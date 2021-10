Juez en Colombia ordena practicar la eutanasia a Martha Sepúlveda después de que fue cancelada

(CNN Español) -- Un juez de Medellín ordenó al Instituto Colombiano del Dolor (Incodol) realizar la eutanasia a Martha Sepúlveda, un procedimiento que había sido cancelado —tras ser inicialmente autorizado— días después de un reportaje televisivo sobre el caso.

Indocol es una institución prestadoras de servicios de salud, o IPS.

Sepúlveda sufre esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad grave, incurable y degenerativa, para la cual ya recibió los tratamientos médicos disponibles y cuidados paliativos.

El fallo en primera instancia del juzgado 20 de Medellín, enviado a CNN por la abogada de Sepúlveda, indica que Indocol "ha vulnerado a la señora Martha Liria Sepúlveda Campo" y le ordena "cumplir con lo establecido por el Comité Científico Interdisciplinario para morir dignamente, en acta emitida el pasado 6 de agosto del presente año", que señalaba que Sepúlveda cumple con "los requisitos para ejercer su derecho a morir dignamente a través de la eutanasia".

El fallo dice que Indocol tiene 48 horas para acordar con Martha Sepúlveda "el día y la hora en que habrá de llevarse a cabo el procedimiento eutanásico".

El fallo puede ser impugnado en tres días.

El caso de Martha Sepúlveda: una eutanasia cancelada a última hora

Martha Sepúlveda, de 51 años, apareció un reportaje de televisión a principios de octubre anunciando que le autorizaron la eutanasia sin ser paciente terminal para evitar el sufrimiento por una esclerosis lateral amiotrófica (ELA), un hecho sin precedentes en Colombia. Sepúlveda iba a morir por voluntad propia el 10 de octubre a las 7 de la mañana, hora local.

Pero 36 horas antes de la que iba a ser su muerte, Incodol, con sede en Medellín, le informó a Sepúlveda que el procedimiento no iba a ocurrir. Incodol dijo en un comunicado que revisó la situación y estableció que ella no cumple con el criterio "de terminalidad como se consideró en el primer comité". Dijo que Sepúlveda "tiene altas probabilidades de expectativa de vida mayor a 6 meses" y que por eso canceló el procedimiento.

La defensa y la familia de Sepúlveda dicen que se le vulneró su derecho a una muerte digna, que ellos no solicitaron un segundo comité. Mientras tanto en el país hay una polémica por la cancelación de la eutanasia, pues muchos opinan que le negaron la posibilidad de evitar sufrimiento a la mujer. Otros, en un país profundamente católico, dicen que el único en quitar la vida debe ser Dios.

Según le dijo a CNN Federico Redondo Sepúlveda, hijo de Martha Sepúlveda, su mamá volvió a su estado anterior de "desesperanza, de tristeza, de ansiedad de su futuro, porque le quitaron la seguridad que le habían dado (con la eutanasia) de poder tener un fin de su vida digno".

Tras el reportaje de Noticias Caracol, la historia de Martha se volvió viral y a los pocos días, cuando varios medios de comunicación informaban de lo histórico de la decisión, llegó el anuncio de Incodol del segundo comité que ni Sepúlveda ni su familia solicitaron.

"No deja de ser bien particular que todas estas circunstancias y actuares arbitrarios por parte de la IPS hayan tenido lugar justo después de la viralización de la de la noticia", dijo Rondón Sepúlveda.

"Además, en el acta del comité que decidió la cancelación del procedimiento lo que se cita es el hecho noticioso. Dicen que no, que en las noticias vieron un cambio en las condiciones de mi mamá, es decir, no una valoración personal. Mi mamá no conoce a los integrantes del comité, no se comunicaron con ella", agregó.

La eutanasia en Colombia

En Colombia la eutanasia está despenalizada desde 1997. Se puede aplicar, según los criterios de entonces, siempre y cuando sea una enfermedad terminal, que haya intenso dolor, que el procedimiento se solicite de manera voluntaria y que sea realizado por un especialista.

Pero una nueva sentencia de la Corte Constitucional de julio amplió el derecho a morir dignamente (a través de la eutanasia) para pacientes que padezcan una enfermedad o lesión grave e incurable que les provoque intenso sufrimiento. Y bajo esta sentencia Sepúlveda solicitó la eutanasia, según su hijo.

"[Antes] se permitía la eutanasia pero cuando el enfermo estaba terminal, con grandes padecimientos por lesiones físicas o una enfermedad incurable y que lo tenían en un estado terminal", dijo a CNN el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla.

"El cambio es que no se requiere que esté en estado terminal, basta que tenga graves padecimientos por su enfermedad o lesión para proceder con el trámite", agregó Arrubla.

Según datos del Ministerio de Salud, entre 2015 y el 31 de agosto en Colombia se han practicado 157 procedimientos de eutanasia; en 2015: 4; en 2016: 7; en 2017: 16; en 2018: 24; en 2019: 44; en 2020: 36, y hasta el 31 de agosto, 26 procedimientos.

La primera eutanasia a una paciente no terminal

Martha Sepúlveda sería la primera persona en Colombia con un diagnóstico no terminal en recibir la eutanasia.

Actualmente, según su hijo, Sepúlveda "solo puede dar unos cuantos pasos con un apoyo bastante considerable... las manos no le dan, no tiene la fuerza suficiente para apoyarse en un bastón o en cualquier otro medio". Requiere apoyo para asearse, para ir al baño, para comer y hasta para cepillarse.

"Ese es el punto más crítico: el de la indignidad de no poder decidir sobre ella a plenitud, sino a depender de esto en todas las cuestiones, por mínimas que sean, de otras personas", dice el hijo. "Además del dolor físico que trae la enfermedad, es (el dolor) psicológico que trae esa situación".

Si bien la decisión en principio fue dura para su familia, su hijo, que se describió como "un defensor de la libertad" de expresión y de la autodeterminación de las personas, dijo que pasar por esto es muy duro, pero decidió apoyar a su mamá.

"Todos los cercanos a mi mamá estuvimos al principio en negación", dijo Rondón Sepúlveda. "Yo era muy defensor de la libertad y de la capacidad de decir de las personas, hasta que me tocó a mí vivir una situación de estas".

"Ya después de unos días y después de ver el sufrimiento, el dolor, la indignidad en que estaba viviendo mi mamá, pues decidí apoyarla porque tampoco podía dejarla sola", le dijo a CNN.

Colombia, primer país de América Latina en practicar la eutanasia legalmente

Con información de Melissa Velásquez

