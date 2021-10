La mayoría de países latinoamericanos superan el promedio mundial de vacunación parcial contra el covid-19, según Our World In Data

(CNN Español) -- El 46,8% de la población mundial en promedio está vacunada al menos parcialmente contra el covid-19, según cifras de Our World In Data. Y la mayoría de los países latinoamericanos están por encima de ese promedio.

Aquí te presentamos las cifras de Our World In Data con fecha de corte del 10 de octubre (algunos países, como México, Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador, entre otros, tienen cifras de fechas de corte anteriores, según lo datos disponibles por país para la madrugada del lunes 11 de octubre):

Cuba 84,94% Chile 82,91% Uruguay 78,70% Brasil 72,13% Costa Rica 67,53% Panamá 67,31% Argentina 66,32% Ecuador 64,64% El Salvador 64,26% República Dominicana 55,97% Colombia 54,07% México 50,92% Perú 50,31% Belice 49,37% Guyana 46,22% Surinam 40,05% Paraguay 39,32% Bolivia 36,83% Venezuela 34,59% Honduras 33,16% Guatemala 26,45% Nicaragua 10,03% Haití 0,46%

A nivel regional, Sudamérica tiene una tasa promedio de vacunación parcial de 63,81% y Norteamérica de 58,72%.

A modo de comparación, en España, el 80,84% de la población tiene al menos una dosis de la vacuna de covid-19; en Nueva Zelandia, el 70,92%; en Sudáfrica, el 22,15% y en Emiratos Árabes Unidos, el 94,54%.

Nota del editor: Our World In Data especifica que su "conjunto de datos de vacunación utiliza las cifras oficiales más recientes de gobiernos y ministerios de salud de todo el mundo. Las estimaciones de población para las métricas per cápita se basan en las Perspectivas de población mundial de las Naciones Unidas".

CNN en Español utiliza las cifras agregadas de Our World In Data como fuente general. Algunos países individuales podrían tener cifras más actualizadas que las agregadas por Our World In Data.

