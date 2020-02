GMLOS falls in consolation semifinals

QUARTERFINAL: GMLOS (32) VS. BLUE EARTH AREA (34)

106 Anthony Romero (GMLOS) over Caleb Langager (Blue Earth Area) Fall 0:42

113 Cohen Wiste (GMLOS) over Ty Peterson (Blue Earth Area) Dec 6-2

120 Davis Sunken (Blue Earth Area) over Cael Gilbert (GMLOS) Maj 11-1

126 Jacob Beeler (Blue Earth Area) over James Jacobsen (GMLOS) Fall 3:28

132 Caleb Beeler (Blue Earth Area) over Lucas Winfield (GMLOS) Dec 2-0

138 Donavon Felten (GMLOS) over Jaxen Klinkner (Blue Earth Area) Fall 1:16

145 Koby Nagel (Blue Earth Area) over Corbin Ludemann (GMLOS) Fall 2:55

152 Rece Voigt (GMLOS) over Parker Meyers (Blue Earth Area) Maj 11-1

160 Christian Jacobsen (GMLOS) over Adam Schavey (Blue Earth Area) Fall 1:59

170 Max Ehrich (Blue Earth Area) over Daniel Smith (GMLOS) Dec 9-7

182 Noah Sayles (GMLOS) over Kean Hicks (Blue Earth Area) Maj 11-2

195 Nick Frank (Blue Earth Area) over Aaron Mork (GMLOS) Fall 1:04

220 Cameron Sneed (GMLOS) over Luke Mertens (Blue Earth Area) Dec 9-3

285 Nick Lawrence (Blue Earth Area) over Colten Gardner (GMLOS) Fall 0:34

CONSOLATION SEMIFINALS: GMLOS (36) VS. BADGER/GREEN BUSH-MIDDLE RIVER (39)

106 Anthony Romero (GMLOS) over Danyn Janousek (Badger-GB-MR) Fall 1:26 0 6.0

113 Cohen Wiste (GMLOS) over Jaxon Janousek (Badger-GB-MR) Fall 4:16

120 Tony Olson (Badger-GB-MR) over James Jacobsen (GMLOS) Fall 2:19

126 Brogan Beito (Badger-GB-MR) over Wes Soltau (GMLOS) Fall 2:26

132 Garrett Undeberg (Badger-GB-MR) over Lucas Winfield (GMLOS) Dec 10-5

138 Corbin Ludemann (GMLOS) over Damian Hanson (Badger-GB-MR) Fall 0:14

145 Donavon Felten (GMLOS) over Tristan Locken (Badger-GB-MR) Fall 1:41

152 Andy Dostal (Badger-GB-MR) over Rece Voigt (GMLOS) Dec 5-1

160 Christian Jacobsen (GMLOS) over Ethan Waage (Badger-GB-MR) Fall 3:44

170 Caleb Vacura (Badger-GB-MR) over Daniel Smith (GMLOS) Dec 5-2

182 Noah Sayles (GMLOS) over Nathan Waage (Badger-GB-MR) Fall 3:39

195 Jacob Bergsnev (Badger-GB-MR) over Cameron Sneed (GMLOS) Fall 3:24

220 Dominik Vacura (Badger-GB-MR) over Aaron Mork (GMLOS) Fall 0:31

285 Colten Gust (Badger-GB-MR) over Colten Gardner (GMLOS) Fall 0:39