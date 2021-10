El caso Baldwin y otros trágicos accidentes que dejaron muertos en un set de grabación

(CNN) -- Un miembro del equipo de filmación murió y otro resultó herido después de que el actor Alec Baldwin disparara un arma de fuego en el set de la película "Rust" en Nuevo México el jueves, según un comunicado de las fuerzas del orden proporcionado a CNN. No es la primera vez que pasa algo así en una filmación.

La directora de fotografía Halyna Hutchins, de 42 años, fue transportada al hospital en helicóptero y declarada muerta por el personal médico del Hospital de la Universidad de Nuevo México, según la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe.

El director Joel Souza, de 48 años, fue trasladado en ambulancia al Centro Médico Regional Christus St. Vincent para recibir atención. No se dieron a conocer detalles sobre su estado.

"Rust" es una película occidental ambientada en la década de 1880 protagonizada por Alec Baldwin, Travis Fimmel y Jensen Ackles.

1 de 6 | El actor Alec Baldwin disparó un arma de fuego de utilería este jueves en el rodaje de la película “Rust”. La directora de fotografía y el director recibieron impactos. Ella murió y el hombre resultó herido y fue trasladado a un hospital. Mira en esta galería las devastadoras imágenes del lugar de los hechos. 2 de 6 | El incidente ocurrió este jueves aproximadamente a la 1:50 pm hora local, dijeron los investigadores. En esta imagen se ve al actor Alec Baldwin en un momento de angustia en el estacionamiento frente a las oficinas del sheriff del condado de Santa Fe después de ser interrogado este jueves sobre los disparos en el set. 3 de 6 | Los funcionarios de la oficina del alguacil del condado de Santa Fe llegaron a la escena del tiroteo accidental. 4 de 6 | Alec Baldwin habla por teléfono frente a las oficinas del sheriff del condado de Santa Fe. 5 de 6 | La directora de fotografía Halyna Hutchins, de 42 años, fue trasladada al hospital en helicóptero y el personal médico del Hospital de la Universidad de Nuevo México la declaró muerta, según la Oficina del Sheriff del condado de Santa Fe. 6 de 6

El caso ha recordado otros episodios oscuros en filmaciones:

Otros accidentes en el set de grabación

Brandon Lee

Mientras filmaba la película "El cuervo" en 1993, el actor Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, murió cuando fue alcanzado por una bala de un arma que se suponía que tenía solo balas de salva, pero tenía una bala alojada en el cañón.

La familia de Brandon Lee tuiteó una declaración a raíz del incidente en el set de filmación de Nuevo México que se cobró la vida de la directora de fotografía e hirió al director de la película.

"Nuestros corazones están con la familia de Halyna Hutchins y con Joel Souza y todos los involucrados en el incidente en "Rust ". Nadie debería morir nunca con un arma de fuego en un set de filmación. Punto".

John Eric Hexum

Las pistolas de utilería pueden ser mortales si se disparan a muy corta distancia.

En 1984, el actor John-Eric Hexum estaba jugando con una pistola en el set de "Cover Up: Golden Opportunity" y murió después de poner la pistola en su cabeza y apretar el gatillo. La bala de salva empujó un pedazo de su cráneo hacia su cerebro y lo desconectaron de un sistema de soporte vital una semana después.

Vic Morrow

Vic Morrow, aquí en una escena de la película "The Streets of San Francisco" en 1973, murió junto con dos niños actores en 1982 cuando un helicóptero de acrobacias se estrelló sobre ellos durante el rodaje de "Twilight Zone: The Movie". El accidente resultó en un caso de homicidio involuntario contra el director John Landis y otras cuatro personas. El grupo finalmente fue absuelto.

