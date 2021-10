"Aterrador": denunciante vincula con Facebook la violencia en Myanmar y Etiopía, y el espionaje de China e Irán

(CNN) -- Durante el esperado testimonio de este martes ante la subcomisión de Protección al Consumidor del Senado, la denunciante de Facebook Frances Haugen señaló repetidamente fuera del país ejemplos de cómo la red social podría ser utilizada con fines peligrosos, hasta el punto de que los legisladores se preguntaron durante la audiencia si deberían reunirse para discutir específicamente las preocupaciones de seguridad nacional.

La exdirectora de producto se refirió a una serie de vínculos entre la actividad en Facebook y la violencia mortal en Myanmar y Etiopía. También habló del espionaje de China e Irán.

"Mi temor es que, si no se actúa, los comportamientos divisivos y extremistas que vemos hoy son solo el principio. Lo que vimos en Myanmar y ahora en Etiopía son los primeros capítulos de una historia tan aterradora que nadie quiere leer el final", dijo Haugen, refiriéndose al reciente derramamiento de sangre en ambos países.

Facebook admitió en 2018 que no hizo lo suficiente para evitar la difusión de publicaciones que azuzan el odio contra la minoría rohingya perseguida en Myanmar. Desde entonces, se ha comprometido a limitar la difusión de la "desinformación" en el país tras el golpe militar de principios de año.

Las peores caídas de plataformas digitales en la historia 0:37

A la pregunta de un senador sobre si Facebook es utilizado por "líderes autoritarios o terroristas" en todo el mundo, Haugen respondió que ese uso de la plataforma se produce "sin duda", y que Facebook es "muy consciente" de ello.

China e irán, en la denuncia contra Facebook

Su última función en Facebook fue en el equipo de contraespionaje de la compañía. Según ella,"trabajó directamente en el seguimiento de la participación china en la plataforma, vigilando, por ejemplo, a las poblaciones uigures de todo el mundo".

Lo que sabemos sobre Frances Haugen, la denunciante de Facebook

"Se podría encontrar a los chinos, basándose en que hacen este tipo de cosas", dijo.

En marzo, el personal de seguridad de Facebook reveló que piratas informáticos chinos habían atacado a activistas y periodistas uigures que vivían fuera del país con cuentas de Facebook falsas y programas maliciosos.

El equipo de Haugen también observó "la participación activa de, por ejemplo, el gobierno de Irán haciendo espionaje a otros actores estatales. Esto es algo que definitivamente está ocurriendo", dijo.

Este verano, Mike Dvilyanski, jefe de investigaciones de ciberespionaje de Facebook, dijo a CNN que la empresa había desactivado "menos de 200 cuentas operativas" en su plataforma asociadas a la campaña de espionaje iraní, y notificó a un número similar de usuarios de Facebook que podían haber sido objeto del grupo.

La caja de Pandora que hundiría a Facebook, según experto 1:38

Sin embargo, Haugen culpó a "una consistente falta de personal del equipo de operaciones de información de contraespionaje y terrorismo (de Facebook)" de la continua proliferación de tales amenazas, y dijo que también estaba hablando con otras partes del Congreso al respecto.

La revelación hizo que el senador Richard Blumenthal, demócrata de Connecticut, sugiriera que en el futuro se estudiaran más a fondo las cuestiones de seguridad nacional.

Clasificación basada en el compromiso

Según Haugen, la clasificación basada en el compromiso -que amplifica los contenidos que incitan a los usuarios a reaccionar con "me gusta", "compartir" o "comentar"- está "literalmente avivando la violencia étnica" en países como Etiopía, que está desgarrado por profundas divisiones regionales y étnicas.

"Animo a que se reformen estas plataformas, no escogiendo ideas individuales, sino haciendo que las ideas sean más seguras, menos crispadas, menos virales, porque así es como resolvemos estos problemas de forma escalable", dijo.

Aunque Facebook ha desarrollado medidas para mitigar el peligro, éstas se aplican de forma desigual en todos los idiomas del mundo, dijo Haugen.

"Facebook también sabe, lo ha admitido en público, que la clasificación basada en el compromiso es peligrosa sin sistemas de integridad y seguridad, pero luego no ha desplegado esos sistemas de integridad y seguridad en la mayoría de los idiomas del mundo. Y eso es lo que está causando cosas como la violencia étnica en Etiopía", afirmó.

Acciones de Facebook podrían no caer a largo plazo 1:15

La respuesta de Facebook

Tras la audiencia, Facebook emitió un comunicado en el que intentaba desacreditar a Haugen y rebatir "su caracterización" de muchas cuestiones.

"Hoy, una subcomisión de Comercio del Senado ha celebrado una audiencia con una ex gerente de producto de Facebook que trabajó para la compañía durante menos de dos años, no tenía informes directos, nunca asistió a una reunión de toma de decisiones con ejecutivos de nivel C - y testificó más de seis veces que no trabajaba en el tema en cuestión", dice el comunicado, tuiteado por el portavoz Andy Stone.

"No estamos de acuerdo con su caracterización de los muchos temas sobre los que testificó. A pesar de todo, estamos de acuerdo en una cosa: es hora de empezar a crear normas estándar para Internet", dijo.

