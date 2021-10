Todo sigue volviéndose más caro en Estados Unidos

(CNN Business) -- Ya has notado que los precios suben en el supermercado y en la farmacia. Desafortunadamente, podría haber más impactos a la vuelta de la esquina.

Qué está sucediendo: las empresas que fabrican bienes de consumo están anunciando aumentos de precios a diestra y siniestra. Frente a los persistentes costos más altos, no esperan que la situación se modere en el corto plazo.

"La inflación seguirá siendo un tema clave durante el resto de este [año] y el próximo", dijo recientemente a los analistas el director general de Unilever, Alan Jope.

Unilever, que fabrica Dove y Ben & Jerry's, dijo la semana pasada que aumentó los precios en un 4,1% en el tercer trimestre para "compensar el aumento de los costos de las materias primas y otros insumos".

No estaba solo. Nestlé, propietaria de las marcas Nescafé, Toll House y Häagen-Dazs, dijo que había subido los precios en un 2,1% en su trimestre más reciente y que seguiría subiendo según sea necesario durante el resto de 2021 y en 2022.

"La situación no ha mejorado", dijo el presidente ejecutivo de Nestlé, Mark Schneider. "En todo caso, estamos viendo más desventajas en comparación con lo que les dijimos en el verano".

El problema: fabricar productos cuesta más, ya que los cuellos de botella de la cadena de suministro y la enorme demanda de bienes hacen subir el precio de las materias primas. Los salarios más altos necesarios para abordar la escasez de mano de obra, el aumento de las tarifas de envío y un aumento en los precios de la energía también se suman a los gastos.

Eso ejerce presión sobre los fabricantes para que cobren más cuando venden a las tiendas. Luego, esos minoristas deben decidir si trasladan los costos más altos a los clientes. Muchos lo harán.

Durante la mayor parte del año, economistas, inversionistas y formuladores de políticas han debatido si la inflación es un fenómeno pasajero que se aliviará a medida que la pandemia retroceda o una situación más permanente.

Muchos ejecutivos están comenzando a alejarse de la idea de que es "transitorio", como ha mantenido la Reserva Federal de Estados Unidos.

Recuerda: si bien el director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, dijo que cree que los problemas de la cadena de suministro se han exagerado y mejorarán el próximo año, la mayoría de los directores financieros piensan que las interrupciones durarán "hasta la segunda mitad de 2022 o más tarde", según una encuesta reciente de la Escuela de Negocios Fuqua de la Universidad de Duke y los Bancos de la Reserva Federal de Richmond y Atlanta.

Algunos banqueros centrales también están comenzando a cambiar su lenguaje.

El principal economista del Banco de Inglaterra advierte que la inflación podría superar el 5% a principios del próximo año en el Reino Unido.

"No me sorprendería, digámoslo así, si vemos una inflación cercana o superior al 5% [en los próximos meses]", dijo Huw Pill al diario Financial Times. "Y ese es un lugar muy incómodo para un banco central con una meta de inflación del 2%".

Pill se negó a revelar cómo votaría en la próxima reunión del Banco de Inglaterra a principios de noviembre, pero dijo que la cuestión de si el banco central debería subir las tasas de interés desde el 0,1%, donde han estado desde el inicio de la pandemia, es "en vivo". Los bancos centrales utilizan las tasas de interés para mantener la estabilidad de precios.

El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dijo a principios de este mes que el banco central "tendría que actuar" en respuesta a la subida de los precios. Dijo que sigue "creyendo que la inflación más alta será temporal", pero reconoció que podría durar más de lo que se pensaba anteriormente como resultado del aumento en los precios de la energía.

Las acciones tecnológicas han subido y subido en octubre tras un brutal septiembre, cuando las preocupaciones sobre la inflación llevaron a los inversores a deshacerse de empresas como Amazon, Microsoft y Apple.

Retrocedamos un poco: Wall Street, pensando que los bancos centrales podrían volverse más agresivos en sus planes para revertir el apoyo a la economía en la era de la pandemia, aumentó la venta de bonos del gobierno, impulsando los rendimientos al alza.

Eso perjudicó a las acciones de las empresas tecnológicas. Cuando los rendimientos de los bonos del gobierno son extremadamente bajos, tiende a impulsar el interés en inversiones más riesgosas que ofrecen mejores rendimientos. La valoración de las empresas de tecnología también está ligada a las ganancias futuras, que se ven menos brillantes cuando la inflación y las tasas más altas entran en escena.

Las preocupaciones se han dejado de lado por el momento. Las acciones tecnológicas han recuperado terreno en las últimas semanas a medida que los inversores miran hacia el último lote de ganancias corporativas.

Ahora, depende de los resultados.

Señales de advertencia: este viernes, las acciones de Snap se desplomaron después de que la compañía dijera que su negocio publicitario se estaba viendo afectado por los cambios en la política de privacidad de Apple implementados a principios de este año. Facebook también advirtió que podría verse gravemente afectado.

Las acciones de Intel también cayeron drásticamente después de que la compañía dijo que sus esfuerzos por implementar tecnología de chips de próxima generación dañarían sus márgenes de ganancia durante años.

Un paso atrás: Facebook, Alphabet matriz de Google, Apple, Amazon y Microsoft ganaron más de US$ 75.000 millones en el segundo trimestre.

Como los cinco miembros más grandes del S&P 500, si pueden mantener niveles rápidos de crecimiento tendrá grandes consecuencias para el mercado en general.

