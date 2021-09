How the top 10 teams in the Iowa prep football poll fared

Class 5A

1. Southeast Polk (3-1) lost to Ankeny 21-7.

2. Cedar Rapids Kennedy (4-0) won by forfeit.

3. West Des Moines Valley (3-1) beat Waukee 35-6.

4. Iowa City High (4-0) beat West Des Moines Dowling Catholic 21-17.

5. Des Moines Roosevelt (3-1) lost to Urbandale 30-0.

6. Ankeny (3-1) beat Southeast Polk 21-7.

7. Cedar Falls (3-1) beat Ankeny Centennial 28-14.

8. Urbandale (3-1) beat Roosevelt 30-0.

9. Ankeny Centennial (2-2) lost to Cedar Falls 28-14.

10. Johnston (2-2) lost to Waukee Northwest 31-0.

Class 4A

1. Indianola (4-0) beat Lewis Central 14-9.

2. Eldridge North Scott (4-0) beat Cedar Rapids Xavier 20-8.

3. Cedar Rapids Xavier (3-1) lost to Eldridge North Scott 20-8.

4. Waverly-Shell Rock (3-1) lost to West Delaware 14-6.

5. Council Bluffs Lewis Central (2-2) lost to Indianola 14-9.

6. Bondurant Farrar (4-0) beat Pella 28-17.

7. Fort Dodge (4-0) beat Marshalltown 22-21.

8. Cedar Rapids Washington (2-2) lost to Marion Linn-Mar 36-7.

9. Winterset (3-1) beat ADM 60-36.

10. Norwalk (3-1) beat Dallas Center-Grimes 28-9.

Class 3A

1. Harlan (4-0) beat Glenwood 41-13.

2. Boyden-Hull-RV (4-0) beat Algona 58-21.

3. Solon (4-0) beat Assumption 38-10.

4. Humboldt (4-0) beat Boone 40-12.

5. Manchester West Delaware (2-1)

6. Independence (4-0) beat Vinton-Shellsburg 20-13.

7. Nevada (3-0) did not report.

8. Sergeant Bluff-Luton (3-1) beat S.C. East 35-7.

9. Algona (3-1) lost to Boyden-Hull-Rock Valley 58-21.

(tie) Davenport Assumption (2-2) lost to Assumption 38-10.

Class 2A

1. O-A BCIG (3-1) lost to Southeast Valley 44-22.

2. Spirit Lake (4-0) beat Pocahontas Area 52-9.

3. Southeast Valley, Gowrie (4-0) beat O-A BCIG 44-22.

4. Estherville-Lincoln Central (2-1) did not report.

5. Pocahontas Area (4-0) beat Spirit Lake 52-9.

6. West Union North Fayette (3-1) lost to Waukon 48-21.

7. Waukon (3-1) beat West Union North Fayette 48-21.

8. Central Lyon-GLR (2-1) did not report.

9. Monticello (2-2) lost to Monticello 44-0.

10. State Center West Marshall (2-1)

(tie) Clarion-Goldfield-Downs (2-1)

Class 1A

1. Van Meter (4-0) beat Panorama 77-0.

2. Underwood (4-0) beat East Sac County 62-13.

3. Iowa City Regina (4-0) beat Mediapolis 34-0.

4. Sigourney-Keota (4-0) beat Pleasantville 42-0.

5. Pella Christian (4-0) won by forfeit.

6. Dike-New Hartford (4-0) beat South Hardin 42-18.

7. Dyersville Beckman (4-0) beat Cascade 38-7.

8. Denver (4-0) beat Aplington-Parkersburg 35-7.

9. Hawarden West Sioux (3-1) beat Emmetsburg 35-13.

10. Monona MFL-Mar-Mac (3-1) lost to Waterloo Columbus 16-14.

Class A

1. Britt West Hancock (4-0) beat West Fork 55-6.

2. Troy Mills North Linn (4-0) beat Clayton Ridge 47-0.

3. Moville Woodbury Central (4-0) beat Akron-Westfield 41-7.

4. Oakland Riverside (4-0) beat Sidney 24-0.

5. Traer North Tama (4-0) beat Nashua-Plainfield 50-22.

6. Logan-Magnolia (3-1) beat Tri-Center 26-14.

7. Grundy Center (3-1) beat Hudson 35-0.

8. Ogden (4-0) beat North Mahaska 48-12.

9. North Butler (4-0) beat BCLUW 41-7.

10. Lisbon (3-1) beat Columbus 40-0.

Class 8-Man

1. Anita CAM (4-0) beat East Mills 78-7.

2. Montezuma (5-0) beat Melcher-Dallas 61-8.

3. Audubon (4-0) beat Exira-EHK 42-7.

4. Easton Valley (4-0) beat Springville 67-12.

5. Remsen Saint Mary's (4-0) beat Kingsley-Pierson 57-26.

6. Newell-Fonda (4-0) beat Bishop Garrigan 59-14.

7. Janesville (4-0) beat Rockford 54-12.

8. New London (2-1) lost to English Valleys 39-34.

9. Lenox (4-0) beat East Union 75-21.

10. Wayland WACO (5-0) beat Iowa Valley 42-6.