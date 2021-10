El 2% de la riqueza de Elon Musk podría resolver el hambre mundial, dice el director del programa para la escasez de alimentos de la ONU

Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos (CNN Business) -- Un pequeño grupo de individuos ultrarricos podría ayudar a resolver el hambre en el mundo con solo una fracción de su patrimonio neto, dice el director del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas.

Los multimillonarios deben "dar un paso al frente ahora, por una sola vez", dijo David Beasley en una entrevista en el programa Connect the World de CNN con Becky Anderson que se emitió este martes, citando específicamente a los dos hombres más ricos del mundo, Jeff Bezos y Elon Musk.

"US$ 6.000 millones para ayudar a 42 millones de personas que literalmente van a morir si no los ayudamos. No es complicado", agregó.

El director ejecutivo de Tesla, Musk, tiene un patrimonio neto de casi US$ 289.000 millones, según Bloomberg, lo que significa que Beasley está pidiendo una donación de solo el 2% de su fortuna. El patrimonio neto de los multimillonarios estadounidenses se ha casi duplicado desde que comenzó la pandemia, situándose en US$ 5,04 billones en octubre, según los grupos Institute for Policy Studies y Americans for Tax Fairness.

Una "tormenta perfecta" de varias crisis, como el cambio climático y la pandemia de covid-19, significa que muchas naciones están "llamando a la puerta de la hambruna", dijo Beasley.

La mitad de la población de Afganistán —22,8 millones de personas— se enfrenta a una aguda crisis de hambre, según un reporte del PMA publicado el lunes. El desempleo desenfrenado y la crisis de liquidez significan que el país se tambalea al borde de una crisis humanitaria y 3,2 millones de niños menores de cinco años están en riesgo, concluyó el reporte.

Una serie de nuevos reportes de la administración Biden emitieron una severa advertencia la semana pasada: los efectos del cambio climático serán de gran alcance y plantearán problemas a todos los gobiernos.

Entre los reportes, la administración detalla cómo el cambio climático está impulsando la migración, la primera vez que el gobierno de Estados Unidos reconoce oficialmente el vínculo entre el cambio climático y la migración. El PMA ha advertido sobre esta oleada de movimientos en el pasado, particularmente en la región del "Corredor Seco" en Centroamérica.

"Por ejemplo, tomemos a Estados Unidos y a la región de Centroamérica, el Corredor Seco, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, solo en esa área", dijo Beasley este martes.

"Estamos alimentando a mucha gente allí y el clima está cambiando con huracanes e inundaciones repentinas; es simplemente devastador".

En Etiopía, el PMA estima que 5,2 millones de personas necesitan urgentemente asistencia alimentaria en la región de Tigray, donde el primer ministro Abiy Ahmed ha liderado una gran ofensiva contra el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) desde el año pasado. Desde entonces, miles de civiles han muerto, mientras que más de 2 millones han sido desplazados.

Las organizaciones humanitarias como el PMA han luchado por llevar suministros a los necesitados en la región, lo que agravó la crisis.

"No sé de dónde obtienen la comida", dijo Beasley en la amplia entrevista. "Nos hemos quedado sin combustible. Nos hemos quedado sin efectivo, en términos de pagar a nuestra gente, nos estamos quedando sin dinero y no podemos ingresar nuestros camiones".

