash, 12 19:01.5

Total Time = 1:29:36.9 Total Places = 137

6. Mid-Prairie, Wellman

20 Jamison Stutzman, 12 18:02.4

25 Lucas Bontrager, 12 18:10.9

39 Nathan Wallington, 10 18:24.9

41 Chandler Hershberger, 11 18:25.3

52 Thaddeus Shetler, 11 18:38.4

72 Mose Yoder, 10 19:18.4

102 Daniel Rodgers, 9 20:36.7

Total Time = 1:31:41.9 Total Places = 177

7. Williamsburg

11 Harrison Garber, 11 17:21.6

23 Sam Rich, 10 18:07.8

43 Felipe Stevenson, 12 18:26.8

55 Bryson Mumm, 11 18:41.4

57 Trey O'Neil, 10 18:43.4

74 Braeden Brown, 10 19:21.5

91 Kadince Milder, 11 19:52.8

Total Time = 1:31:21.0 Total Places = 189

8. Denver

33 Alex Krabbenhoft, 12 18:19.5

35 Josh Terrill, 12 18:21.0

38 Aiden Dolan, 12 18:24.4

49 Alex Larson, 12 18:37.1

69 Kyler Matthias, 12 19:15.5

77 Layne Fober, 12 19:25.3

80 Max Schwandt, 12 19:30.7

Total Time = 1:32:57.5 Total Places = 224

9. Central Decatur, Leon

9 William Gillis, 11 17:18.7

34 Tyson McDole, 10 18:20.6

45 Tate Swartz, 10 18:28.9

67 Vincent Carcamo, 10 19:13.3

84 Glenn (Jr) Oesch, 10 19:37.3

98 Joe Sheetz, 9 20:16.1

105 Jack Greenwood, 11 21:04.0

Total Time = 1:32:58.8 Total Places = 239

10. Waukon

21 Nathan O'Neill, 10 18:04.2

50 Ryan Lubahn, 12 18:37.2

53 Logan Delaney, 11 18:39.6

58 Wyatt Gulla, 9 18:45.4

60 John O'Neill, 12 18:59.2

90 Nate Keenan, 10 19:52.4

94 Josh Keenan, 10 20:00.3

Total Time = 1:33:05.6 Total Places = 242

11. Unity Christian, Oran

29 Jonathan Breems, 10 18:13.8

44 Jacksen Dykstra, 11 18:27.6

70 Jesse Huisman, 9 19:17.4

71 Ezra Landman, 9 19:17.6

75 Taeden Van Beek, 12 19:21.6

86 Stephen Schreurs, 9 19:40.4

97 Caleb Te Krony, 11 20:14.6

Total Time = 1:34:38.0 Total Places = 289

12. Gcgr

10 Kenny Day, 12 17:19.9

54 Brennan Sager, 10 18:40.1

63 Paul Brockett, 11 19:05.1

81 Soren Cleveland, 11 19:31.5

93 Sam Bingman, 11 19:55.8

96 Jeryn Spear, 10 20:12.2

104 Kaden Lynch, 9 21:02.1

Total Time = 1:34:32.4 Total Places = 301

13. George-Little Rock/Ce

19 Daniel Schriever, 12 17:58.2

36 Carter Spiess, 12 18:21.5

56 Lane Henrichs, 10 18:41.6

95 Matt Helkenn, 9 20:11.9

99 Chase Duin, 9 20:19.0

101 Xander Ditsworth, 11 20:34.9

103 Brandon Van Briesen, 10 20:47.7

Total Time = 1:35:32.2 Total Places = 305

14. Albia

17 Dawson Bonnett, 11 17:53.3

64 Brock Ratliff, 12 19:05.5

76 John Pistek, 10 19:24.9

78 Ethan Stalzer, 9 19:27.5

82 Max Teno, 12 19:32.7

88 Cj Ratliff, 11 19:43.9

100 Travis Sheffield, 12 20:28.9

Total Time = 1:35:23.9 Total Places = 317

15. North Fayette Valley

48 Nathan Crooker, 11 18:32.7

61 Ben Miller, 11 19:00.4

68 Davan Crooker, 11 19:13.5

79 Peyton Halverson, 12 19:30.1

83 Caleb Zurbriggen, 11 19:33.8

89 Korbin Yauk, 11 19:50.7

92 Nathan Jensen, 10 19:54.9

Total Time = 1:35:50.5 Total Places = 339

TEAM

PLACE SCORE FINISHER TIME TEAM

Top

1 1 Caleb Shumaker, 12 16:13.2 Tipton

2 2 Ty Carr, 11 16:50.1 Danville/New London

3 3 Alexander Julian, 11 16:50.6 Danville/New London

4 4 Carson Houg, 11 16:58.6 Des Moines Christian

5 5 Aaron Fynaardt, 10 16:59.1 Des Moines Christian

6 6 Tage Hulstein, 11 17:00.3 Western Christian, Hu

7 7 Kenny Cronin, 12 17:07.7 Davis County, Bloomfi

8 8 Carson Shively, 11 17:11.0 Davis County, Bloomfi

9 9 William Gillis, 11 17:18.7 Central Decatur, Leon

10 10 Kenny Day, 12 17:19.9 Gcgr

11 Dylan Darsidan, 12 17:21.3 Camanche

12 11 Harrison Garber, 11 17:21.6 Williamsburg

13 Deven Henry, 12 17:22.2 West Sioux, Hawarden

14 Joey Hovinga, 11 17:23.3 Forest City

15 12 Ty Nichols, 10 17:25.2 Tipton

16 13 A J Bonnesen, 10 17:27.7 Danville/New London

17 14 Cody Bohlmann, 11 17:30.9 Tipton

18 Brendan Cain, 12 17:35.6 Sheldon

19 Nolan Evans, 11 17:36.0 Jesup

20 Cole Dooley, 11 17:37.2 Treynor

21 15 Christian Castile, 12 17:41.7 Des Moines Christian

22 Shea Keister, 10 17:46.9 Anamosa

23 16 Oliver Sowell, 12 17:47.9 Danville/New London

24 Baylor Bergren, 11 17:52.0 Red Oak

25 Nathan Limas, 11 17:52.4 Roland-Story, Story C

26 Gable Porter, 10 17:52.9 Underwood

27 17 Dawson Bonnett, 11 17:53.3 Albia

28 Nicolas Thompson, 11 17:56.6 West Marshall, State

29 Brennan Sauser, 11 17:57.2 Oelwein

30 18 Noah DeWeerd, 9 17:57.4 Western Christian, Hu

31 Jake Hejlik, 12 17:57.8 Garner-Hayfield-Ventura

32 19 Daniel Schriever, 12 17:58.2 George-Little Rock/Ce

33 20 Jamison Stutzman, 12 18:02.4 Mid-Prairie, Wellman

34 Cody Gilpin, 11 18:03.2 Missouri Valley

35 21 Nathan O'Neill, 10 18:04.2 Waukon

36 22 Troy Butler, 11 18:06.0 Tipton

37 23 Sam Rich, 10 18:07.8 Williamsburg

38 24 Nate Moser, 12 18:10.2 Des Moines Christian

39 25 Lucas Bontrager, 12 18:10.9 Mid-Prairie, Wellman

40 26 Kalen Hartbecke, 10 18:11.7 Western Christian, Hu

41 Jon McCall, 12 18:11.9 Clarinda

42 Charlie Sieck, 10 18:12.3 Starmont

43 27 Uchan Harberts, 9 18:12.5 Western Christian, Hu

44 28 Caleb Douma, 9 18:13.0 Western Christian, Hu

45 29 Jonathan Breems, 10 18:13.8 Unity Christian, Oran

46 Ray Gearhart, 10 18:14.5 Oelwein

47 30 Seth Bailey, 11 18:14.8 Danville/New London

48 31 Mike Amsden, 12 18:15.6 Davis County, Bloomfi

49 32 Zachary Minderhoud, 10 18:17.2 Western Christian, Hu

50 Parker Duitsman, 9 18:18.1 Estherville Lincoln C

51 33 Alex Krabbenhoft, 12 18:19.5 Denver

52 34 Tyson McDole, 10 18:20.6 Central Decatur, Leon

53 35 Josh Terrill, 12 18:21.0 Denver

54 Ethan Govern, 11 18:21.3 Crestwood, Cresco

55 36 Carter Spiess, 12 18:21.5 George-Little Rock/Ce

56 37 Aj Thumma, 11 18:23.0 Tipton

57 Jager Roozeboom, 12 18:23.1 Sheldon

58 Dylan Usher, 11 18:23.7 New Hampton

59 38 Aiden Dolan, 12 18:24.4 Denver

60 39 Nathan Wallington, 10 18:24.9 Mid-Prairie, Wellman

61 40 Brody Humphrey, 11 18:25.0 Davis County, Bloomfi

62 Damon VandenBerg, 10 18:25.0 Spirit Lake

63 41 Chandler Hershberger, 11 18:25.3 Mid-Prairie, Wellman

64 42 Mason Chipman, 12 18:26.8 Danville/New London

65 43 Felipe Stevenson, 12 18:26.8 Williamsburg

66 44 Jacksen Dykstra, 11 18:27.6 Unity Christian, Oran

67 Justin Nibaur, 12 18:28.2 Crestwood, Cresco

68 45 Tate Swartz, 10 18:28.9 Central Decatur, Leon

69 Kris Hammitt, 12 18:29.1 Garner-Hayfield-Ventura

70 46 Rylan Martin, 10 18:30.2 Danville/New London

71 47 Elijah Hummel, 12 18:32.6 Des Moines Christian

72 48 Nathan Crooker, 11 18:32.7 North Fayette Valley

73 49 Alex Larson, 12 18:37.1 Denver

74 Isaiah Nebbe, 12 18:37.2 Clarion-Goldfield-Dow

75 50 Ryan Lubahn, 12 18:37.2 Waukon

76 51 Taylor Huggins, 11 18:37.6 Davis County, Bloomfi

77 52 Thaddeus Shetler, 11 18:38.4 Mid-Prairie, Wellman

78 Brek Boruff, 11 18:38.9 Missouri Valley

79 Ty Skartvedt, 12 18:38.9 South Hamilton, Jewel

80 Andrew Butt, 10 18:39.4 Camanche

81 53 Logan Delaney, 11 18:39.6 Waukon

82 54 Brennan Sager, 10 18:40.1 Gcgr

83 55 Bryson Mumm, 11 18:41.4 Williamsburg

84 56 Lane Henrichs, 10 18:41.6 George-Little Rock/Ce

85 Drake Weland, 10 18:41.9 Eagle Grove

86 57 Trey O'Neil, 10 18:43.4 Williamsburg

87 58 Wyatt Gulla, 9 18:45.4 Waukon

88 Kaden Van Wyngarden, 12 18:45.7 Pella Christian

89 Will Block, 12 18:46.8 Spirit Lake

90 Bryce Patten, 11 18:47.9 Underwood

91 59 Weston Shively, 12 18:48.7 Davis County, Bloomfi

92 Michael Mayer, 11 18:52.2 Clarinda

93 Drew Pate, 11 18:57.9 Anamosa

94 60 John O'Neill, 12 18:59.2 Waukon

95 61 Ben Miller, 11 19:00.4 North Fayette Valley

96 62 David Nash, 12 19:01.5 Davis County, Bloomfi

97 63 Paul Brockett, 11 19:05.1 Gcgr

98 64 Brock Ratliff, 12 19:05.5 Albia

99 65 Collin Houg, 9 19:05.6 Des Moines Christian

100 66 Aric DeKam, 11 19:13.1 Western Christian, Hu

101 67 Vincent Carcamo, 10 19:13.3 Central Decatur, Leon

102 68 Davan Crooker, 11 19:13.5 North Fayette Valley

103 69 Kyler Matthias, 12 19:15.5 Denver

104 70 Jesse Huisman, 9 19:17.4 Unity Christian, Oran

105 71 Ezra Landman, 9 19:17.6 Unity Christian, Oran

106 72 Mose Yoder, 10 19:18.4 Mid-Prairie, Wellman

107 73 Bob Ryan, 11 19:21.3 Tipton

108 74 Braeden Brown, 10 19:21.5 Williamsburg

109 75 Taeden Van Beek, 12 19:21.6 Unity Christian, Oran

110 76 John Pistek, 10 19:24.9 Albia

111 77 Layne Fober, 12 19:25.3 Denver

112 78 Ethan Stalzer, 9 19:27.5 Albia

113 79 Peyton Halverson, 12 19:30.1 North Fayette Valley

114 80 Max Schwandt, 12 19:30.7 Denver

115 81 Soren Cleveland, 11 19:31.5 Gcgr

116 82 Max Teno, 12 19:32.7 Albia

117 83 Caleb Zurbriggen, 11 19:33.8 North Fayette Valley

118 84 Glenn (Jr) Oesch, 10 19:37.3 Central Decatur, Leon

119 85 Brody Deerberg, 10 19:39.8 Tipton

120 86 Stephen Schreurs, 9 19:40.4 Unity Christian, Oran

121 87 Ryker Diekevers, 10 19:43.0 Des Moines Christian

122 88 Cj Ratliff, 11 19:43.9 Albia

123 89 Korbin Yauk, 11 19:50.7 North Fayette Valley

124 90 Nate Keenan, 10 19:52.4 Waukon

125 91 Kadince Milder, 11 19:52.8 Williamsburg

126 92 Nathan Jensen, 10 19:54.9 North Fayette Valley

127 93 Sam Bingman, 11 19:55.8 Gcgr

128 94 Josh Keenan, 10 20:00.3 Waukon

129 95 Matt Helkenn, 9 20:11.9 George-Little Rock/Ce

130 96 Jeryn Spear, 10 20:12.2 Gcgr

131 97 Caleb Te Krony, 11 20:14.6 Unity Christian, Oran

132 98 Joe Sheetz, 9 20:16.1 Central Decatur, Leon

133 99 Chase Duin, 9 20:19.0 George-Little Rock/Ce

134 100 Travis Sheffield, 12 20:28.9 Albia

135 101 Xander Ditsworth, 11 20:34.9 George-Little Rock/Ce

136 102 Daniel Rodgers, 9 20:36.7 Mid-Prairie, Wellman

137 103 Brandon Van Briesen, 10 20:47.7 George-Little Rock/Ce

138 104 Kaden Lynch, 9 21:02.1 Gcgr

139 105 Jack Greenwood, 11 21:04.0 Central Decatur, Leon

Class 2A Girls

PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD

1 Mid-Prairie, Wellman 45 1 3 7 9 25 26 28 20:00.6 2:07.3

2 Tipton 107 12 16 19 27 33 48 64 21:00.2 0:59.6

3 Williamsburg 119 6 14 21 38 40 43 44 21:01.2 1:49.1

4 Jesup 135 5 8 29 42 51 56 69 20:58.8 2:11.4

5 Starmont 152 22 24 30 35 41 80 82 21:27.8 0:33.0

6 Denver 194 4 13 36 70 71 87 96 21:28.9 2:56.7

7 Cherokee 215 10 17 37 62 89 99 100 21:47.4 3:58.5

8 Sibley-Ocheyedan 230 15 20 52 68 75 98 21:49.3 2:11.3

9 Davis County, Bloomfi 238 34 46 47 54 57 77 81 21:52.0 0:29.5

10 Unity Christian, Oran 244 18 31 39 72 84 85 95 22:04.2 2:29.9

11 Dike-New Hartford 248 11 45 53 60 79 86 93 21:55.6 2:40.3

12 Panorama, Panora 281 23 49 66 67 76 97 103 22:14.3 1:44.6

13 Danville/New London 305 2 59 73 83 88 101 102 22:23.0 4:29.5

14 Roland-Story, Story C 312 32 50 65 74 91 92 104 22:35.2 2:46.8

15 Des Moines Christian 315 55 58 61 63 78 90 94 22:21.1 1:01.8

Individuals

PLACE FINISHER TIME

1. Mid-Prairie, Wellman

1 Danielle Hostetler, 9 19:08.9

3 Jaden Yoder, 11 19:38.9

7 Mitzy Evans, 11 19:56.4

9 Sydney Yoder, 11 20:02.3

25 Ana Fleming, 12 21:16.1

26 Phoebe Shetler, 9 21:16.5

28 Abby Fleming, 9 21:19.4

Total Time = 1:40:02.6 Total Places = 45

2. Tipton

12 Kallie Wallick, 12 20:31.4

16 Alivia Edens, 9 20:39.2

19 Rebecca Hinderaker, 9 21:02.4

27 Alyssa Mente, 11 21:16.9

33 Addie Nerem, 9 21:31.0

48 Chloe Klabo, 9 21:53.3

64 Coryn Wallick, 10 22:24.2

Total Time = 1:45:00.9 Total Places = 107

3. Williamsburg

6 Ruth Jennings, 11 19:54.7

14 Zada Buchholtz, 9 20:36.4

21 Taylor Winegarden, 11 21:08.1

38 Savanna Busch, 12 21:43.0

40 Macey Kent, 9 21:43.8

43 Kendra Eicnhorn, 11 21:46.6

44 Natalie Bemer, 10 21:47.6

Total Time = 1:45:06.0 Total Places = 119

4. Jesup

5 Amanda Treptow, 11 19:47.7

8 Clare Wright, 9 20:00.3

29 Natalie O'Connor, 11 21:20.2

42 Mkenna Albert, 9 21:46.4

51 Sydney Thoma, 11 21:59.1

56 Mara Moore, 12 22:02.8

69 Marlee Devore, 11 22:42.0

Total Time = 1:44:53.7 Total Places = 135

5. Starmont

22 Kenna Meisgeier, 12 21:12.7

24 Makenzie Plagman, 11 21:15.6

30 Anita Vaske, 10 21:27.0

35 Mya Vaske, 11 21:37.7

41 Raquel Rosburg, 12 21:45.6

80 Gracie Fletcher, 9 23:09.0

82 Juliana Droll, 10 23:20.8

Total Time = 1:47:18.6 Total Places = 152

6. Denver

4 Amber Homan, 10 19:46.1

13 Chloe Ristau, 11 20:34.6

36 Laci Even, 10 21:38.8

70 Aubrey Decker, 9 22:42.3

71 Emily Herbst, 12 22:42.7

87 Ava Dunkin, 9 23:46.7

96 Kira Courtelyou, 10 24:55.4

Total Time = 1:47:24.5 Total Places = 194

7. Cherokee

10 Kyrstin Agnitsch, 11 20:03.2

17 London Rogge, 11 20:53.6

37 Rylie Bainbridge, 12 21:41.7

62 Julia Letsche, 10 22:16.9

89 Natalie Harman, 10 24:01.6

99 Heidi Letsche, 10 25:08.8

100 Taylor Farver, 10 25:43.6

Total Time = 1:48:57.0 Total Places = 215

8. Sibley-Ocheyedan

15 Madison Brouwer, 10 20:37.9

20 Bria Wasmund, 10 21:05.2

52 Madison Marco, 10 21:59.9

68 Macey Hoekstra, 9 22:34.2

75 Alayna Wingate, 10 22:49.2

98 Rachel Rusche, 11 25:08.3

Total Time = 1:49:06.4 Total Places = 230

9. Davis County, Bloomfi

34 Macy Hill, 11 21:33.9

46 Tatum Turner, 12 21:49.1

47 Makayla Bachman, 10 21:51.9

54 Addison Stuchel, 10 22:01.5

57 Morgan Klaus, 12 22:03.3

77 Madison Matheny, 12 23:03.0

81 Karston Nebel, 9 23:09.5

Total Time = 1:49:19.7 Total Places = 238

10. Unity Christian, Oran

18 Amaya Van Essen, 11 20:57.8

31 Megan Te Krony, 10 21:27.2

39 Amy De Groot, 11 21:43.2

72 Courtney Joiner, 11 22:45.0

84 Elsie Bartels, 12 23:27.7

85 Olivia Hoogland, 9 23:35.9

95 Ella Dekkers, 11 24:42.5

Total Time = 1:50:20.9 Total Places = 244

11. Dike-New Hartford

11 Taylor Kvale, 11 20:26.5

45 Izzy Houts, 9 21:48.1

53 Jadyn Bennett, 12 22:01.3

60 Alexis Jensen, 12 22:15.2

79 Ella Costello, 10 23:06.8

86 Zoie Callan, 11 23:38.4

93 Kaity Houts, 12 24:23.3

Total Time = 1:49:37.9 Total Places = 248

12. Panorama, Panora

23 Ella Waddle, 12 21:14.1

49 Gwen Steffen, 12 21:57.3

66 Mia Waddle, 9 22:27.8

67 Payton Beckman, 11 22:33.7

76 Oliva Steffen, 12 22:58.6

97 Leah Fett, 11 25:03.9

103 Avery Bahrenfuss, 9 26:50.6

Total Time = 1:51:11.5 Total Places = 281

13. Danville/New London

2 Addison Parrott, 12 19:31.3

59 Carissa Mackey, 11 22:15.1

73 Kamryn Sherwood, 9 22:46.7

83 Cassidy Yaley, 11 23:20.9

88 Penelepe Sowell, 9 24:00.7

101 Kenzey Logan, 11 25:47.7

102 Madelyn Buck, 10 26:00.5

Total Time = 1:51:54.7 Total Places = 305

14. Roland-Story, Story C

32 Makenna Carlson, 9 21:29.6

50 Lauryn Kilstofte, 9 21:58.7

65 Moriah Bates, 9 22:24.2

74 Reece Johnson, 11 22:46.9

91 Elizabeth Ihle, 9 24:16.4

92 Caden Thoreson, 10 24:17.6

104 Jordyn Ramus, 12 27:45.6

Total Time = 1:52:55.8 Total Places = 312

15. Des Moines Christian

55 Sophia Stineman, 11 22:02.5

58 Megan Miller, 12 22:04.5

61 Ella Jicinsky, 9 22:15.8

63 Brynn Inserra, 11 22:18.4

78 Kate Muller, 12 23:04.3

90 Ali Pieper, 11 24:08.9

94 Madison Shimp, 10 24:37.9

Total Time = 1:51:45.5 Total Places = 315

TEAM

PLACE SCORE FINISHER TIME TEAM

Top

1 1 Danielle Hostetler, 9 19:08.9 Mid-Prairie, Wellman

2 2 Addison Parrott, 12 19:31.3 Danville/New London

3 3 Jaden Yoder, 11 19:38.9 Mid-Prairie, Wellman

4 4 Amber Homan, 10 19:46.1 Denver

5 Clara Teigland, 10 19:47.1 Treynor

6 5 Amanda Treptow, 11 19:47.7 Jesup

7 6 Ruth Jennings, 11 19:54.7 Williamsburg

8 7 Mitzy Evans, 11 19:56.4 Mid-Prairie, Wellman

9 8 Clare Wright, 9 20:00.3 Jesup

10 Maria Kruse, 9 20:02.0 Beckman Catholic, Dye

11 9 Sydney Yoder, 11 20:02.3 Mid-Prairie, Wellman

12 10 Kyrstin Agnitsch, 11 20:03.2 Cherokee

13 Mayson Hartley, 10 20:14.2 Clarinda

14 11 Taylor Kvale, 11 20:26.5 Dike-New Hartford

15 Georgia Paulson, 9 20:27.4 Underwood

16 12 Kallie Wallick, 12 20:31.4 Tipton

17 13 Chloe Ristau, 11 20:34.6 Denver

18 14 Zada Buchholtz, 9 20:36.4 Williamsburg

19 15 Madison Brouwer, 10 20:37.9 Sibley-Ocheyedan

20 16 Alivia Edens, 9 20:39.2 Tipton

21 17 London Rogge, 11 20:53.6 Cherokee

22 18 Amaya Van Essen, 11 20:57.8 Unity Christian, Oran

23 Erika Kuntz, 11 21:00.0 Wc-Kp

24 19 Rebecca Hinderaker, 9 21:02.4 Tipton

25 20 Bria Wasmund, 10 21:05.2 Sibley-Ocheyedan

26 Brynn Gamm, 12 21:06.7 North Fayette Valley

27 Katelyn Johnston, 10 21:07.6 Osage

28 21 Taylor Winegarden, 11 21:08.1 Williamsburg

29 Ellie Rathe, 11 21:12.3 Union, La Porte City

30 22 Kenna Meisgeier, 12 21:12.7 Starmont

31 23 Ella Waddle, 12 21:14.1 Panorama, Panora

32 24 Makenzie Plagman, 11 21:15.6 Starmont

33 25 Ana Fleming, 12 21:16.1 Mid-Prairie, Wellman

34 26 Phoebe Shetler, 9 21:16.5 Mid-Prairie, Wellman

35 27 Alyssa Mente, 11 21:16.9 Tipton

36 28 Abby Fleming, 9 21:19.4 Mid-Prairie, Wellman

37 29 Natalie O'Connor, 11 21:20.2 Jesup

38 Amanda Gilpin, 12 21:20.7 Central Lee, Donnells

39 30 Anita Vaske, 10 21:27.0 Starmont

40 31 Megan Te Krony, 10 21:27.2 Unity Christian, Oran

41 Lea Friedl, 12 21:28.6 Eagle Grove

42 32 Makenna Carlson, 9 21:29.6 Roland-Story, Story C

43 33 Addie Nerem, 9 21:31.0 Tipton

44 34 Macy Hill, 11 21:33.9 Davis County, Bloomfi

45 Abby Christians, 12 21:37.4 Garner-Hayfield-Ventura

46 35 Mya Vaske, 11 21:37.7 Starmont

47 Ashlyn Eberly, 11 21:38.4 Clarinda

48 36 Laci Even, 10 21:38.8 Denver

49 37 Rylie Bainbridge, 12 21:41.7 Cherokee

50 38 Savanna Busch, 12 21:43.0 Williamsburg

51 39 Amy De Groot, 11 21:43.2 Unity Christian, Oran

52 Paige Steenhoek, 10 21:43.2 Pcm, Monroe

53 40 Macey Kent, 9 21:43.8 Williamsburg

54 Kyleigh Foster, 11 21:43.9 Crestwood, Cresco

55 41 Raquel Rosburg, 12 21:45.6 Starmont

56 Katelyn Knoll, 9 21:45.8 Garner-Hayfield-Ventura

57 42 Mkenna Albert, 9 21:46.4 Jesup

58 43 Kendra Eicnhorn, 11 21:46.6 Williamsburg

59 44 Natalie Bemer, 10 21:47.6 Williamsburg

60 45 Izzy Houts, 9 21:48.1 Dike-New Hartford

61 46 Tatum Turner, 12 21:49.1 Davis County, Bloomfi

62 47 Makayla Bachman, 10 21:51.9 Davis County, Bloomfi

63 48 Chloe Klabo, 9 21:53.3 Tipton

64 Olivia Ollendick, 10 21:53.9 Crestwood, Cresco

65 Sarahy Hamman, 11 21:56.5 Wc-Kp

66 49 Gwen Steffen, 12 21:57.3 Panorama, Panora

67 Emerson Fehrer, 9 21:58.0 Chariton

68 50 Lauryn Kilstofte, 9 21:58.7 Roland-Story, Story C

69 51 Sydney Thoma, 11 21:59.1 Jesup

70 52 Madison Marco, 10 21:59.9 Sibley-Ocheyedan

71 53 Jadyn Bennett, 12 22:01.3 Dike-New Hartford

72 54 Addison Stuchel, 10 22:01.5 Davis County, Bloomfi

73 55 Sophia Stineman, 11 22:02.5 Des Moines Christian

74 56 Mara Moore, 12 22:02.8 Jesup

75 57 Morgan Klaus, 12 22:03.3 Davis County, Bloomfi

76 58 Megan Miller, 12 22:04.5 Des Moines Christian

77 Chloe DeVries, 12 22:09.0 Red Oak

78 Taitlin Koch, 9 22:10.1 West Central Valley,

79 Lexi Duffy, 11 22:10.6 Okoboji, Milford

80 Mary Schriever, 9 22:12.3 George-Little Rock/Ce

81 Lili Nelson, 10 22:14.1 Forest City

82 59 Carissa Mackey, 11 22:15.1 Danville/New London

83 60 Alexis Jensen, 12 22:15.2 Dike-New Hartford

84 61 Ella Jicinsky, 9 22:15.8 Des Moines Christian

85 62 Julia Letsche, 10 22:16.9 Cherokee

86 Adison Frerichs, 9 22:18.1 Okoboji, Milford

87 63 Brynn Inserra, 11 22:18.4 Des Moines Christian

88 64 Coryn Wallick, 10 22:24.2 Tipton

89 65 Moriah Bates, 9 22:24.2 Roland-Story, Story C

90 Ali Russler, 10 22:24.6 New Hampton

91 66 Mia Waddle, 9 22:27.8 Panorama, Panora

92 Lauren Duffy, 11 22:29.6 Okoboji, Milford

93 67 Payton Beckman, 11 22:33.7 Panorama, Panora

94 68 Macey Hoekstra, 9 22:34.2 Sibley-Ocheyedan

95 Tiffani Koonce, 9 22:39.4 Pcm, Monroe

96 69 Marlee Devore, 11 22:42.0 Jesup

97 70 Aubrey Decker, 9 22:42.3 Denver

98 71 Emily Herbst, 12 22:42.7 Denver

99 72 Courtney Joiner, 11 22:45.0 Unity Christian, Oran

100 73 Kamryn Sherwood, 9 22:46.7 Danville/New London

101 74 Reece Johnson, 11 22:46.9 Roland-Story, Story C

102 75 Alayna Wingate, 10 22:49.2 Sibley-Ocheyedan

103 76 Oliva Steffen, 12 22:58.6 Panorama, Panora

104 Haddon Anderson, 10 22:59.4 Chariton

105 77 Madison Matheny, 12 23:03.0 Davis County, Bloomfi

106 78 Kate Muller, 12 23:04.3 Des Moines Christian

107 79 Ella Costello, 10 23:06.8 Dike-New Hartford

108 80 Gracie Fletcher, 9 23:09.0 Starmont

109 81 Karston Nebel, 9 23:09.5 Davis County, Bloomfi

110 Isabella Householder, 12 23:11.6 Emmetsburg

111 82 Juliana Droll, 10 23:20.8 Starmont

112 83 Cassidy Yaley, 11 23:20.9 Danville/New London

113 84 Elsie Bartels, 12 23:27.7 Unity Christian, Oran

114 85 Olivia Hoogland, 9 23:35.9 Unity Christian, Oran

115 86 Zoie Callan, 11 23:38.4 Dike-New Hartford

116 87 Ava Dunkin, 9 23:46.7 Denver

117 88 Penelepe Sowell, 9 24:00.7 Danville/New London

118 89 Natalie Harman, 10 24:01.6 Cherokee

119 90 Ali Pieper, 11 24:08.9 Des Moines Christian

120 91 Elizabeth Ihle, 9 24:16.4 Roland-Story, Story C

121 92 Caden Thoreson, 10 24:17.6 Roland-Story, Story C

122 93 Kaity Houts, 12 24:23.3 Dike-New Hartford

123 94 Madison Shimp, 10 24:37.9 Des Moines Christian

124 95 Ella Dekkers, 11 24:42.5 Unity Christian, Oran

125 96 Kira Courtelyou, 10 24:55.4 Denver

126 97 Leah Fett, 11 25:03.9 Panorama, Panora

127 98 Rachel Rusche, 11 25:08.3 Sibley-Ocheyedan

128 99 Heidi Letsche, 10 25:08.8 Cherokee

129 100 Taylor Farver, 10 25:43.6 Cherokee

130 101 Kenzey Logan, 11 25:47.7 Danville/New London

131 102 Madelyn Buck, 10 26:00.5 Danville/New London

132 103 Avery Bahrenfuss, 9 26:50.6 Panorama, Panora

133 104 Jordyn Ramus, 12 27:45.6 Roland-Story, Story C

Class 1A Boys

PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD

1 Madrid 58 2 6 8 15 27 39 46 17:04.0 1:35.7

2 Earlham 70 4 5 11 19 31 55 66 17:12.7 1:25.7

3 South Winneshiek, Cal 140 12 21 26 37 44 77 103 17:52.9 1:16.9

4 Acgc 156 16 25 32 40 43 51 72 17:58.5 1:03.4

5 Bellevue 172 1 13 29 59 70 75 17:52.6 3:32.6

6 Maquoketa Valley, Del 203 18 20 34 47 84 85 97 18:19.9 2:11.5

7 Ogden 207 7 23 57 58 62 86 100 18:16.0 2:04.9

8 Hudson 238 9 50 53 61 65 78 96 18:27.0 2:08.6

9 Pekin 263 3 36 42 81 101 104 108 18:41.6 4:08.0

10 Nodaway Valley 269 14 22 41 90 102 105 107 18:51.8 3:29.7

11 East Marshall, Legran 275 17 52 63 67 76 83 98 18:45.1 2:12.8

12 St. Edmond, Fort Dodg 277 30 49 54 71 73 74 88 18:51.4 1:29.6

13 Newman Catholic, Maso 296 33 48 56 79 80 89 94 18:57.7 1:37.0

14* Columbus Community, C 298 24 60 64 68 82 87 93 18:57.6 1:52.4

15* Siouxland Christian 298 28 35 45 91 99 106 109 19:05.1 2:34.7

16 Central Springs 304 10 38 69 92 95 110 111 19:03.7 3:27.9

Individuals

PLACE FINISHER TIME

1. Madrid

2 Clay Pehl, 12 16:21.4

6 Gabe Soda, 12 16:48.3

8 Jason Renze, 12 16:54.0

15 Ethan Loutzenheiser, 9 17:19.1

27 Trevor Faltonson, 12 17:57.1

39 Cooper Skinner, 12 18:13.2

46 Clay Warson, 9 18:29.2

Total Time = 1:25:19.9 Total Places = 58

2. Earlham

4 Zach Dixon, 12 16:37.8

5 Jayden Dickson, 11 16:44.1

11 Dominic Braet, 11 17:01.2

19 Riley Harger, 12 17:37.0

31 T J. Harkins, 12 18:03.4

55 Jack Flickinger, 12 18:47.1

66 Sam Doud, 12 19:14.9

Total Time = 1:26:03.5 Total Places = 70

3. South Winneshiek, Cal

12 Jamison Meyer, 12 17:07.1

21 Omar Flores, 10 17:48.0

26 Toby Conway, 12 17:54.0

37 Isaiah Kruckman, 11 18:11.0

44 Chance Adam, 11 18:24.0

77 Ethan Maldonado, 11 19:33.8

103 Hunter Wagner, 10 20:55.3

Total Time = 1:29:24.1 Total Places = 140

4. Acgc

16 Trevin Suhr, 11 17:19.2

25 Justin Reinhart, 10 17:53.2

32 Kaden Thompson, 11 18:03.7

40 Andrew Mahaffey, 9 18:13.5

43 Bo Arrasmith, 9 18:22.6

51 Lance Bunde, 9 18:36.2

72 Miles Kading, 11 19:30.4

Total Time = 1:29:52.2 Total Places = 156

5. Bellevue

1 Brady Griebel, 12 15:52.2

13 Payton Griebel, 9 17:10.4

29 Sam Dunne, 12 18:01.7

59 Ben Steinbeck, 10 18:53.8

70 Jake Bormann, 10 19:24.7

75 Kaden Guenther, 9 19:33.3

Total Time = 1:29:22.8 Total Places = 172

6. Maquoketa Valley, Del

18 Cy Huber, 11 17:35.7

20 Nolan Ries, 11 17:39.7

34 Michael Schaul, 11 18:06.8

47 Mitch Heims, 11 18:30.1

84 Landin Frasher, 10 19:47.1

85 Brock Trenkamp, 11 19:48.5

97 Toby Grimm, 9 20:27.7

Total Time = 1:31:39.4 Total Places = 203

7. Ogden

7 Stephen Flynn, 12 16:51.4

23 Jordan King, 10 17:48.4

57 Parker Trusler, 10 18:51.7

58 Payton Van Sickle, 10 18:52.2

62 Linden Seeger, 11 18:56.3

86 Jacob Samuelson, 12 19:54.4

100 Sage Seeger, 9 20:36.0

Total Time = 1:31:20.0 Total Places = 207

8. Hudson

9 Sam Hansen, 12 16:58.3

50 Ben Holton, 10 18:35.1

53 Lane Rogers, 10 18:39.6

61 Ryan Peck, 10 18:55.0

65 Brady Hansen, 9 19:06.8

78 Lucas Grady, 9 19:34.5

96 Drew Hansen, 10 20:27.4

Total Time = 1:32:14.8 Total Places = 238

9. Pekin

3 Brady Millikin, 12 16:33.3

36 Jayden Wolver, 9 18:09.2

42 Isaac Gentry, 9 18:21.6

81 Ben Guise, 9 19:42.5

101 Gavyn Brown, 10 20:41.2

104 Chandler Stull, 11 21:16.7

108 Zach Wise, 11 23:15.2

Total Time = 1:33:27.8 Total Places = 263

10. Nodaway Valley

14 Doug Berg, 10 17:14.2

22 Toby Bower, 12 17:48.4

41 Ben Breheny, 12 18:17.9

90 Gavin Shoemaker, 11 20:14.4

102 Jaxon Christensen, 11 20:43.9

105 Jevin Christensen, 11 21:32.1

107 Tyler Cooper, 9 22:08.8

Total Time = 1:34:18.8 Total Places = 269

11. East Marshall, Legran

17 Joe Terrones, 10 17:21.0

52 Hunter Hughlette, 11 18:37.5

63 Kaleb Grand, 9 18:57.1

67 Patrick Rayburn, 10 19:15.9

76 Kordell Negrete, 11 19:33.8

83 Jordan Swift, 12 19:46.1

98 Cale Hungerford, 9 20:28.7

Total Time = 1:33:45.3 Total Places = 275

12. St. Edmond, Fort Dodg

30 Aaron Lursen, 10 18:02.4

49 Ronnie Orres, 10 18:31.3

54 Grant Heldorfer, 12 18:43.7

71 Drew Szalat, 11 19:27.5

73 Devon Wirtz, 12 19:31.9

74 Hayden Mayer, 11 19:33.0

88 Zach Loerts, 11 20:05.8

Total Time = 1:34:16.8 Total Places = 277

13. Newman Catholic, Maso

33 Joey Ringo, 10 18:04.2

48 Ryan Kelly, 10 18:30.8

56 Caden Rodning, 12 18:51.5

79 Matthew Craighton, 12 19:40.8

80 Eli Brinkley, 11 19:41.1

89 Bennett Suntken, 11 20:09.6

94 Matthew Henrich, 11 20:24.3

Total Time = 1:34:48.4 Total Places = 296

14*. Columbus Community, C

24 Isaac Acosta, 11 17:51.1

60 Damian Vergara, 9 18:55.0

64 Freddy Vergara, 11 18:57.8

68 Mason Hills-Carrier, 11 19:20.3

82 Alex Rivas, 12 19:43.5

87 Tim Hills-Carrier, 9 19:54.4

93 Van Bawi, 9 20:19.5

Total Time = 1:34:47.7 Total Places = 298

15*. Siouxland Christian

28 Eric Brannon, 12 17:59.9

35 Sam Brannon, 11 18:08.4

45 Alex Wilford, 10 18:27.8

91 Jackson Harsma, 12 20:14.5

99 Aj Goetsch, 11 20:34.6

106 Justin Wilford, 10 22:05.9

109 Anthony Villatoro, 9 24:39.9

Total Time = 1:35:25.2 Total Places = 298

16. Central Springs

10 Bryce McDonough, 11 16:59.1

38 Clayton McDonough, 11 18:12.2

69 Jordan Ryner, 11 19:22.9

92 Ben Regan, 11 20:17.1

95 Carter Lanphere, 9 20:26.9

110 Spencer Beyer, 11 24:50.3

111 Blake Barker, 9 25:27.4

Total Time = 1:35:18.2 Total Places = 304

TEAM

PLACE SCORE FINISHER TIME TEAM

Top

1 1 Brady Griebel, 12 15:52.2 Bellevue

2 2 Clay Pehl, 12 16:21.4 Madrid

3 Randy Jimenez, 12 16:31.3 Southeast Warren, Lib

4 3 Brady Millikin, 12 16:33.3 Pekin

5 4 Zach Dixon, 12 16:37.8 Earlham

6 5 Jayden Dickson, 11 16:44.1 Earlham

7 Chase Knoche, 12 16:45.5 Calamus-Wheatland

8 6 Gabe Soda, 12 16:48.3 Madrid

9 7 Stephen Flynn, 12 16:51.4 Ogden

10 8 Jason Renze, 12 16:54.0 Madrid

11 Brett McGee, 12 16:57.4 Tri-Center, Neola

12 9 Sam Hansen, 12 16:58.3 Hudson

13 Isaac Natvig, 11 16:58.7 Valley Lutheran, Ceda

14 10 Bryce McDonough, 11 16:59.1 Central Springs

15 11 Dominic Braet, 11 17:01.2 Earlham

16 12 Jamison Meyer, 12 17:07.1 South Winneshiek, Cal

17 13 Payton Griebel, 9 17:10.4 Bellevue

18 14 Doug Berg, 10 17:14.2 Nodaway Valley

19 Marcus Blount, 10 17:17.4 Prince Of Peace Catho

20 15 Ethan Loutzenheiser, 9 17:19.1 Madrid

21 16 Trevin Suhr, 11 17:19.2 Acgc

22 17 Joe Terrones, 10 17:21.0 East Marshall, Legran

23 Riley Witt, 11 17:28.9 Saint Ansgar

24 Quentin Dreyer, 12 17:29.3 Ikm-Manning

25 Magnus Sands, 12 17:29.9 Calamus-Wheatland

26 Colin Lillie, 10 17:30.5 St. Albert, Council B

27 Bryson Grove, 11 17:33.6 English Valleys, Nort

28 18 Cy Huber, 11 17:35.7 Maquoketa Valley, Del

29 19 Riley Harger, 12 17:37.0 Earlham

30 20 Nolan Ries, 11 17:39.7 Maquoketa Valley, Del

31 Kyle Vanderwal, 12 17:39.7 Collins-Maxwell

32 Sam Snyder, 12 17:46.1 North Tama, Traer

33 21 Omar Flores, 10 17:48.0 South Winneshiek, Cal

34 22 Toby Bower, 12 17:48.4 Nodaway Valley

35 23 Jordan King, 10 17:48.4 Ogden

36 24 Isaac Acosta, 11 17:51.1 Columbus Community, C

37 Braxton Brummel, 12 17:51.4 Trinity Christian, Hu

38 Cole Miller, 12 17:51.7 Cascade

39 Quinn Lachelt, 12 17:52.8 Manson Northwest Webs

40 25 Justin Reinhart, 10 17:53.2 Acgc

41 26 Toby Conway, 12 17:54.0 South Winneshiek, Cal

42 Adric Schmitz, 10 17:56.0 Valley Lutheran, Ceda

43 Ronan Jimenez, 10 17:56.0 Southeast Warren, Lib

44 Adam Knepper, 10 17:56.3 Cascade

45 27 Trevor Faltonson, 12 17:57.1 Madrid

46 28 Eric Brannon, 12 17:59.9 Siouxland Christian

47 29 Sam Dunne, 12 18:01.7 Bellevue

48 30 Aaron Lursen, 10 18:02.4 St. Edmond, Fort Dodg

49 31 T J. Harkins, 12 18:03.4 Earlham

50 32 Kaden Thompson, 11 18:03.7 Acgc

51 Tristin Kauffman, 12 18:03.7 Wapello

52 33 Joey Ringo, 10 18:04.2 Newman Catholic, Maso

53 Landon Bendgen, 9 18:04.5 Woodbine

54 Rc Hicks, 11 18:05.3 Wayne, Corydon

55 34 Michael Schaul, 11 18:06.8 Maquoketa Valley, Del

56 35 Sam Brannon, 11 18:08.4 Siouxland Christian

57 36 Jayden Wolver, 9 18:09.2 Pekin

58 Patrick Heffernan, 10 18:09.6 Boyer Valley, Dunlap

59 37 Isaiah Kruckman, 11 18:11.0 South Winneshiek, Cal

60 38 Clayton McDonough, 11 18:12.2 Central Springs

61 James Gruver, 10 18:12.2 Lynnville-Sully

62 39 Cooper Skinner, 12 18:13.2 Madrid

63 40 Andrew Mahaffey, 9 18:13.5 Acgc

64 Quinn Swift, 11 18:16.9 Bishop Garrigan, Algo

65 41 Ben Breheny, 12 18:17.9 Nodaway Valley

66 Solomon Zuagg, 9 18:19.9 Mediapolis

67 42 Isaac Gentry, 9 18:21.6 Pekin

68 43 Bo Arrasmith, 9 18:22.6 Acgc

69 Ben Schroder, 12 18:22.6 Riverside, Oakland

70 44 Chance Adam, 11 18:24.0 South Winneshiek, Cal

71 Aziah Ashley, 11 18:26.2 Lawton-Bronson

72 Trey Engelmann, 12 18:27.0 Alta-Aurelia

73 45 Alex Wilford, 10 18:27.8 Siouxland Christian

74 46 Clay Warson, 9 18:29.2 Madrid

75 47 Mitch Heims, 11 18:30.1 Maquoketa Valley, Del

76 48 Ryan Kelly, 10 18:30.8 Newman Catholic, Maso

77 49 Ronnie Orres, 10 18:31.3 St. Edmond, Fort Dodg

78 Lane Moline, 10 18:33.2 Manson Northwest Webs

79 Nicholas Schiltz, 11 18:34.8 North Union

80 50 Ben Holton, 10 18:35.1 Hudson

81 51 Lance Bunde, 9 18:36.2 Acgc

82 Henry Kaisand, 11 18:36.4 Bcluw, Conrad

83 52 Hunter Hughlette, 11 18:37.5 East Marshall, Legran

84 53 Lane Rogers, 10 18:39.6 Hudson

85 Sean McGee, 10 18:41.4 Tri-Center, Neola

86 Lane Harmon, 10 18:41.9 North Mahaska, New Sh

87 54 Grant Heldorfer, 12 18:43.7 St. Edmond, Fort Dodg

88 55 Jack Flickinger, 12 18:47.1 Earlham

89 Michael Knock, 10 18:50.9 North Butler, Greene

90 Cail Weaver, 12 18:51.0 West Fork, Sheffield

91 56 Caden Rodning, 12 18:51.5 Newman Catholic, Maso

92 57 Parker Trusler, 10 18:51.7 Ogden

93 58 Payton Van Sickle, 10 18:52.2 Ogden

94 Giles Cowell, 10 18:53.7 Tripoli

95 59 Ben Steinbeck, 10 18:53.8 Bellevue

96 60 Damian Vergara, 9 18:55.0 Columbus Community, C

97 61 Ryan Peck, 10 18:55.0 Hudson

98 62 Linden Seeger, 11 18:56.3 Ogden

99 63 Kaleb Grand, 9 18:57.1 East Marshall, Legran

100 64 Freddy Vergara, 11 18:57.8 Columbus Community, C

101 Owen Almelien, 10 19:01.3 North Butler, Greene

102 65 Brady Hansen, 9 19:06.8 Hudson

103 Theo Moseman, 10 19:08.1 Lawton-Bronson

104 Chris Wagner, 12 19:10.7 Kee, Lansing

105 Mitchell Pothitakis, 11 19:14.1 Holy Trinity Catholic

106 66 Sam Doud, 12 19:14.9 Earlham

107 67 Patrick Rayburn, 10 19:15.9 East Marshall, Legran

108 68 Mason Hills-Carrier, 11 19:20.3 Columbus Community, C

109 69 Jordan Ryner, 11 19:22.9 Central Springs

110 70 Jake Bormann, 10 19:24.7 Bellevue

111 71 Drew Szalat, 11 19:27.5 St. Edmond, Fort Dodg

112 72 Miles Kading, 11 19:30.4 Acgc

113 73 Devon Wirtz, 12 19:31.9 St. Edmond, Fort Dodg

114 74 Hayden Mayer, 11 19:33.0 St. Edmond, Fort Dodg

115 75 Kaden Guenther, 9 19:33.3 Bellevue

116 76 Kordell Negrete, 11 19:33.8 East Marshall, Legran

117 77 Ethan Maldonado, 11 19:33.8 South Winneshiek, Cal

118 78 Lucas Grady, 9 19:34.5 Hudson

119 79 Matthew Craighton, 12 19:40.8 Newman Catholic, Maso

120 80 Eli Brinkley, 11 19:41.1 Newman Catholic, Maso

121 81 Ben Guise, 9 19:42.5 Pekin

122 82 Alex Rivas, 12 19:43.5 Columbus Community, C

123 83 Jordan Swift, 12 19:46.1 East Marshall, Legran

124 84 Landin Frasher, 10 19:47.1 Maquoketa Valley, Del

125 Mason Moore, 12 19:48.4 Sigourney

126 85 Brock Trenkamp, 11 19:48.5 Maquoketa Valley, Del

127 86 Jacob Samuelson, 12 19:54.4 Ogden

128 87 Tim Hills-Carrier, 9 19:54.4 Columbus Community, C

129 88 Zach Loerts, 11 20:05.8 St. Edmond, Fort Dodg

130 89 Bennett Suntken, 11 20:09.6 Newman Catholic, Maso

131 90 Gavin Shoemaker, 11 20:14.4 Nodaway Valley

132 91 Jackson Harsma, 12 20:14.5 Siouxland Christian

133 92 Ben Regan, 11 20:17.1 Central Springs

134 93 Van Bawi, 9 20:19.5 Columbus Community, C

135 94 Matthew Henrich, 11 20:24.3 Newman Catholic, Maso

136 95 Carter Lanphere, 9 20:26.9 Central Springs

137 96 Drew Hansen, 10 20:27.4 Hudson

138 97 Toby Grimm, 9 20:27.7 Maquoketa Valley, Del

139 98 Cale Hungerford, 9 20:28.7 East Marshall, Legran

140 99 Aj Goetsch, 11 20:34.6 Siouxland Christian

141 100 Sage Seeger, 9 20:36.0 Ogden

142 101 Gavyn Brown, 10 20:41.2 Pekin

143 102 Jaxon Christensen, 11 20:43.9 Nodaway Valley

144 103 Hunter Wagner, 10 20:55.3 South Winneshiek, Cal

145 104 Chandler Stull, 11 21:16.7 Pekin

146 105 Jevin Christensen, 11 21:32.1 Nodaway Valley

147 106 Justin Wilford, 10 22:05.9 Siouxland Christian

148 107 Tyler Cooper, 9 22:08.8 Nodaway Valley

149 108 Zach Wise, 11 23:15.2 Pekin

150 109 Anthony Villatoro, 9 24:39.9 Siouxland Christian

151 110 Spencer Beyer, 11 24:50.3 Central Springs

152 111 Blake Barker, 9 25:27.4 Central Springs

Class 1A Girls

PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD

1 Hudson 128 5 16 21 41 45 83 85 21:16.3 2:21.1

2 South Winneshiek, Cal 130 2 14 22 28 64 67 89 21:15.3 3:32.0

3* Regina, Iowa City 161 9 20 38 39 55 72 81 21:38.6 1:57.1

4* Pekin 161 12 25 31 43 50 75 80 21:45.3 1:41.3

5 Acgc 163 7 29 32 35 60 95 102 21:37.3 2:45.2

6 Ahstw, Avoca 180 13 15 37 57 58 105 108 21:48.3 1:54.0

7 Van Meter 184 6 10 40 63 65 98 100 21:40.9 2:57.3

8 Manson Northwest Webs 187 3 8 33 49 94 104 106 21:40.9 4:54.5

9 Prince Of Peace Catho 216 24 34 44 53 61 79 22:10.8 1:07.3

10 Earlham 226 11 19 52 54 90 99 101 22:09.7 3:20.3

11 Logan-Magnolia 245 4 46 48 71 76 86 91 22:12.1 3:31.6

12 St. Edmond, Fort Dodg 251 18 23 59 74 77 78 93 22:24.2 2:20.2

13 Kee, Lansing 255 1 27 51 84 92 22:15.6 5:01.2

14 Newman Catholic, Maso 259 36 42 47 66 68 69 88 22:27.2 0:59.2

15 Montezuma 278 17 30 62 82 87 97 103 22:36.1 2:58.1

16 Nashua-Plainfield 321 26 56 70 73 96 107 109 23:00.0 2:47.2

Individuals

PLACE FINISHER TIME

1. Hudson

5 Addison Grady, 11 19:53.3

16 Jessica Regenwether, 12 20:53.8

21 Maddie Hansen, 11 21:14.5

41 Sofia Brown, 9 22:05.4

45 Savannah Schneider, 9 22:14.4

83 Mackenzie Christopher, 1123:39.0

85 Sophie Schneider, 11 23:54.0

Total Time = 1:46:21.4 Total Places = 128

2. South Winneshiek, Cal

2 Billie Wagner, 10 19:19.8

14 Josie Tieskoetter, 9 20:52.7

22 Eryn Sabelka, 11 21:30.1

28 Megan Hageman, 10 21:42.1

64 Ella Willey, 10 22:51.7

67 Anna Dietzenbach, 10 22:56.4

89 Emma Houdek, 12 24:01.0

Total Time = 1:46:16.4 Total Places = 130

3*. Regina, Iowa City

9 Annalee Bartels, 12 20:32.6

20 Mya Whitaker, 10 21:05.7

38 Natalie Franklin, 11 22:01.0

39 Josie Pursley, 11 22:03.9

55 Allison Hein, 11 22:29.7

72 Keira Sickels, 9 23:11.8

81 Josie Voss, 11 23:36.3

Total Time = 1:48:12.9 Total Places = 161

4*. Pekin

12 Lauren Steigledger, 9 20:45.2

25 Lauren Derscheid, 11 21:38.1

31 Lily Fariss, 11 21:45.3

43 Aubrey Fariss, 9 22:11.4

50 Sarah Eubanks, 11 22:26.5

75 Sabrina Reneker, 10 23:22.4

80 Mia Clark, 11 23:34.7

Total Time = 1:48:46.5 Total Places = 161

5. Acgc

7 Rylee Sloss, 12 19:57.5

29 Jorja Hoover, 12 21:42.2

32 Kiersten Knobbe, 10 21:48.7

35 Hayden Coffman, 9 21:55.5

60 EmmaKay McClain, 12 22:42.6

95 Kelsey Carlson, 9 24:27.6

102 Alyson Embleton, 12 25:31.3

Total Time = 1:48:06.5 Total Places = 163

6. Ahstw, Avoca

13 Julia Kock, 12 20:47.4

15 Chloe Falkena, 12 20:53.1

37 Holly Hoepner, 12 22:00.2

57 Jade Draman, 12 22:39.2

58 Kailey Jones, 12 22:41.3

105 Jordan Blotzer, 11 26:28.7

108 Claire Denning, 12 27:57.3

Total Time = 1:49:01.2 Total Places = 180

7. Van Meter

6 Clare Kelly, 10 19:56.4

10 Mary Kelly, 10 20:40.6

40 Brooklyn Fryar, 9 22:05.2

63 Matti Rebelsky, 12 22:48.2

65 Maddie Waldorf, 9 22:53.7

98 Claire Newell, 10 24:34.6

100 Eden Moore, 9 25:09.6

Total Time = 1:48:24.1 Total Places = 184

8. Manson Northwest Webs

3 Maddie Moline, 12 19:30.9

8 Preslie Oswald, 10 20:15.4

33 Paige Condon, 11 21:50.2

49 Abi Shannon, 10 22:22.3

94 Raegan Wooldridge, 9 24:25.4

104 Amber Aljets, 9 26:13.3

106 Kelsey Widlund, 12 26:29.4

Total Time = 1:48:24.2 Total Places = 187

9. Prince Of Peace Catho

24 Madison Anglese, 12 21:36.0

34 Kaelyn Goodsman, 11 21:54.5

44 Ava Ruden, 12 22:11.8

53 Sophie Griffin, 12 22:28.3

61 Madison Schnier, 9 22:43.3

79 Mary Schnier, 12 23:29.5

Total Time = 1:50:53.9 Total Places = 216

10. Earlham

11 Lily Dixon, 10 20:42.8

19 Katie Noah, 12 21:05.3

52 Rowen Fisk, 9 22:27.9

54 Taylor Jensen, 10 22:29.1

90 Carly Schaffer, 11 24:03.0

99 Katie Steward, 9 25:07.8

101 Emma Jensen, 12 25:12.7

Total Time = 1:50:48.1 Total Places = 226

11. Logan-Magnolia

4 Courtney Sporrer, 11 19:51.0

46 Mya Moss, 10 22:16.3

48 Greylan Hornbeck, 10 22:20.8

71 Mariah Nolting, 10 23:09.7

76 Kiera Hochstein, 9 23:22.5

86 Marissa Brenden, 12 23:54.6

91 Eowyn Sieck, 10 24:06.6

Total Time = 1:51:00.3 Total Places = 245

12. St. Edmond, Fort Dodg

18 Aubrey Bemrich, 12 21:03.8

23 Hannah Landwehr, 9 21:32.8

59 Kelli Kersten, 12 22:42.4

74 Caroline Shelly, 11 23:17.9

77 Gracie Harvey, 11 23:23.9

78 Sydney Schulte, 12 23:25.7

93 Andee Barwin, 9 24:13.2

Total Time = 1:52:00.8 Total Places = 251

13. Kee, Lansing

1 Haley Meyer, 11 19:11.3

27 Jaylyn Walleser, 10 21:42.0

51 Alison Wagner, 10 22:26.7

84 Alaina Bakewell, 10 23:45.1

92 Reagan Mudderman, 11 24:12.5

Total Time = 1:51:17.6 Total Places = 255

14. Newman Catholic, Maso

36 Maggie McBride, 11 21:59.5

42 Lilly Stockberger, 12 22:05.9

47 Kenna Hemann, 9 22:16.5

66 Ella Petree, 9 22:55.1

68 Emma Weiner, 11 22:58.6

69 Grace Gabriel, 10 23:03.0

88 Baileigh Berding, 11 24:01.0

Total Time = 1:52:15.6 Total Places = 259

15. Montezuma

17 Elise Boulton, 12 20:58.7

30 Mia Boulton, 10 21:44.8

62 Madison Johannes, 10 22:43.5

82 Haley Van Der Hart, 11 23:36.6

87 Carmen Klos, 12 23:56.8

97 Rebeka Teumer, 11 24:32.3

103 Makenna Johannes, 9 25:56.2

Total Time = 1:53:00.4 Total Places = 278

16. Nashua-Plainfield

26 Chloe Matthews, 12 21:41.1

56 Aubrey Eick, 12 22:30.3

70 Jennah Carpenter, 11 23:08.0

73 Ellie Eick, 9 23:12.1

96 Kara Levi, 11 24:28.3

107 Tamra Trewin, 12 27:13.6

109 Emma O'Neill, 9 28:30.5

Total Time = 1:54:59.8 Total Places = 321

TEAM

PLACE SCORE FINISHER TIME TEAM

Top

1 1 Haley Meyer, 11 19:11.3 Kee, Lansing

2 2 Billie Wagner, 10 19:19.8 South Winneshiek, Cal

3 Jalyssa Blazek, 11 19:30.5 Turkey Valley, Jackso

4 3 Maddie Moline, 12 19:30.9 Manson Northwest Webs

5 Peyton Pogge, 12 19:35.3 Tri-Center, Neola

6 4 Courtney Sporrer, 11 19:51.0 Logan-Magnolia

7 5 Addison Grady, 11 19:53.3 Hudson

8 6 Clare Kelly, 10 19:56.4 Van Meter

9 7 Rylee Sloss, 12 19:57.5 Acgc

10 Rylee Dunkin, 10 20:05.9 Twin Cedars, Bussey

11 Greenlee Smock, 10 20:14.2 Lynnville-Sully

12 Grace Lidgett, 10 20:14.2 North Tama, Traer

13 8 Preslie Oswald, 10 20:15.4 Manson Northwest Webs

14 Emma Ostswinkle, 12 20:16.4 Cascade

15 Elie Tuhn, 11 20:17.2 Baxter

16 Reese Duncan, 9 20:26.3 St. Albert, Council B

17 9 Annalee Bartels, 12 20:32.6 Regina, Iowa City

18 10 Mary Kelly, 10 20:40.6 Van Meter

19 Grace Slater, 11 20:42.6 Audubon

20 11 Lily Dixon, 10 20:42.8 Earlham

21 12 Lauren Steigledger, 9 20:45.2 Pekin

22 13 Julia Kock, 12 20:47.4 Ahstw, Avoca

23 Holly Beauchamp, 11 20:51.3 Marquette Catholic, B

24 Hunter Jones, 10 20:51.6 North Cedar, Stanwood

25 14 Josie Tieskoetter, 9 20:52.7 South Winneshiek, Cal

26 15 Chloe Falkena, 12 20:53.1 Ahstw, Avoca

27 16 Jessica Regenwether, 12 20:53.8 Hudson

28 17 Elise Boulton, 12 20:58.7 Montezuma

29 18 Aubrey Bemrich, 12 21:03.8 St. Edmond, Fort Dodg

30 19 Katie Noah, 12 21:05.3 Earlham

31 20 Mya Whitaker, 10 21:05.7 Regina, Iowa City

32 Ava VanDaele, 9 21:08.5 Wapsie Valley, Fairba

33 Jaycie Bryne, 12 21:10.3 Turkey Valley, Jackso

34 21 Maddie Hansen, 11 21:14.5 Hudson

35 Emma Schroeder, 11 21:14.5 East Sac County

36 Jolee Mesz, 10 21:20.0 Lawton-Bronson

37 Sydnie Martin, 11 21:24.5 Wapsie Valley, Fairba

38 J’lyn Knutson, 12 21:29.1 Melcher-Dallas

39 22 Eryn Sabelka, 11 21:30.1 South Winneshiek, Cal

40 Kayden Spencer, 10 21:32.4 Ogden

41 23 Hannah Landwehr, 9 21:32.8 St. Edmond, Fort Dodg

42 Gabby Williamson, 11 21:33.9 Bellevue

43 Clare Grau, 9 21:34.8 Mfl Marmac

44 24 Madison Anglese, 12 21:36.0 Prince Of Peace Catho

45 Mkenzie Robinson, 11 21:36.1 East Marshall, Legran

46 25 Lauren Derscheid, 11 21:38.1 Pekin

47 Kaylee Koos, 11 21:39.4 Marquette Catholic, B

48 26 Chloe Matthews, 12 21:41.1 Nashua-Plainfield

49 27 Jaylyn Walleser, 10 21:42.0 Kee, Lansing

50 28 Megan Hageman, 10 21:42.1 South Winneshiek, Cal

51 29 Jorja Hoover, 12 21:42.2 Acgc

52 Leah Bontrager, 11 21:43.3 Hillcrest Academy

53 Ellie Hull, 11 21:44.3 East Marshall, Legran

54 30 Mia Boulton, 10 21:44.8 Montezuma

55 31 Lily Fariss, 11 21:45.3 Pekin

56 Abby Boardman, 12 21:45.7 South O'Brien, Paulli

57 32 Kiersten Knobbe, 10 21:48.7 Acgc

58 McKinna Hogan, 12 21:50.1 Lenox

59 33 Paige Condon, 11 21:50.2 Manson Northwest Webs

60 34 Kaelyn Goodsman, 11 21:54.5 Prince Of Peace Catho

61 35 Hayden Coffman, 9 21:55.5 Acgc

62 Jules Breakenridge, 11 21:56.3 North Tama, Traer

63 36 Maggie McBride, 11 21:59.5 Newman Catholic, Maso

64 37 Holly Hoepner, 12 22:00.2 Ahstw, Avoca

65 38 Natalie Franklin, 11 22:01.0 Regina, Iowa City

66 Kailee Conradi, 12 22:01.3 Baxter

67 39 Josie Pursley, 11 22:03.9 Regina, Iowa City

68 Emily White, 10 22:03.9 Madrid

69 40 Brooklyn Fryar, 9 22:05.2 Van Meter

70 41 Sofia Brown, 9 22:05.4 Hudson

71 42 Lilly Stockberger, 12 22:05.9 Newman Catholic, Maso

72 43 Aubrey Fariss, 9 22:11.4 Pekin

73 44 Ava Ruden, 12 22:11.8 Prince Of Peace Catho

74 Carly McKeever, 10 22:12.8 St. Albert, Council B

75 Shye Johnson, 11 22:13.1 Meskwaki Settlement S

76 45 Savannah Schneider, 9 22:14.4 Hudson

77 Kacie Eisentrager, 11 22:15.0 West Fork, Sheffield

78 Paige Feldmann, 12 22:16.0 Janesville

79 46 Mya Moss, 10 22:16.3 Logan-Magnolia

80 47 Kenna Hemann, 9 22:16.5 Newman Catholic, Maso

81 Rachel Leerar, 12 22:20.8 West Hancock, Britt

82 48 Greylan Hornbeck, 10 22:20.8 Logan-Magnolia

83 49 Abi Shannon, 10 22:22.3 Manson Northwest Webs

84 50 Sarah Eubanks, 11 22:26.5 Pekin

85 51 Alison Wagner, 10 22:26.7 Kee, Lansing

86 52 Rowen Fisk, 9 22:27.9 Earlham

87 53 Sophie Griffin, 12 22:28.3 Prince Of Peace Catho

88 54 Taylor Jensen, 10 22:29.1 Earlham

89 55 Allison Hein, 11 22:29.7 Regina, Iowa City

90 56 Aubrey Eick, 12 22:30.3 Nashua-Plainfield

91 Christa Cass, 10 22:33.6 Orient-Macksburg

92 Faith Neeley, 11 22:36.7 Van Buren County

93 57 Jade Draman, 12 22:39.2 Ahstw, Avoca

94 58 Kailey Jones, 12 22:41.3 Ahstw, Avoca

95 59 Kelli Kersten, 12 22:42.4 St. Edmond, Fort Dodg

96 60 EmmaKay McClain, 12 22:42.6 Acgc

97 61 Madison Schnier, 9 22:43.3 Prince Of Peace Catho

98 62 Madison Johannes, 10 22:43.5 Montezuma

99 Delaney Dunne, 10 22:47.0 Bellevue

100 Miriam Beenken, 12 22:47.7 North Iowa, Buffalo C

101 63 Matti Rebelsky, 12 22:48.2 Van Meter

102 64 Ella Willey, 10 22:51.7 South Winneshiek, Cal

103 65 Maddie Waldorf, 9 22:53.7 Van Meter

104 66 Ella Petree, 9 22:55.1 Newman Catholic, Maso

105 67 Anna Dietzenbach, 10 22:56.4 South Winneshiek, Cal

106 Brooklyn Moehle, 11 22:57.7 Mediapolis

107 Karlie Larsen, 10 22:58.4 Mount Ayr

108 68 Emma Weiner, 11 22:58.6 Newman Catholic, Maso

109 Brenna Smith, 11 23:01.0 St. Albert, Council B

110 69 Grace Gabriel, 10 23:03.0 Newman Catholic, Maso

111 70 Jennah Carpenter, 11 23:08.0 Nashua-Plainfield

112 71 Mariah Nolting, 10 23:09.7 Logan-Magnolia

113 72 Keira Sickels, 9 23:11.8 Regina, Iowa City

114 73 Ellie Eick, 9 23:12.1 Nashua-Plainfield

115 Abby Mandel, 9 23:15.0 Boyer Valley, Dunlap

116 74 Caroline Shelly, 11 23:17.9 St. Edmond, Fort Dodg

117 75 Sabrina Reneker, 10 23:22.4 Pekin

118 76 Kiera Hochstein, 9 23:22.5 Logan-Magnolia

119 77 Gracie Harvey, 11 23:23.9 St. Edmond, Fort Dodg

120 78 Sydney Schulte, 12 23:25.7 St. Edmond, Fort Dodg

121 79 Mary Schnier, 12 23:29.5 Prince Of Peace Catho

122 80 Mia Clark, 11 23:34.7 Pekin

123 Hagan Arnold, 9 23:35.2 Wayne, Corydon

124 81 Josie Voss, 11 23:36.3 Regina, Iowa City

125 82 Haley Van Der Hart, 11 23:36.6 Montezuma

126 83 Mackenzie Christopher, 1123:39.0 Hudson

127 84 Alaina Bakewell, 10 23:45.1 Kee, Lansing

128 85 Sophie Schneider, 11 23:54.0 Hudson

129 86 Marissa Brenden, 12 23:54.6 Logan-Magnolia

130 87 Carmen Klos, 12 23:56.8 Montezuma

131 88 Baileigh Berding, 11 24:01.0 Newman Catholic, Maso

132 89 Emma Houdek, 12 24:01.0 South Winneshiek, Cal

133 90 Carly Schaffer, 11 24:03.0 Earlham

134 91 Eowyn Sieck, 10 24:06.6 Logan-Magnolia

135 92 Reagan Mudderman, 11 24:12.5 Kee, Lansing

136 93 Andee Barwin, 9 24:13.2 St. Edmond, Fort Dodg

137 94 Raegan Wooldridge, 9 24:25.4 Manson Northwest Webs

138 95 Kelsey Carlson, 9 24:27.6 Acgc

139 96 Kara Levi, 11 24:28.3 Nashua-Plainfield

140 97 Rebeka Teumer, 11 24:32.3 Montezuma

141 98 Claire Newell, 10 24:34.6 Van Meter

142 99 Katie Steward, 9 25:07.8 Earlham

143 100 Eden Moore, 9 25:09.6 Van Meter

144 101 Emma Jensen, 12 25:12.7 Earlham

145 102 Alyson Embleton, 12 25:31.3 Acgc

146 103 Makenna Johannes, 9 25:56.2 Montezuma

147 104 Amber Aljets, 9 26:13.3 Manson Northwest Webs

148 105 Jordan Blotzer, 11 26:28.7 Ahstw, Avoca

149 106 Kelsey Widlund, 12 26:29.4 Manson Northwest Webs

150 107 Tamra Trewin, 12 27:13.6 Nashua-Plainfield

151 108 Claire Denning, 12 27:57.3 Ahstw, Avoca

152 109 Emma O'Neill, 9 28:30.5 Nashua-Plainfield