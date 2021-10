Alec Baldwin disparó 'presunta bala real' en el set de 'Rust', dice el sheriff del condado de Santa Fe

(CNN) -- El sheriff del condado de Santa Fe dijo el miércoles que el arma disparada por el actor Alec Baldwin durante un tiroteo fatal en el set de "Rust" disparó una "presunta bala viva".

Los investigadores creen que han recuperado el "proyectil de plomo" y el casquillo de la munición que impactó y mató a la directora de fotografía de la película, Halyna Hutchins, de 42 años, y que hirió al director Joel Souza.

Así ocurrió el disparo mortal que hizo Alec Baldwin, momento a momento

"Los hechos son claros: se entregó un arma al Sr. Baldwin. El arma es funcional y disparó una bala real, matando a la Sra. Hutchins e hiriendo al Sr. Souza", dijo el sheriff Adan Mendoza en una conferencia de prensa conjunta entre la Oficina del sheriff del condado de Santa Fe y la oficina del fiscal de distrito.

Aproximadamente 500 rondas de munición, una combinación de municiones en blanco, falsas y rondas reales, fueron incautadas del set en Nuevo México, dijo Mendoza. Dijo que creen que el proyectil de plomo que se disparó con el arma se recuperó del hombro de Souza.

Un total de tres armas fueron incautadas cerca del incidente, agregó Mendoza. Además del que se cree que fue disparado por Baldwin, uno estaba alterado y no funcionaba y el otro era de plástico.

La evidencia se enviará al FBI para su posterior procesamiento, dijo.

Se ha entrevistado a quienes estuvieron cerca del tiroteo y las autoridades esperan continuar entrevistando a las más de 100 personas que también estuvieron presentes en diferentes partes del set.

Baldwin, la armera Hannah Gutiérrez y el subdirector David Halls han cooperado con los investigadores, según Mendoza.

Qué sucedió

Según una declaración jurada de una orden de registro, Souza dijo que recibió un disparo en el hombro y Hutchins murió mientras Baldwin practicaba sacar una pistola de apoyo durante el ensayo para el filme sobre el Viejo Oeste en el rancho Bonanza Creek en Santa Fe.

El director les dijo a los investigadores que Baldwin estaba "sentado en un banco en un set de la iglesia y estaba practicando un desenfunde cruzado", se indica en la declaración jurada. Un desenfunde cruzado es cuando un tirador saca el arma de una funda en el lado opuesto del cuerpo de la mano con la que la saca.

Souza también dijo que Hutchins "se quejaba de su estómago y se agarraba la cintura" después del disparo.

Las autoridades dijeron el miércoles que han recuperado algunas imágenes de la cámara, pero creen que no hay tomas del momento exacto del incidente.

La investigación se enfoca en descubrir quién colocó una bala real en el arma

Las autoridades se están enfocando en cómo una bala real llegó al arma, dijo Mendoza a Anderson Cooper de CNN.

El sheriff dijo que las personas involucradas en el tiroteo han estado cooperando con los investigadores y espera que las entrevistas de seguimiento puedan arrojar nueva luz sobre por qué hubo municiones reales en el set y cómo llegaron allí.

"Eso se determinará cuando enviemos esas municiones al laboratorio de criminalística del FBI para su análisis. Pero creemos que posiblemente sean municiones adicionales que estaban en el set", dijo Mendoza.

Así va la investigación sobre muerte de Halyna Hutchins, según autoridades 3:43

No dijo en qué parte del set se encontraron las municiones.

El fiscal de distrito del condado de Santa Fe dijo en una entrevista con Josh Campbell de CNN que determinar cómo el arma disparada por Baldwin fue cargada con presuntos proyectiles reales será un factor clave en cualquier decisión de presentar posibles cargos criminales en el caso.

"No sabemos cómo llegaron esas municiones reales", dijo la fiscal de distrito Mary Carmack-Altwies a CNN el miércoles. "Y creo que eso probablemente terminará siendo el eje de si se toma una decisión sobre los cargos".

Carmack-Altwies dijo que cualquier decisión de presentar cargos podría llevar semanas o meses.

"Esta es una investigación grande y compleja", le dijo a CNN.

Carmack-Altwies dijo que si bien el caso ha generado una atención intensa, no tomaría la decisión de presentar cargos debido a la presión externa.

"No tomaré una decisión basada en esa presión", dijo. "La decisión se basará en la ley y la evidencia, punto".

Preocupaciones sobre la seguridad

Una declaración jurada de una orden de registro para el set de filmación presentada por la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe y obtenida por KOAT, afiliada de CNN, contenía información de que el subdirector Halls, quien le entregó a Baldwin el arma de fuego de apoyo, había gritado "arma fría".

Souza confirmó a los investigadores que escuchó el término "arma fría", lo que significa que la pistola no tenía un bala de fogueo o una munición real que contuviera pólvora que pudiera explotar.

Durante la investigación, Halls reconoció a los investigadores que no revisó todas las balas cargadas en el arma antes del tiroteo letal, escribió un detective en una declaración jurada de orden de registro hecha pública el miércoles.

La detective Alexandria Hancock describió sus entrevistas con Halls y Gutiérrez, diciendo: "David advirtió que cuando Hannah le mostró el arma de fuego antes de continuar con el ensayo, solo recordaba haber visto tres municiones. Aconsejó que debería haberlas comprobado todas pero no lo hizo, y no podía recordar si ella hizo girar el tambor".

Los investigadores agregaron la solicitud para registrar la camioneta después de entrevistar a varios miembros del equipo de filmación, incluido Gutiérrez, quien les dijo a los investigadores que las armas utilizadas en la filmación estaban almacenadas en una caja fuerte dentro de la camioneta o "camión de apoyo" a la que solo unas pocas personas tenían acceso y la combinación.

Aunque Mendoza dijo el miércoles que un presunto proyectil real mató a Hutchins e hirió a Souza, Hancock dijo en el documento que Gutiérrez dijo a los investigadores: "Nunca se guarda munición real en el set".

"David informó que el incidente no fue un acto deliberado", escribió el detective sobre la entrevista con Halls.

Según la declaración jurada, una camioneta utilizada para almacenar armas y accesorios en el set de 'Rust' en Santa Fe fue registrada en busca de evidencia motivada por entrevistas con el equipo de filmación. La camioneta fue registrada en busca de armas de fuego, municiones, una caja fuerte para armas, huellas dactilares, fluidos corporales y residuos, dijo el detective.

"Hannah asesoró el día del incidente, revisó los 'maniquíes' y se aseguró de que no fueran municiones 'calientes'", dice la orden sobre la munición utilizada en el set. Si bien las armas de fuego estaban aseguradas dentro de la camioneta, "se dejaron municiones en un carro en el set, no aseguradas", dijo Gutiérrez a los investigadores. El carro gris de dos niveles también contenía un cinturón de estilo occidental y otras municiones de utilería.

Halls fue acusado anteriormente de ignorar los protocolos de seguridad durante las producciones en 2019, le dijeron a CNN dos personas que trabajaron estrechamente con él.

Maggie Goll, fabricante de utilería de IATSE Local 44 y pirotécnica con licencia, dijo en un comunicado a CNN que mientras trabajaba en la serie de antologías "Into the Dark" de Hulu en febrero y mayo de 2019, Halls se olvidó de celebrar reuniones de seguridad y constantemente no anunció la presencia de un arma de fuego en el set al equipo, como es el protocolo.

El miércoles, Mendoza invitó a quienes tuvieran información adicional sobre el set o información adicional a comunicarse con la oficina del sheriff.

"Creo que hubo cierta complacencia en este set", dijo. "Creo que hay algunos problemas de seguridad que deben ser abordados por la industria y posiblemente por el estado de Nuevo México, pero dejaré eso a la industria y al estado para determinar cuáles deben ser".

Halls y Gutiérrez no han respondido a las solicitudes de comentarios anteriores de CNN.

Fotografían a Alec Baldwin con la familia de Halyna Hutchins 1:14

Reacción de Hollywood

Baldwin fue visto visiblemente afectado después del tiroteo en el set de "Rust" y dijo que estaba "cooperando plenamente" con las autoridades.

"No hay palabras para expresar mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se llevó la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada", tuiteó Baldwin después de la tragedia. "Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia y estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia. Mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos los que conocieron y amaban a Halyna".

Hutchins, quien era esposa y madre, es recordada en la comunidad de Hollywood por su amabilidad.

El incidente también ha provocado nuevas discusiones sobre el uso de municiones en películas y programas de televisión.

Durante el fin de semana, al menos una producción de televisión, "The Rookie" de ABC, hizo un cambio en los procedimientos establecidos en torno a las armas de fuego. La nueva política de "The Rookie" exigirá el uso de pistolas de airsoft, que son réplicas de pistolas con potencia reducida que normalmente disparan perdigones de plástico.

La cineasta Ava DuVernay dijo en "Amanpour" de CNNI que las armas reales "no deberían estar en los sets" y que "no hay razón para seguir teniendo munición real en un set".

DuVernay dijo que dejó de usar armas reales en el set hace cinco años y que espera que la tragedia impulse un cambio en la industria cinematográfica.

"Creo que encontrarás más equipos que dirán que no lo queremos y más directores dirán que no. Y dudo que haya resistencia por mucho más tiempo", dijo DuVernay a Christiane Amanpour. "Desafortunadamente, la tragedia nos ha puesto en un lugar que puede ayudar a nuestra industria".

Julia Jones, Kay Jones, Jenn Selva, Susannah Cullinane, Andy Rose, Cheri Mossburg y Henry Hullah de CNN contribuyeron a este informe.

