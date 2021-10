Tyson Fury noqueó a Deontay Wilder para retener el título del CMB en una notable pelea de peso pesado

(CNN) -- En una pelea comentada como una de las mejores de peso pesado de todos los tiempos, Tyson Fury retuvo su título del CMB después de noquear a Deontay Wilder en el T-Mobile Arena en Las Vegas el sábado.

"Llevo 57 años en este negocio promoviendo peleas y realmente tengo que decir que nunca había visto una pelea de peso pesado tan magnífica como esta", dijo el promotor de boxeo Bob Arum a los periodistas después de la conclusión de la tercera entrega de la trilogía entre los dos boxeadores.

Después de poner a Wilder en la lona en el tercer asalto, Fury se encontró en el piso dos veces en el cuarto.

En una brutal pelea en montaña rusa frente a 15.820 fanáticos, el británico de 33 años se reagrupó y derribó a Wilder en el décimo con dos enormes derechas para ganar la pelea con un nocaut.

Wilder puso Fury en la lona en el cuarto asalto.

"Golpes como esos terminan carreras", dijo Fury a los periodistas. "Solo espero que esté bien. Porque recibió mucho castigo esta noche.

"Nunca dudes de mí", afirmó Fury. "Cuando las cosas no anden bien, siempre cumpliré. Le doy la gloria por la victoria. Es un hombre duro, tomó algunos golpes importantes esta noche.

"Fue una gran pelea esta noche, así como cualquier trilogía en la historia".

El árbitro Russell Mora sostiene el brazo de Fury mientras celebra su victoria sobre Wilder

Fury y Wilder habían compartido un controvertido empate en Los Ángeles en 2018, antes de que el británico asegurara un nocaut en el séptimo asalto en la segunda pelea hace 20 meses.

"Luchamos como dos guerreros allí", comentó Fury sobre la pelea del sábado. "Y me acerqué para darle la mano y decirle bien hecho y él me dijo 'No, no te respeto'.

"Yo estaba como '¿Cómo puedes decir que he hecho trampa cuando sabes en tu corazón que te han golpeado de manera justa?'

"¿Es un mal perdedor o qué?

"Pero he actuado como un caballero a lo largo de mi carrera y eso es todo lo que puedo hacer".

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.