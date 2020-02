Five area teams headed to Saturday's section wrestling semifinals

SECTION 1A

First Round

FCLMC 40, St. Charles 25

Wabasha-Kellogg 38, Triton 30

Quarterfinals

Chatfield 41, Caledonia/Houston 30

Dover-Eyota 56, Goodhue 15

GMLOS 75, Wabasha-Kellogg 3

Zumbrota-Mazeppa 56, FCLMC 12

Semifinals (Feb. 15 – Mayo Civic Center)

11 AM - #4 Chatfield vs. #1 GMLOS

11 AM - #3 Dover-Eyota vs. #2 Zumbrota-Mazeppa

Finals (Feb. 15 – Mayo Civic Center)

1 PM

SECTION 1AA

First Round

Byron 72, La Crescent 10

Cannon Falls 54, Pine Island 30

St. Thomas Academy 39, Stewartville 30

Quarterfinals

Kasson-Mantorville 75, Cannon Falls 6

Lake City 51, Byron 22

Plainview-Elgin-Millville 48, Lewiston-Altura/Rushford-Peterson 30

Simley 75, St. Thomas Academy 3

Semifinals (Feb. 15 – Mayo Civic Center)

11 AM - #4 Plainview-Elgin-Millville vs. #1 Simley

11 AM - #3 Lake City vs. #2 Kasson-Mantorville

Finals (Feb. 15 – Mayo Civic Center)

1 PM

SECTION 1AAA

First Round

Austin/Austin Pacelli 39, John Marshall/Lourdes 29

Winona/Winona Cotter 42, Century 30

Quarterfinals

Farmington 60, Winona/Winona Cotter 14

Northfield 83, Austin/Austin Pacelli 0

Owatonna 60, Albert Lea Area 9

Mayo 39, Faribault/Bethlehem 26

Semifinals (Feb. 15 – Mayo Civic Center)

1 PM - #5 Mayo vs. #1 Northfield

1 PM - #3 Owatonna vs. #2 Farmington

Finals (Feb. 15 – Mayo Civic Center)

3 PM