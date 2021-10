5 frases de Wlliam Shatner tras viajar al espacio

(CNN Español) -- El actor William Shatner, el capitán Kirk de "Star Trek", no pudo ocultar su emoción tras viajar al espacio en la nave de la empresa Blue Origin de Jeff Bezos, y aseguró que la experiencia "es más profunda" de la que podía imaginar.

Al llegar a Tierra habló durante varios minutos con Jeff Bezos y describió emocionado al viaje que acababa de completar.

Minuto a minuto: William Shatner llegó al espacio en la misión Blue Origin

A continuación, las principales frases de Shatner:

Mira el regreso de la misión de Blue Origin a la Tierra 1:10

"Estoy tan lleno de emoción por lo que acaba de suceder. Es extraordinario, extraordinario. Espero poder mantener lo que siento ahora. No quiero perderlo. Es mucho más grande que yo y la vida"

Shatner, quien se convirtió en la persona de mayor edad en viajar al espacio a los 90 años, estuvo al borde de las lágrimas mientras hablaba con Bezos tras volver a la Tierra.

"Todos en este mundo necesitan hacer esto"

Shatner recibió alas de vuelo del fundador de Blue Origin, Jeff Bezos, junto con los otros tres pasajeros.

Las alas son de Blue Origin y no son alas oficiales del Programa de Alas de Astronauta Comercial de la Administración Federal de Aviación.

En julio, Bezos fue al borde del espacio con la primera misión tripulada del cohete de turismo espacial suborbital New Shepard de Blue Origin.

"Ver el color azul alrededor a ti, y luego de repente estar viendo hacia la oscuridad, eso es lo que pasa"

Shatner llamó al cielo un "edredón azul que tenemos a nuestro alrededor". Fue el miso Jeff Bezos quien abrió la cápsula para darle la bienvenida a la Tierra a Shatner y los otros tripulantes, Chris Boshuizen, cofundador de la compañía de satélites Planet Labs; el cofundador de Medidata, Glen de Vries; y Audrey Powers, vicepresidenta de Operaciones de Vuelo y Misión de Blue Origin.

Mira cómo despegó el vuelo de Blue Origin 1:15

"Miras hacia abajo, está el azul allá abajo y el negro allá arriba ... está la Madre Tierra y la comodidad, y hay, ¿hay muerte? No lo sé, pero ¿es la muerte? ¿Así es la muerte?... Fue tan conmovedor; esta experiencia, fue algo increíble”

Shatner despegó a bordo de una nave espacial New Shepard, desarrollada por la compañía de Bezos y el mismo vehículo que llevó al propio Bezos al espacio este verano boreal, justo antes de las 10:50 a.m. ET desde el sitio de lanzamiento de Blue Origin en el oeste de Texas.

El viaje tomó solo 10 minutos desde el despegue hasta el aterrizaje. La tripulación experimentó aproximadamente tres minutos de ingravidez en la parte superior de su trayectoria de vuelo antes de que su cápsula desplegara paracaídas para ralentizar su descenso y aterrizara cerca de su sitio de lanzamiento en Texas.

"Lo que me has dado es la experiencia más profunda que puedo imaginar"

Shatner le dijo a Bezos tras el viaje histórico. Los dos hombres se dieron la mano y se abrazaron.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.