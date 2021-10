Una niña negra fue arrestada en una escuela en Hawai por un dibujo que molestó a un padre

(CNN) -- Una niña negra de 10 años fue arrestada en su escuela de Hawai por un dibujo relacionado con una disputa "corriente" entre niños, informó la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Hawai.

En respuesta al incidente, la ACLU envió una carta este lunes al Departamento de Policía de Honolulu, el Departamento de Educación del Estado y la oficina del fiscal general del estado pidiéndoles que adopten cambios de política, eliminen todos los registros del arresto y paguen US$ 500.000 en compensación por "daño y sufrimiento" causado por sus agencias.

En enero de 2020, un padre llamó a la escuela primaria Honowai en Honolulu para quejarse del dibujo hecho por la niña y exigió que el personal llamara a la policía, dijo la ACLU.

Cuando llegó la policía, la niña, que solo fue identificada como "N.B", fue "esposada con fuerza excesiva y llevada a la estación de policía", dijo la ACLU.

La madre de la niña, Tamara Taylor, dijo que la llamaron a la escuela, pero que no le permitieron ver a su hija ni le informaron que "la esposaron frente al personal y sus compañeros, la metieron en un coche patrulla y se la llevaron".

"Me despojaron de mis derechos como madre y mi hija fue despojada de su derecho a protección y representación cuando era menor. No hubo comprensión de la diversidad, la cultura negra y la historia de la participación de la policía con la juventud negra. Mi mi hija y yo estamos traumatizadas por estos eventos y me desanima saber que este día vivirá con mi hija para siempre", dijo Taylor en un comunicado compartido por la ACLU en su nombre.

El Departamento de Policía de Honolulu le dijo a CNN este martes que estaba "revisando la carta y que trabajará con el abogado de la Corporación para abordar estas acusaciones".

Un portavoz del DOE de Hawai dijo que la agencia no tenía comentarios en este momento.

En la carta, la ACLU dijo que la niña "presuntamente participó en un dibujo ofensivo de un estudiante en respuesta a que ese estudiante la estaba intimidando".

En los días posteriores a su arresto, la niña le dijo a su madre que ella hizo el dibujo, pero varios otros estudiantes participaron en colorear y escribir en él, dice el grupo en la carta.

La niña dijo que "no quería que le entregaran el dibujo, pero uno de los otros estudiantes se lo arrebató de las manos y se lo entregó de todos modos", dijo la ACLU en la carta.

No se divulgó una copia del dibujo o más detalles sobre lo que representaba. CNN se comunicó con la Escuela Primaria Honowai y la ACLU para determinar qué representaba el dibujo, pero no recibió respuesta de inmediato.

La ACLU le dio tiempo a la escuela y a la policía hasta el 8 de noviembre para responder.

Las niñas negras a menudo son tratadas como adultas, dicen los defensores

La ACLU y un abogado de familia describieron las acciones del personal escolar y la policía en Hawai como "extremas y desproporcionadas" y dijeron que sugieren que la niña y su madre fueron señaladas y discriminadas debido a su raza.

Mateo Caballero, un abogado que representa a la familia, dijo que la forma en que se trató a sus clientes es "demasiado común y totalmente prevenible".

Investigadores y defensores han dicho que las niñas negras a menudo son percibidas y tratadas como adultas, lo que las convierte en blanco de un trato severo por parte de la policía y de una severa acción disciplinaria en la escuela. Un estudio de 2017 realizado por el Centro Jurídico sobre Pobreza y Desigualdad de Georgetown encontró que se considera que las niñas negras de hasta 5 años necesitan menos protección y cuidados que las niñas blancas".

A principios de este año, un guardia de recursos escolares en el cuerpo de Florida golpeó a una niña negra de 16 años antes de esposarla. La familia de la niña dijo que sufrió pérdida de memoria y dolores de cabeza por el incidente.

En los últimos años, la policía de Nueva Jersey fue criticada por esposar a una niña de 10 años durante una parada de tráfico, policías en Carolina del Norte fueron acusados ​​de golpear en el cuerpo a niños y niñas, sujetándolos con una maniobra de estrangulamiento, y policías en Orlando, Florida, arrestaron a una niña de 6 años por supuestamente tener una rabieta.

Durante el año escolar 2017-2018, más de 229.470 estudiantes fueron remitidos a agencias policiales o arrestados, según la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de EE.UU.

Los estudiantes negros representaron el 15% del cuerpo estudiantil, casi el 29% de las referencias a las fuerzas del orden público y el 31% de todos los estudiantes arrestados en la escuela o durante una actividad relacionada con la escuela.

