Alec Baldwin rompe el silencio tras matar accidentalmente a la directora de fotografía en el set de filmación al disparar una pistola de utilería

(CNN) -- Alec Baldwin ha roto su silencio tras un tiroteo fatal en el set de su nueva película.

"No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se llevó la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada", tuiteó Baldwin el viernes. "Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia y estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia. Mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos los que conocieron y amaron a Halyna".

1-There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

2- I am in touch with her husband, offering my support to him and his family. My heart is broken for her husband, their son, and all who knew and loved Halyna. — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

El actor estaba en Nuevo México filmando su película del oeste "Rust", que protagoniza y produce. Baldwin disparó un arma de fuego de utilería en el set, lo que resultó en la muerte de Halyna Hutchins, 42, directora de fotografía de la película.

El director de la película, Joel Souza, de 48 años, también resultó herido en el incidente.

El incidente ocurrió aproximadamente a la 1:50 p.m. hora local, dijeron los investigadores. La Oficina del Sheriff del condado de Santa Fe dijo que la investigación "permanece abierta y activa" y "no se han presentado cargos".

Según los investigadores, parece que la escena que se filmaba involucró el uso de un arma de fuego de apoyo cuando se disparó", dijo un comunicado de la policía."Los detectives están investigando cómo y qué tipo de proyectil se disparó".

